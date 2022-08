Xe ga Honda Vision "rớt giá" về thấp nhất 3 tháng qua

Thông tin chính thức từ hãng xe máy Honda cho biết, sau 3 tháng khan hiếm hàng do thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn trên toàn cầu, hiện nay nguồn cung xe máy của hãng đã ổn định trở lại.

Cũng nhờ đó, giá hầu hết các mẫu xe máy đã dần hạ nhiệt. Trong đó, đáng chú ý nhất là mẫu xe Honda Vison khi có thời điểm giá xe tới 60 triệu, chênh hơn 30 triệu đồng so với giá đề xuất hãng thì nay đã "rớt giá" về gần mức đề xuất hãng đưa ra. Tuy nhiên, giá xe tại các đại lý vẫn không đồng nhất vì phụ thuộc vào lượng xe về ít hay nhiều.

Cụ thể, tại đại lý Head Honda ở Long Biên, Hà Nội, Vision đang được chào bán với giá 32 triệu đồng với bản tiêu chuẩn, chênh hơn 2 triệu đồng so với giá đề xuất (29,99 triệu đồng), Honda Vision bản cao cấp được rao bán với giá 37 triệu đồng vẫn chênh khá cao so với niêm yết hãng 30,7 triệu đồng, bản đặc biệt giá 39 triệu đồng (giá hãng 31,99 triệu đồng) và bản cá tính ở mức cao nhất 40,5 triệu đồng, chênh hơn 6 triệu đồng so với giá hãng 34,49 triệu đồng.

Riêng tại một đại lý Head ở Hai Bà Trưng, Honda Vision bản tiêu chuẩn ở mức 32,8 triệu đồng, bản cao cấp hiện có giá bán 38,2 triệu đồng, bản đặc biệt có giá bán 39,5 triệu đồng, bản cá tính có giá bán từ 42 triệu đồng.

Có thể thấy giá mẫu xe tay ga này đang chênh cao so với niêm yết hãng nhưng nếu so với thời điểm cuối tháng 5 đến giữa tháng 7 thì đã hạ nhiệt từ 10-18 triệu đồng, một con số không hề nhỏ.

Các đại lý cũng đưa ra dự đoán thời gian tới không riêng gì Vision mà nhiều xe máy khác trong dải sản phẩm của Honda sẽ tiếp tục giảm giá do nguồn cung được đảm bảo.

Honda Vision là mẫu xe tay ga giá rẻ được người tiêu dùng ưa chuộng. Xe sử dụng động cơ eSP tiên tiến, phun xăng điện tử PGM-Fi, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, giúp xe tiết kiệm xăng và vận hành linh hoạt.

Sau nhiều tháng sụt giảm liên tiếp, doanh số xe máy của HVN đã tăng trưởng mạnh trong tháng 7. Theo đó, hãng bán đã bán ra 164.273 xe máy, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, HVN vẫn tiếp tục không công bố doanh số cụ thể của dòng xe tay ga và mẫu xe nào bán chạy nhất. Trong khi đó, về mảng xe số, Honda Wave Alpha bán 56.792 xe, chiếm 34,6 % tổng doanh số. Mẫu xe côn tay Honda Winner X bán 11.000 xe, chiếm 6,7%.

Y Nhụy

