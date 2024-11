Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 269.600 chiếc xe máy mới trong tháng 10. Con số này tăng tới 14,8% so với tháng 9 (với 234.800 chiếc) và tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2024, cả nước đã có 2.522.000 chiếc xe máy mới được xuất xưởng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Sau 1 tháng giảm sút, lượng xe máy xuất xưởng mới đã lại tăng mạnh trong tháng 10. Ảnh minh họa: VinFast

Việc các nhà sản xuất tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 10 được giới chuyên môn đánh giá là không mấy bất ngờ khi thị trường trong nước đang bắt đầu bước vào những tháng cao điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm xe máy mới tăng cao.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), các thành viên của VAMM trong quý III/2024 đã bán ra thị trường 686.000 xe máy mới, tăng 13,74% so với quý trước đó và tăng 12,34% so với quý III/2023. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, các thành viên VAMM bán ra 1,892 triệu chiếc xe máy các loại, tăng nhẹ 3,67% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh số này được thống kê trên 5 thành viên VAMM là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio. Trong đó, riêng Honda chiếm tới xấp xỉ 80% tổng doanh số của cả VAMM.

Hiện, các thành viên VAMM gồm Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio đóng góp lượng lớn xe máy sản xuất mới. Không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp này còn xuất khẩu xe máy nguyên chiếc sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài các thành viên VAMM, nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI khác cũng tham gia sản xuất xe máy điện như VinFast, DatBike, Pega, Yadea, Detech,... với sản lượng khá lớn nhưng không công bố cụ thể doanh số bán hàng.

