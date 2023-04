Trang Drive mới đây đưa tin thời gian chờ đợi ô tô mới của người tiêu dùng tại Úc đang bị kéo dài thêm do số lượng xe cần khử khuẩn đang ở mức cao kỷ lục.

Theo báo cáo của chính phủ Úc, có khoảng 26.000 xe nhập khẩu không đáp ứng được BICON – hệ thống các điều kiện nhập khẩu an toàn sinh học của chính phủ nước này.

Xe Trung Quốc bị xem là "bẩn" nhất tại thị trường Úc (Ảnh: Drive)

Dựa trên dữ liệu của The Age và The Sydney Morning Herald, vào năm 2021, có gần 11.000 ô tô Trung Quốc cần phải khử khuẩn khi nhập khẩu vào Úc do lo ngại các rủi ro về an toàn sinh học như ốc sên, bọ xít và hạt giống lạ. Số lượng xe bị nhiễm khuẩn chiếm 7,3% trong tổng lượng xe Trung Quốc nhập khẩu vào Úc trong năm 2022.

Đứng sau Trung Quốc là Thái Lan với 4.200 xe, Tây Ban Nha với 3.900 xe và Nhật Bản với 3.700 xe. Đây đều là những nguồn ô tô nhập khẩu gây nguy hại an toàn sinh học cao tại Úc.

Trong khi đó, là quốc gia đứng thứ 3 trong danh sách nhập khẩu xe vào thị trường Úc nhưng Hàn Quốc lại không lọt vào danh sách “xe bẩn” này.

Tình trạng ách tắc diễn ra tại nhiều cảng của Úc (Ảnh: Drive)

Theo Drive, mỗi trạm khử khuẩn tại các cảng chỉ có thể xử lý tối đa 6 – 9 xe mỗi giờ, tức khoảng 150 – 220 xe trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, có tới khoảng 3.000 xe được dỡ khỏi container trong 24 giờ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới thời gian bàn giao xe cho khách hàng tại thị trường này.

Số lượng ô tô mới cần khử khuẩn đã tăng từ 17.700 xe trong năm 2021 lên tới 33.300 xe trong năm 2022, tương đương với mức tăng 88%. Thời gian chờ nhận xe trung bình của khách hàng ở Úc trong năm nay là 131 ngày, lâu hơn so với chỉ 30 ngày vào năm 2019.

Nhiều ô tô bị khử khuẩn do lo ngại các rủi ro về an toàn sinh học như ốc sên, bọ xít và hạt giống lạ (Ảnh: Drive)

Mặc dù chính phủ Úc không công bố chi tiết các thương hiệu xe không đáp ứng tiêu chuẩn BICON nhưng theo Drive, hãng MG chắc chắn có mặt trong danh sách “đen” này. Năm ngoái, hãng xe MG đã bất ngờ đưa ô tô lên tàu quay trở lại Trung Quốc để xử lý sâu bệnh và một ngày sau đó, chính con tàu này đã quay trở lại Úc.

Ô tô Trung Quốc đang có sự tăng trưởng thần tốc tại thị trường Úc trong năm qua. Vào năm 2017, số lượng xe Trung Quốc chỉ chiếm vỏn vẹn 1% trong tổng doanh số xe ô tô của thị trường Úc. Tuy nhiên, đến hết năm 2022, con số này đã lên tới hơn 11,3%.

Nhật Minh (Theo Drive)