Theo số liệu báo cáo tháng 9/2023 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor cho thấy, phần lớn các mẫu xe trong phân khúc xe MPV đều có sự tăng trưởng về doanh số. Duy chỉ có Toyota Innova giảm nhẹ 9%.

Đáng chú ý, nếu như tháng trước Hyundai Stargazer đứng cuối phân khúc, thì sang tháng 9, doanh số mẫu xe này bật tăng mạnh, vượt lên trên đối thủ KIA Carnival.

Mitsubishi Xpander: 1.918 xe

Kết thúc tháng 9, Mitsubishi Xpander bán ra thị trường 1.918 xe, tăng 12,7% so với tháng trước (bán được 1.701 xe), và giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 2.416 xe).

Mức doanh số này, Xpander là mẫu xe dẫn đầu phân khúc MPV và tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 9/2023.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số của Mitsubishi Xpander là 14.187 xe, giảm 12 % so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 16.113 xe).

Mitsubishi Xpander hiện được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L. Giá bán của Xpander 2022 từ 555 triệu đồng, riêng phiên bản Xpander Cross mới ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua có giá 698 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross: 604 xe

Xếp thứ 2 phân khúc là Toyota Veloz Cross. Trong tháng 9/2023, mẫu xe này chỉ bán được 604 xe, tăng 19,8% xe so với tháng 8 (bán được 504 xe). Tổng doanh số 9 tháng đầu năm của Toyota Veloz Cross đạt 6.142 xe, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 9.659 xe).

Veloz Cross đang được giới thiệu với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Giá bán của Veloz Cross cho 2 bản này lần lượt là 658 và 698 triệu đồng. Từ đầu năm 2023, Veloz Cross được Toyota Việt Nam lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Indonesia.

Hyundai Stargazer: 400 xe

Hyundai Stargazer lần đầu tiên xếp thứ 3 phân khúc MPV. Đánh bại đối thủ kỳ cựu KIA Carnival. Cụ thể, tháng qua, mẫu xe này đạt doanh số chỉ 400 chiếc, tăng mạnh 330% so với tháng trước (bán được 93 xe). Tổng doanh số 9 tháng đầu năm của mẫu xe này là 2.600 xe.



Hyundai Stargazer được phân phối với 4 phiên bản tại Việt Nam với giá dao động từ 575 - 685 triệu đồng. Xe trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên với cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, cho công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút.

KIA Carnival: 391 xe

Doanh số tháng 9 của KIA Carnival đạt 391 xe, tăng nhẹ 13 xe so với tháng trước (bán 378 xe), và giảm sâu 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 457 xe). Lũy kế 9 tháng đầu năm của Carnival là 3.755 xe, giảm đến 51,9% so với cùng kỳ năm ngoái (bán được 7.810 xe).

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của đối thủ Hyundai Stargazer đã khiến KIA Carnival phải ngậm ngùi lui xuống đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng phân khúc.

Kia Carnival hiện có 5 phiên bản với giá niêm yết dao động từ 1,199-1,839 tỷ đồng. Tất cả các phiên bản KIA Carnival đều được trang bị động cơ V6 3.5L 290 mã lực, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp.

Suzuki Ertiga: 153 xe 581

Tháng 9, Suzuki Ertiga tiếp tục vượt lên trên Toyota Innova và giữ vị trí thứ 4 phân khúc. Tháng 9, có 153 chiếc Ertiga được giao đến tay khách hàng, tăng 18,6% so với tháng trước (đạt 129 xe). Con số này tăng 264 so với cùng kỳ năm ngoái (bán 42 xe). Tổng doanh số từ đầu năm đến nay của mẫu xe này là 581 xe, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.041 xe.

Suzuki Ertiga hiện có 3 phiên bản, giá từ 539 - 678 triệu đồng. Xe được trang bị khối động cơ lai xăng điện, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Toyota Innova: 112 xe

Toyota Innova là mẫu xe duy nhất giảm sút doanh số so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tháng qua, mẫu xe này chỉ đạt 112 xe bán ra, giảm 9 % so với tháng trước (bán 121 xe), và giảm 67,7% so với cùng kỳ năm ngoái (bán 347 xe). Doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm của Innova đạt 1.485 xe, giảm 30,5% so với 9 tháng đầu năm ngoái (bán 2.139 xe).

Toyota Innova hiện có 4 phiên bản với giá bán dao động từ 755 - 995 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 2.0L 1TR-FE, DOHC, Dual VVT-I cho công suất cực đại 137 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 183Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp.

