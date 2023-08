Đứng trước sức mua giảm, thị trường ô tô Việt Nam đang diễn ra "cơn bão" giảm giá, từ xe lắp ráp cho đến nhập khẩu. Đến nay, không chỉ xe bình dân mà các thương hiệu xe sang như BMW, Mercedes-Benz... cũng không ngoại lệ, thậm chí mức giảm sâu chưa từng thấy.

Mới nhất, Mercedes-Benz Việt Nam gây chú ý khi tung chương trình ưu đãi liên tiếp hai tháng 8 và 9. Theo đó, hãng xe sang này áp dụng mức giảm đến 4,55% giá niêm yết, tương đương khoảng 50% giá trị VAT đối với những khách hàng mua xe thanh toán 100%.

Cụ thể, mẫu xe được giảm nhiều nhất là Mercedes-AMG G 63, với giá niêm yết hiện đang là 11,75 tỷ đồng thì sẽ có mức giảm lên tới 534,6 triệu đồng. Hai mẫu xe giảm mạnh tiếp theo là Maybach S 450, giảm lên tới 373 triệu đồng và GLS 480 giảm 394 triệu đồng.

Mercedes-Benz giảm giá loạt xe tại Việt Nam.

Dòng xe E-Class cũng có mức ưu đãi hấp dẫn từ 98 triệu tới 146 triệu đồng. Giá sau giảm của bản tiêu chuẩn E 180 hiện là 2,054 tỷ đồng và 3,06 tỷ đồng cho bản E 300 AMG cao cấp nhất. Dù vậy, so với đối thủ BMW Series 5 đang có giá từ trên 1,8 tỷ tới 2,7 tỷ đồng, thì giá E-Class vẫn có phần cao hơn.

Mẫu xe C-Class 2023 hiện có 3 phiên bản là C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG, mức giảm lần lượt được áp dụng là 77,7 triệu, 87 triệu và 100 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, hai mẫu xe điện EQS 450 và EQS 580 cũng được Mercedes-Benz Việt Nam điều chỉnh hạ giá lần lượt 220 triệu và 271 triệu đồng.

Hãng xe đối thủ của Mercedes-Benz là BMW gần đây cũng liên tục có những chương trình giảm giá kịch sàn cho một số dòng xe chủ lực như BMW Series 5, BMW X7 hay BMW Series 7,...

Trong đó, BMW X7 có mức giảm "sốc" nhất từ 330 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo phiên bản, năm sản xuất. Cụ thể, BMW X7 xDrive40i bản M Sport số VIN 2022 giảm đến 660 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn 5,639 tỷ đồng. Xe sản xuất năm 2023 chỉ giảm 330 triệu đồng, xuống còn 6,299 tỷ. Đối với BMW X7 xDrive40i M Sport LCI (không có hệ thống đánh lái bánh sau), thậm chí còn được giảm đến 730 triệu đồng cho xe VIN 2022 và giảm 420 triệu cho xe VIN 2023.

BMW X7 đang giảm giá nhiều chưa từng thấy.

BMW X7 xDrive40i bản Pure Excellence LCI giảm lần lượt 400 triệu đồng (xe VIN 2023) và 760 triệu đồng (xe VIN 2022). Nếu khách hàng mua BMW X7 xDrive40i Pure Excellence LCI không có hệ thống đánh lái bánh sau và hệ thống treo Executive Pro thì số tiền cần thanh toán chỉ còn là 6,399 tỷ đồng (VIN 2022) hoặc 6,739 tỷ đồng (VIN 2023), tương đương mức giảm lần lượt là 1 tỷ đồng và 660 triệu đồng.

Dòng xe BMW Series 5 cũng giảm mạnh từ 270-440 triệu đồng gây chú ý. Trong đó, BMW 520i VIN 2022 giảm từ 270 - 280 triệu đồng, xuống còn khoảng 1,859 - 1,869 tỷ đồng. Xe sản xuất năm 2023, giảm chỉ 80 triệu, kéo giá xe xuống còn 2,059 tỷ đồng.

Phiên bản BMW 520i M Sport được chào bán với giá mới chỉ còn từ 2,199 - 2,255 tỷ đồng (VIN 2022), tương đương giảm 384 - 440 triệu đồng và xe mới VIN 2023 giảm 200 triệu xuống còn 2,439 tỷ đồng. Cuối cùng là BMW 530i M Sport hiện có giá từ 2,769 - 2,909 tỷ, đồng 320 - 460 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Mẫu xe sedan BMW 7-Series giảm từ 100- 300 triệu đồng, giúp giá niệm yết còn từ 3,969- 6,399 tỷ đồng.

Bạn có bình luận thế nào về giá xe sang đang giảm? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!