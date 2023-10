Hôm nay, 21/10, mẫu xe thương hiệu Pháp, Peugeot 408 chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam sau 5 năm vắng bóng. Đây là mẫu xe đầu tiên thuộc thế hệ sản phẩm mới của Peugeot tại thị trường Việt, đại diện cho những thay đổi toàn diện về thiết kế và công nghệ nhằm hướng tới thị trường ô tô cao cấp.

Mẫu xe có 3 phiên bản bao gồm phiên bản thấp rẻ nhất là Peugeot 408 Allure có giá 999 triệu đồng, phiên bản hạng trung Peugeot 408 Premium có giá 1,099 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất là Peugeot 408 GT có giá 1,249 tỷ đồng. Từ nay đến 31/12/2023, tất cả các mẫu xe sẽ được giảm 30 triệu đồng so với giá niêm yết.

Phiên bản cao cấp nhất Peugeot 408 GT thế hệ mới có giá 1,249 tỷ đồng có tuỳ chọn màu xanh obssesion độc đáo thay đổi màu theo góc nhìn và ảnh sáng (ảnh: Băng Dương)

Các phiên bản xe đều có 5 tuỳ chọn màu sắc gồm đỏ sensation, đen nera, trắng pearl, xám platinum và xanh obsession. Trong đó, màu xanh obsession là độc đáo nhất bởi khả năng thay đổi gam màu theo ánh sáng và góc nhìn.

Về tổng thể, diện mạo của Peugeot 408 hiện nay không còn là một chiếc sedan như cách đây 10 năm, thời điểm Thaco chính thức ký thoả thuận hợp tác chiến lược cùng thương hiệu Peugeot.

Peugeot 408 thế hệ mới mang kiểu dáng SUV lai sedan, phần đầu thiết kế có nhiều đường nét góc cạnh khỏe khoắn, thể thao đúng chất SUV, phần thân được kéo dài với đường nét mềm mại, lịch lãm theo phong cách sedan và phần đuôi vuốt thuôn gọn kiểu coupe. Nhà sản xuất lắp ráp Thaco gọi mẫu xe mới này là chiếc SUV coupe hạng C, một phân khúc chưa có mẫu thứ hai tại Việt Nam.

Về kích cỡ, xe sở hữu chiều dài 4,69m, chiều rộng 1,85m, chiều cao 1,48m và có khoảng sáng gầm 18,9cm.

Phiên bản cao cấp nhất Peugeot 408 GT thế hệ mới có khoảng sáng gầm lớn và động cơ vận hành mạnh mẽ (ảnh: Băng Dương)

Với kích thước ăn theo kiểu dáng đặc biệt “không giống ai”, Peugeot 408 thế hệ mới nhỏ gọn hơn những chiếc xe SUV và Crossover cỡ C đang bán trên thị trường như Mazda CX-5, Kia Sportage, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander và Subaru Forester, đồng thời nhỉnh hơn so với những chiếc SUV cỡ B như Hyundai Creta, Toyota Corrola Cross hay Kia Seltos. Gầm xe cao và thoáng hơn những chiếc sedan hiện hữu hạng sang như Mercedes C200.

Cũng nhờ kích thước tổng thể lớn và trục cơ sở dài (2,787m), mẫu xe có không gian nội thất khá rộng rãi, vừa đủ cho người lái đi trong đô thị. Tất nhiên, không gian bên trong mẫu xe này không thể thoải mái như những chiếc xe thuần SUV. Đồng thời, hàng ghế sau sẽ không dành cho những người có vóc dáng cao lớn. Phần cốp xe có dung tích chứa đồ vừa phải và sẽ là khá chật hẹp nếu người lái muốn sử dụng xe chở hành lý và hàng hoá cho các chuyến đi về quê hay đi du lịch.

Điểm nhấn bên trong xe là khu vực điều khiển trung tâm thiết kế phẳng mang hơi hướng công nghệ tương lai, vô lăng nhỏ gọn.

