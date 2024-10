Sau khi chính sách giảm lệ phí trước bạ có hiệu lực, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động và nhộn nhịp, thoát khỏi cảnh đìu hiu của các tháng trước đó.

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group, doanh số phân khúc xe MPV tại Việt Nam trong tháng 9/2024 đạt 7.519 xe, tăng 109% so với tháng 8/2024 (3.592 xe) và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước (5.213 xe).

Sự tăng trưởng này phản ánh tác động tích cực của chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, khiến người tiêu dùng cởi mở và mạnh dạn hơn trong việc mua xe.

1. Mitsubishi Xpander: 2.688 xe

Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe MPV bán chạy nhất trong tháng 9/2024 khi đạt doanh số 2.688 xe, tăng 168% so với tháng 8/2024 (1.003 xe) và tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước (1.909 xe). Hết quý 3/2024, Mitsubishi Việt Nam đã bàn giao 12.956 chiếc Xpander đến tay khách hàng.

Mitsubishi Xpander. Ảnh: Mitsubishi VN

Tại Việt Nam, mẫu xe Xpander sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được điều chỉnh hộp số và vòng tua máy, giúp xe mạnh mẽ hơn ở dải tốc độ 20-50km/h.

Hiện, Mitsubishi Xpander đang được bán với 3 phiên bản (MT, AT và AT Premium) và mẫu Xpander Cross có thiết kế SUV, giá từ 560-698 triệu đồng.

2. Toyota Veloz Cross: 1.147 xe

So với tháng 8 trước đó, Toyota Veloz Cross cũng có sự bứt phá doanh số mạnh mẽ. Trong tháng 9/2024, doanh số Veloz Cross đạt 1.147 xe, tăng 113% so với tháng 8 (538 xe) và tăng tới 90% so với tháng 9/2023 (604 xe). Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, có 5.218 chiếc Veloz Cross đã được bán ra.

Toyota Veloz Cross CVT Top. Ảnh: Toyota VN

Toyota Veloz Cross trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm và hộp số tự động CVT. Khi chở đủ tải, Veloz Cross hơi yếu và tiếng động cơ vọng vào khoang lái nhiều khi đạp ga mạnh.

Toyota Việt Nam hiện đang lắp ráp hai phiên bản Veloz Cross gồm (CVT và CVT Top), giá lần lượt 638 và 660 triệu đồng, riêng màu trắng ngọc trai thêm 8 triệu.

3. KIA Carnival: 1.023 xe

KIA Việt Nam bán được 1.023 chiếc KIA Carnival trong tháng 9/2024, tăng 265% so với tháng 8/2024 (280 xe) và tăng 162% so với cùng kỳ năm 2023 (391 xe). Tổng kết 9 tháng đầu năm 2024, có 4.276 chiếc Carnival được bán ra tại Việt Nam.

Bản nâng cấp KIA Carnival vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: KIA VN

Hiện, KIA Việt Nam vừa ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu Carnival, chỉ sử dụng động cơ dầu, dung tích 2.2L và loại bỏ động cơ xăng. Động cơ dầu trên KIA Carnival sản sinh công suất 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước.

Ở phiên bản mới, KIA Carnival chỉ còn được bán với 4 phiên bản (Luxury 8S, Premium 7S, Premium 8S và Signature 7S), giá dao động từ 1,299-1,589 tỷ đồng.

4. Toyota Innova Cross: 530 xe

Trong tháng 9/2024, Toyota Việt Nam bán được 530 chiếc Innova Cross, tăng 31% so với tháng 8/2024 (406 xe). Sau 9 tháng kinh doanh, đã có 2.593 chiếc Innova Cross được bàn giao đến tay khách hàng.

Toyota Innova Cross. Ảnh: Toyota VN

Phiên bản Innova Cross 2.0 V trang bị động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205Nm. Trong khi đó, Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0L kết hợp cùng 1 motor điện, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 188Nm. Cả hai phiên bản đều dùng hộp số CVT.

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt tháng 10/2023 với 2 phiên bản 2.0 V và 2.0 HEV tương ứng với 2 loại động cơ, giá lần lượt 810 và 990 triệu đồng.

5. KIA Carens: 477 xe

KIA Carens xếp vị trí thứ 5 trong top MPV bán chạy tháng 9/2024 khi bàn giao 477 xe, tăng 30% so với tháng trước đó (366 xe) và tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái (393 xe). Hết quý 3/2024, có 3.084 chiếc KIA Carens được bán ra thị trường.

KIA Carens. Ảnh: KIA VN

Hiện, KIA Việt Nam đang phân phối mẫu KIA Carens với 7 phiên bản, giá dao động từ 589-779 triệu đồng. Trong 7 phiên bản, chỉ có 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.4L tăng áp, công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 242Nm. Các phiên bản còn lại dùng động cơ xăng 1.5L, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm.