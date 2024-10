Mặc dù sở hữu công nghệ tiên tiến và tiềm năng lớn trong việc giảm thiểu ô nhiễm, xe hybrid cắm điện (PHEV) vẫn chưa thực sự chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Nghiên cứu mới nhất đã hé lộ những rào cản khiến dòng xe này gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ truyền thống.

Người tiêu dùng vẫn còn khá dè dặt với xe hybrid cắm điện, cho rằng chúng là một sự kết hợp nửa vời, không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của họ. So với xe hybrid truyền thống, PHEV có giá thành cao hơn đáng kể mà trải nghiệm lại không thực sự vượt trội, khiến người tiêu dùng băn khoăn về giá trị thực của sản phẩm khi họ phải bỏ một số tiền lớn mà không biết mình đang phải chi trả cho điều gì.

Tại Hoa Kỳ, PHEV chỉ chiếm 1,9% tổng doanh số bán xe mới tính đến tháng 8. Để so sánh trực quan hơn, khi xe điện chiếm 9,4% thị phần trên toàn thị trường thì xe hybrid thông thường chiếm tỷ lệ đáng nể là 10,7%. Và không phải vì thiếu lựa chọn - hiện tại có 41 chiếc PHEV khác nhau có sẵn tại Hoa Kỳ, nhiều hơn một chút so với 39 xe hybrid truyền thống đang được bán và chỉ thiếu một chút so với 60 chiếc EV đang có mặt trên thị trường.

Vậy điều gì đang cản trở sự phát triển của PHEV?

Một số lý giải đã được đưa ra để giải thích cho vấn đề PHEV không phát triển mạnh. Đầu tiên và quan trọng nhất là chi phí. Một nghiên cứu mới của J.D. Power cho thấy giá giao dịch trung bình đối với khách hàng (CFTP) từ tháng 1 đến tháng 8 đối với một PHEV trong phân khúc SUV nhỏ gọn là 48.700 USD. Đắt hơn đáng kể so với mức giá trung bình CFTP là 36.900 USD cho một chiếc SUV điện nhỏ gọn và mức giá trung bình CFTP là 37.700 USD cho một chiếc xe hybrid tương đương. Phải trả chi phí cao hơn cho một điều rõ ràng không phải là ưu điểm vượt trội khiến người tiêu dùng hoài nghi về những mẫu xe này.

Hài lòng ít nhưng chi phí lại cao hơn

Điều đáng lo ngại là mức độ hài lòng của khách hàng đối với PHEV lại không được như mong đợi. Nghiên cứu trải nghiệm sở hữu xe tại Hoa Kỳ mới nhất của J.D. Power đã cho thấy một bức tranh ảm đạm, với điểm đánh giá cho PHEV chỉ đạt 669 điểm trên thang điểm 1.000. Để so sánh thì xe điện (EV) đạt được điểm cao hơn đáng kể là 716, trong khi dòng EV cao cấp có điểm cao hơn ở mức 738.

Chi phí phát sinh ngoài dự kiến cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến khách hàng không hài lòng. Việc phải vừa đổ xăng vừa sạc pin khiến nhiều người cảm thấy tốn kém và bất tiện. Nhiều người tiêu dùng cũng không cảm thấy họ đang nhận được đủ giá trị cho số tiền của mình phải bỏ ra khi mua một chiếc xe hybrid. Đặc biệt là về cơ bản, chúng không có nhiều khác biệt so với các phiên bản thông thường.

"Đã có nhiều nỗ lực nhằm cung cấp các phương án giúp người tiêu dùng dần làm quen với công nghệ xe điện." Brent Gruber, giám đốc điều hành EV của J.D. Power chia sẻ trên Auto News. “Xe hybrid cắm điện mang lại trải nghiệm khác biệt, nhưng chưa thể sánh bằng sự tiện lợi và hiệu quả của xe điện thuần túy.”

Cuối cùng, xe hybrid cắm điện phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để thuyết phục người mua rằng chúng đáng giá với mức giá cao hơn và độ đa dạng. Với chi phí thay thế pin khổng lồ sau khi hết bảo hành và giá trị xe giảm nhanh chóng, dễ dàng trở thành lý do tại sao nhiều người tiêu dùng có thể muốn gắn bó với các lựa chọn truyền thống hơn.

Theo Carscoops