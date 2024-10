Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô tháng 9 vừa qua đã ghi nhận mức doanh số cao nhất kể từ đầu năm 2024.

Trong đó, dòng xe đa dụng (SUV/Crossover) vẫn thể hiện độ hot của mình khi có tổng lượng bán ra đạt tới 11.877 chiếc, tăng 30,4% so với tháng 8 (9.110 chiếc) và chiếm tới 48,1% tổng lượng xe du lịch bán ra trong cả tháng.

Ở nhóm xe đa dụng cỡ trung (C-D) có giá trên dưới 1 tỷ đồng, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật nhất khi đạt doanh số tới 1.856 chiếc, gần gấp đôi so với mẫu xe xếp thứ hai là Ford Everest.

Bất ngờ nhất trong danh sách này là sự trở lại của Honda CR-V sau 1 tháng vắng mặt, đã ngay lập tức đứng chân ở vị trí thứ 3 và thế chỗ chính đối thủ Hyundai Tucson. Hai cái tên còn lại vẫn là Ford Territory và Hyundai Santa Fe. Như vậy, những cái tên của các thương hiệu như Toyota, Mitsubishi hay KIA tiếp tục "mất hút" khỏi danh sách xe này.

Dưới đây là doanh số chi tiết của top 5 mẫu xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 9:

1. Mazda CX-5: 1.856 chiếc

Mẫu crossover của thương hiệu Mazda có doanh số 1.856 chiếc trong tháng 9, tăng 73,4% so với tháng trước và vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc. Tuy nhiên, so với tháng 9/2023, lượng bán ra của CX-5 giảm 8,3%. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, doanh số của Mazda CX-5 đạt 9.240 chiếc, giảm 14,7% so với cùng kỳ.

Đầu tháng 7/2023, Mazda CX-5 được làm mới với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium với giá lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng. Trong đó, bản Premium có hai gói tùy chọn Sport (thêm 20 triệu đồng) hoặc Exclusive (thêm 40 triệu đồng).

2. Ford Everest: 948 chiếc

Tháng 8, Ford Everest tiếp tục đứng thứ 2 trong top xe đa dụng cỡ trung bán chạy với doanh số đạt 948 chiếc, tăng 18,7% so với tháng trước (812 chiếc). Tuy vậy, so với tháng 9/2023, doanh số tháng vừa qua của Everest vẫn tăng 27,6%. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 7.153 chiếc Everest, tăng 7,2% so với năm 2023 và vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D.

Ford Everest thế hệ hiện tại được ra mắt vào tháng 7/2022 và bổ sung thêm 1 bản nâng cấp mới nhất Platinum trong tháng 3 năm nay. Mẫu xe có 6 phiên bản, giá dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; 3 phiên bản còn lại gồm Everest Titanium+, Wildtrack và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

3. Honda CR-V: 925 chiếc

Với 925 chiếc bán ra, gấp tới 3,2 lần so với tháng trước (291 chiếc) Honda CR-V đã trở lại top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy với vị trí số 3. So với tháng 9/2023, doanh số trên của CR-V đã tăng 28%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Honda Việt Nam đã bán ra 4.128 chiếc CR-V, tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ 2023.

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2023. Mẫu crossover cỡ C này được giới thiệu với 4 phiên bản là G, L, L AWD (sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp với hộp số CVT) và bản hybrid RS E:HEV. Giá bán của Honda CR-V mới được điều chỉnh giảm từ 1/9, dao động 1,029-1,259 tỷ đồng.

4. Ford Territory: 822 chiếc

Ford Territory tiếp tục góp mặt trong top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất ở vị trí thứ 4. Tháng 9 vừa qua, mẫu xe của Ford có doanh số 822 chiếc, tăng 42,7% so với tháng trước (576 chiếc) và tăng 17,1% so với tháng 9/2023. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2024, đã có 5.084 chiếc Territory được bán ra thị trường, giảm 5,3% so với cùng kỳ.

Ford Territory thuộc phân khúc C-SUV, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022 và liên tục duy trì doanh số bán hàng khá tốt. Mẫu xe này đang được Ford Việt Nam lắp tại nhà máy ở Hải Dương với 4 phiên bản (Trend, Titanium, Sport và Titanium X), đều sử dụng động cơ Ecoboost 1.5L, giá bán dao động từ 822-935 triệu đồng.

5. Hyundai Santa Fe: 758 chiếc

Hyundai Santa Fe có doanh số 758 chiếc trong tháng 9 vừa qua, tăng 48,3% so với tháng 8 (511 chiếc) và tăng 61,3% so với tháng 9/2023. Tuy nhiên, với kết quả này, Santa Fe vẫn bị tụt 1 bậc trong top 5 so với tháng trước. Cộng dồn trong 9 tháng đầu năm, đã có 3.899 chiếc Hyundai được bàn giao tới tay khách hàng, tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Mẫu xe bán chạy Hyundai Santa Fe vừa được ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam vào giữa tháng 9 với tổng cộng 5 phiên bản cùng giá bán dao động từ 1,069-1,365 tỷ đồng.

Ngoài điểm khác biệt lớn về ngoại hình và trang bị so với thế hệ trước, Hyundai Santa Fe 2024 còn được thay đổi về động cơ khi cả 5 phiên bản đều chỉ sử dụng khối động cơ xăng 2.5L với 2 tùy chọn hút khí tự nhiên (đi kèm với hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước) hoặc tăng áp (đi kèm với hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép DCT, dẫn động 4 bánh)

Ngoài danh sách top 5 kể trên, doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ trung khác trong tháng như sau:

Hyundai Tucson: 495 chiếc

Toyota Fortuner: 451 chiếc;

KIA Sportage: 407 chiếc;

Mazda CX-8: 319 chiếc;

Mitsubishi Outlander: 198 chiếc;...

