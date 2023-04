Người dùng ấn tượng với VinFast VF 5 Plus

Là một trong 12 khách hàng tiên phong nhận xe VF 5 Plus tại Hà Nội, anh Cao Văn Minh vui mừng và háo hức khi trải nghiệm chiếc xe điện VF 5 Plus. Chiếc xe anh Minh nhận từ VinFast là mẫu xe điện mới nhất của hãng, thuộc phân khúc A-SUV, với kích thước tổng thể 3.967 x 1.723 x 1.578mm (dài x rộng x cao). Chiều dài cơ sở của VF 5 Plus là 2.513mm với không gian được tối ưu, mang đến sự rộng rãi, thoải mái cho người dùng.

Với mức giá hấp dẫn cùng ưu thế về công nghệ, VF 5 Plus nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dùng. Có mặt tại sự kiện bàn giao xe VF 5 Plus tại Hà Nội, anh Chu Hữu Thọ - chủ kênh tin tức chuyên sâu về xe AutoBikes nhận xét: “Tôi nghĩ là VF 5 Plus đang “có cửa rất sáng” trong phân khúc nhỏ hạng A tại thị trường Việt Nam, vì đây là phân khúc được nhiều người quan tâm. Nó đáp ứng được nhu cầu của nhiều người về quãng đường, khả năng tài chính, nhu cầu về một chiếc xe sạch sẽ, nhỏ gọn, linh hoạt trên phố”.

Mẫu SUV điện hạng A của VinFast được các chuyên gia nhận định sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng trẻ trung, ưa thích trải nghiệm công nghệ và đang tìm kiếm chiếc xe đầu tiên đầy cá tính cho bản thân.

Thiết kế tối ưu, công nghệ tiên tiến

VF 5 Plus có 16 lựa chọn màu ngoại thất, giúp cá nhân hóa chiếc xe theo gu thẩm mỹ và phong cách sống của từng chủ nhân. Người dùng có thể chọn phiên bản một màu đồng nhất như: đen, cam, xanh... hay phối 2 tông màu thời thượng như: nóc xe bạc - thân xe đỏ, nóc xe xanh - thân xe trắng…

Xe “ghi điểm” với những chi tiết thiết kế được chăm chút tỉ mỉ; đáng chú ý là hệ thống đèn pha halogen có kích thước lớn đặt thấp kiểu hiện đại. Nắp ca-pô được thiết kế những đường gân dập nổi mạnh mẽ. Bộ la-zăng hợp kim kích thước 17inch, mang nét cá tính của một chiếc A-SUV.

Cụm đèn xi-nhan, đèn hậu màu đỏ của VF 5 Plus được đặt thấp xuống dưới. Cánh lướt gió, ăng-ten vây cá mập cùng màu nóc xe. Cản sau thiết kế khá hầm hố với màu đen bóng, tạo vẻ khỏe khoắn trên VF 5 Plus.

Khoang nội thất VF 5 Plus thiết kế theo phong cách tối giản đầy tinh tế nhưng không kém phần hiện đại với sự hiện diện của 2 màn hình điện tử. Màu nội thất được VinFast phối đồng điệu với màu ngoại thất, nhấn nhá bằng các đường viền bắt mắt.

Vô-lăng xe là dạng D-cut thể thao với các điểm nhấn chữ V màu bạc quen thuộc, mang đến vẻ sang trọng cho mẫu SUV điện cỡ nhỏ

Mặc dù là mẫu xe nhỏ gọn, nhưng khoang chứa hàng lý của VF 5 Plus rộng rãi. Dung tích khi có hàng ghế cuối là 260L (theo phương pháp đo thể tích tiêu chuẩn ISO 3832) và 331L (theo phương pháp đổ nước). Khi gập hàng ghế cuối, dung tích khoang chứa hành lý có thể lên tới 1015L.

Đáng chú ý, VF 5 Plus được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và tính năng thông minh như: điều khiển xe bằng màn hình và giọng nói; giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại; kết nối mua sắm trực tuyến; đặt lịch hẹn dịch vụ; chẩn đoán lỗi trên xe tự động; trợ lý ảo tương tác tự nhiên bằng tiếng việt; cập nhật phần mềm từ xa… Đây là điểm vượt trội của VF 5 Plus và cũng là yếu tố hút nhiều khách hàng trẻ.

Hãng xe Việt còn trang bị hệ thống dẫn động cầu trước cho VF 5 Plus. Theo công bố từ hãng, quãng đường di chuyển của xe cho một lần sạc đầy là hơn 300km. Để sạc pin VF 5 Plus từ mức 10% lên 70%, người dùng chỉ mất khoảng 30 phút.

VF 5 Plus cũng là mẫu xe có mức giá tốt trong phân khúc A hiện tại. Cụ thể, VF 5 Plus không bao gồm pin có giá 458 triệu đồng, chi phí thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). VF 5 Plus kèm pin có giá 538 triệu đồng. Các chi phí trên đã bao gồm VAT.

Thế Định