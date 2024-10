Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của nhóm xe sedan của các thành viên trong tháng 9/2024 đạt 5.570 xe, tăng mạnh 75,4% so với tháng trước.

Còn theo công bố riêng của Hyundai Thành Công (TC Motor), tổng doanh số xe sedan bán ra trong tháng 9/2024 đạt 1.469 xe, cũng tăng mạnh 37,4% so với tháng trước.

Dưới đây là doanh số phân khúc sedan giá rẻ tại Việt Nam trong tháng 9/2024:

1. Toyota Vios: 1.842 xe

Khép lại tháng 9, đã có 1.842 xe Toyota Vios được giao tới tay khách hàng, ghi nhận sức tăng trưởng mạnh mẽ lên tới 82,4% so với tháng 8 (1.010 xe), đồng thời cũng tăng 23% so với tháng 9/2023, giúp cho mẫu sedan cỡ B này dẫn đầu trong cả Quý 3 của năm nay. Doanh số luỹ kế 9 tháng của Vios đã đạt được 8.812 xe, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023 (7.480 xe).

Toyota Vios được trang bị động cơ 1.5L đi kèm hộp số sàn 5MT hoặc hộp số vô cấp CVT cùng 3 tùy chọn phiên bản (E MT, E CVT và G CVT). Giá bán của Toyota Vios dao động từ 479-592 triệu đồng. Đáng nói, mẫu xe này vẫn được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ giá bán tốt và độ tin cậy cao dù vẫn dừng lại ở thế hệ cũ.

2. Honda City: 1.590 xe

Hết tháng 9/2024, Honda City đã có cú bứt tốc ngoạn mục với doanh số bán là 1.590 xe, đạt mức tăng trưởng lên tới 277,7% so với tháng trước đó (421 xe). Đồng thời mẫu xe sedan cỡ B của Honda cũng tăng mạnh tới 121 % so với tháng 9 năm ngoái.

Với kết quả này, Honda City đã vượt mặt được đối thủ Hyundai Accent để vươn lên xếp ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, từng đó mới chỉ giúp doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 6.071 xe, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái (6.756 xe).

Trên thị trường, Honda City vẫn là mẫu xe được đánh giá cao về khả năng vận hành tin cậy. Xe có 3 phiên bản (G, L và RS), giá dao động từ 559-609 triệu đồng với một động cơ duy nhất 1.5L cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

3. Hyundai Accent: 1.290 xe

Tháng 9 vừa qua, doanh số của Hyundai Accent đã ghi nhận mức tăng trưởng 37,7% so với tháng 8 (937 xe) khi bán được 1.290 xe nhưng vẫn giảm 26,4% so với tháng 9/2023. Thế nhưng, kết quả này không đủ giúp Accent giữ được vị trí thứ 2 trước màn bức tốc mạnh mẽ của đối thủ Honda City nên đành chấp nhận xếp ở vị trí thứ 3 vốn không mấy quen thuộc.

Tuy nhiên, đây có thể chỉ là sự sảy chân tạm thời và rất có thể mẫu xe Hàn này sẽ sớm giành lại vị trí thứ 2 thậm chí là cả vị trí dẫn dầu trong tháng 10 tới đây. Tính theo lũy kế 9 tháng năm 2024, Hyundai Accent được bán được tổng số 8.200 xe, giảm mạnh 28,9% so với cùng kỳ năm 2023 (11.540 xe).

Tháng 5 vừa qua, Hyundai Accent thế hệ mới đã trình làng thị trường với động cơ mới 1.5L đi kèm hộp số vô cấp IVT hoặc số sàn 6 cấp. Mẫu xe có 4 phiên bản (MT, AT, AT đặc biệt và AT cao cấp) với giá dao động từ 439-569 triệu đồng.

4. Mazda3: 582 xe

Kết thúc tháng 9/2024, Mazda3 đã bán được 582 xe 380 xe, tăng 53,2% so với tháng 8 trước đó (380 xe) nhưng vẫn giảm 15,7% so với tháng 9 năm ngoái. Kết quả này cũng đủ giúp Mazda3 tăng 1 bậc từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 4. Lũy kế 9 tháng của năm 2024, mẫu sedan cỡ C của Mazda đã bán được 3.398 xe chiếc, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2023 (4.386 xe).

Mazda3 bán ra thị trường từ năm 2019 và đến nay vẫn chưa có bất kỳ sự thay đổi hay nâng cấp nào. Dù vậy đây vẫn là chiếc xe có thiết kế sang trọng, hiện đại và được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến.

Xe được trang bị động cơ 1.5L, hộp số tự động 6 cấp với 2 biến thể sedan và hatchback đi kèm 4 phiên bản (Deluxe, Luxury, Premium và Signature) cho từng biến thể. Giá bán dao động Mazda3 từ 579-739 triệu đồng.

5. KIA K3: 443 xe

Kết thúc tháng 9/2024, KIA K3 bán được tổng cộng 443 xe, tăng trưởng 43,8% so với tháng trước (308 xe) và tăng 77,2% so với tháng 9/2023. Đây cũng là kết quả bán hàng tốt nhất của KIA K3 có được trong năm 2024. Lũy kế 9 tháng của năm 2024, KIA K3 đã bán được 2.592 xe, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2023 (2.195 xe).

KIA K3 là phiên bản nâng cấp vào năm 2021, được Thaco đổi tên từ mẫu KIA Cerato ra mắt trước đó. Đây cũng là mẫu sedan cỡ C hiện có giá bán rẻ nhất thị trường với mức giá dao động từ 549-714 triệu đồng dành cho 5 phiên bản. Xe có 3 tùy chọn động cơ 1.6L 2.0L và 1.6 Turbo kết hợp lần lượt cùng hộp số sàn 6 cấp, tự động 6 cấp và tự động 7 cấp ly hợp kép.

Ngoài ra, doanh số trong tháng 9/2024 của một số mẫu xe sedan phổ thông khác không nằm trong top 5 như sau:

6. Mazda2: 380 xe

7. Mitsubishi Attrage: 250 xe

8. Hyundai Elantra: 179 xe

9. Toyota Corolla Altis: 37 xe

10. Honda Civic: 16 xe

Bạn có đánh giá gì về top xe sedan giá rẻ bán chạy nói trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.