Nội thất sang trọng của chiếc Peugeot 408 GT. Hàng ghế trước có tính năng massage. Vô lăng nhỏ gọn (ảnh: Băng Dương)

Trên phiên bản đắt tiền nhất là Peugeot 408 GT, phía sau vô lăng là màn hình hiển thị thông tin 3D trực quan hiện đại hơn hẳn 2 phiên bản còn lại. Các tiện nghi cao cấp hơn mà 2 phiên bản thấp và trung không có như ghế lái được sản xuất với chất liệu da Nappa, có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí và massage hàng ghế trước. Hệ thống âm thanh là 10 loa thay vì 6 loa như ở bản thấp và bản trung. Điều hoà tự động 2 vùng độc lập có thêm tính năng lọc không khí.

So với mẫu sedan thế hệ cũ, Peugeot 408 thế hệ mới vượt trội hơn với động cơ 1.6 Turbo Puretech, công suất 218 mã lực và momen xoắn 300Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Hiệu suất mạnh mẽ là một ưu điểm nổi trội của mẫu Peugoet 408 thế hệ mới so với nhiều mẫu SUV/Crosover trên thị trường, có công suất từ 150-180 mã lực.

Cùng đó, xe trang bị cần số dạng lẫy tối giản, dễ dàng trong thao tác. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 8.8 giây.

Về tính năng an toàn, Peugeot 408 thế hệ mới được tăng cường thêm các tính năng cao cấp thông minh như công nghệ đèn Matrix LED phân vùng ánh sáng tự động theo điều kiện giao thông; hỗ trợ giữ làn đường​; hỗ trợ định tâm làn đường; điều khiển hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động; phanh an toàn chủ động… Trong đó, tính năng hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động là một tính năng hoàn toàn mới, chỉ xuất hiện trên những mẫu xe có hệ thống hỗ trợ điều khiển hiện đại nhất.

Tuy nhiên, giá xe Peugeot 408 thế hệ mới từ 999 triệu đồng đến 1,249 tỷ đồng đang được cho là khá cao trong bối cảnh nhiều mẫu xe hot đang giảm giá sập sàn. Giá cao là vấn đề chung của xe thương hiệu Pháp và châu Âu nói chung.

Nếu so sánh Peugeot 408 thế hệ mới với những chiếc SUV cỡ C thì Peugeot 408 không có lợi thế cạnh tranh về giá trong khi kích cỡ và tính thực dụng lại không bằng. Những chiếc SUV cỡ C thường có giá chỉ từ 700-900 triệu đồng, ví dụ như Mazda CX 5 giá từ 749 triệu đồng, Hyundai Tucson giá từ 769 triệu đồng, Ford Teritory có giá 822 triệu đồng, Honda CRV giá 989 triệu đồng hay mẫu mới gần đây là Skoda Karog giá từ 999 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu so sánh Peugeot 408 thế hệ mới với những chiếc xe sedan tiền tỷ hạng sang của BMW, Audi hay Mercedes sẽ là phép so sánh khá khập khiễng khi giá có thể tương đương (ở bản cao) nhưng công nghệ và đẳng cấp còn chênh lệch.

Kiểu dáng SUV coupe lai sedan độc đáo mang đến vẻ đẹp khác biệt và có thể định vị một phong cách mới cho người dùng. Đổi lại, mẫu xe thương hiệu Pháp sẽ có những nhược điểm hay giới hạn nhất định do chính kiểu dáng này mang lại. Do vậy, có lẽ, Peugeot 408 thế hệ mới sẽ là lựa chọn chiếc xe thứ hai cho người dùng khi gia đình đã có một chiếc thứ nhất là SUV.

Năm 2013, Peugeot 408 là mẫu xe đầu tiên được Thaco lắp ráp, đánh dấu mốc quan trọng trong mối lương duyên với thương hiệu Peugoet. Tại thời điểm này, mẫu xe sedan đã có giá hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh số không cao đã khiến Thaco phải ngừng bán Peugeot 408 tại Việt Nam vào năm 2019.

Bù lại, Thaco đẩy mạnh bộ ba SUV New Peugeot 2008, 3008 và 5008. Tính đến nay, đã có 35.000 xe Peugeot lăn bánh tại Việt Nam và hơn 10.000 xe bán ra trong năm 2022, trở thành thương hiệu xe châu Âu chiếm được nhiều cảm tình ở Việt Nam.