Trưa ngày 14/3, trao đổi với PV VietNamNet, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ phân luồng và giải quyết vụ xe buýt mất lái lao vào quán ăn ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: P.C)

Cụ thể, hồi 11h cùng ngày, ô tô buýt tuyến 09A mang BKS 29B – 612.XX do tài xế N.V.R. điều khiển lưu thông trên phố Đội Cấn. Sau đó, ô tô mất lái lao vào quán ăn ở số 341 phố Đội Cấn.

Cú đâm bất ngờ khiến một nhân viên và một khách hàng trong quán bị thương. Trên xe, một hành khách cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Phần đầu ô tô bị biến dạng sau vụ tai nạn. (Ảnh: P.C)

Thiếu tá Vũ Đình Mạnh, Phó trưởng Công an phường Liễu Giai cho biết, nhận được tin báo, lực lượng Công an phường có mặt để bảo vệ hiện trường và gọi xe đưa người đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế mất lái, đâm xe trực diện vào quán ăn.

Đại diện Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh cho biết, qua báo cáo lại của tài xế và phụ xe, lý do xe mất lái là vì tránh một em nhỏ trên đường. Xí nghiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc.

Hơn 13h cùng ngày, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi hoàn thành biên bản hiện trường sẽ bàn giao cho Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.