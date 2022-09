Xe sang Mercedes E200 sau 7 năm sử dụng mất giá 1,4 tỷ đồng

Xe sang sử dụng hơn 7 năm đã "bay" ngay 2/3 giá trị

Mới đây, chiếc Mercedes-Benz E200 màu đen hơn 7 năm tuổi còn khá mới được một showroom lớn chuyên bán các dòng xe sang đã qua sử dụng trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rao bán khiến nhiều khách hàng quan tâm.

Đây là chiếc xe sản xuất vào năm 2014, đăng ký lần đầu năm 2015, mang BKS của Hà Nội và đã lăn bánh được gần 100.000 km. Giá bán được showroom này đưa ra là 795 triệu đồng bao gồm các chi phí sang tên cùng cam kết không đâm đụng ngập nước và bảo hành chính hãng,...

Chiếc Mercedes-Benz E200 đang được một showroom rao bán với giá 795 triệu.

Mức giá 795 triệu nói trên mà showroom đưa ra khiến không ít người "giật mình" bởi chiếc xe Mercedes-Benz E200 vào thời điểm cuối năm 2014 có giá niêm yết là 1,939 triệu, tổng chi phí lăn bánh tại Hà Nội không dưới 2,2 tỷ đồng. Sau vỏn vẹn hơn 7 năm sử dụng, chiếc xe hạng sang này chỉ còn khoảng 1/3 giá trị ban đầu.

Nếu so sánh với các mẫu xe mới trên thị trường, chiếc E200 nói trên chỉ tương đương với giá lăn bánh của một số mẫu sedan hạng C như Mazda 3 1.5 Luxury (bản gần thấp nhất) hay KIA K3 1.6 Premium; và thấp hơn nhiều so với Toyota Corolla Altis hay Honda Civic mới.

Anh Nguyễn Minh Độ, chủ showroom trên cho hay, dù chiếc xe sử dụng hơn 7 năm nhưng còn rất mới, nội ngoại thất và các chức năng gần như nguyên bản. Xe được chủ nhân sử dụng khá ít, lăn bánh chưa đến 10 vạn km và có lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng rõ ràng.

Qua khảo sát của PV VietNamNet trên các trang thương mại điện tử và tại một số showroom xe sang khác ở Hà Nội, những chiếc Mercedes-Benz E200 đời 2014 đang có khoảng giá khá rộng, dao động từ 770-850 triệu tuỳ chất lượng xe và quãng đường lăn bánh. Tất nhiên, giá trên vẫn còn có thể thương lượng thêm.

Giống như các xe khác thuộc dòng E-Series của Mercedes-Benz, mẫu E200 có không gian nội thất cùng tiện nghi khá đầy đủ và cao cấp như: Nội thất ốp gỗ open-pore ash màu nâu chạy dọc taplo và 2 bên viền cửa, ghế bọc da cao cấp, hàng ghế trước chỉnh điện và ghi nhớ 3 vị trí, gẩy số trên vô lăng, hệ thống âm thanh đầu đọc CD 6 đĩa, màn hình màu TFT 5.8 inch, bộ kết nối Bluetooth, cổng kết nối truyền thông đa phương tiện, điều hòa tự động đa vùng,...

Hệ thống an toàn trên xe có thể kể đến các trang bị như: Hệ thống treo Direct Control, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động, tự động điều khiển tay lái và phanh khi đỗ xe, hệ thống tự động bảo vệ Pre Safe, chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống 10 túi khí,…

Mercedes-Benz E200 đời 2014 sử dụng động cơ I4 2.0L, sản sinh công suất cực đại 184 mã lực, mô men xoắn cực đại 300Nm đi kèm hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus. Theo những người đang sử dụng dòng xe E200, mẫu xe này chỉ tiêu tốn trung bình khoảng 7-8 lít/100km đường hỗn hợp.

"Nếu để so sánh thì những chiếc xe hạng C, thậm chí hạng D mới hiện nay hoàn toàn không 'có cửa' với chiếc E200 này, từ cảm giác lái, độ an toàn, options cao cấp đến thương hiệu xe. Điểm trừ duy nhất của chiếc xe cũ này có lẽ chỉ vì nó là... xe sang nên kén khách và xuống giá nhanh hơn các mẫu xe phổ thông khác", anh Độ nhận định.

Món hời cho tín đồ xe sang

Theo một số chuyên gia về thị trường ô tô cũ, xe sang luôn bị mất giá nhanh hơn nhiều so với các dòng xe phổ thông. Sau 7 năm sử dụng, một chiếc xe sang chỉ còn trung bình khoảng 30-40% so với giá trị ban đầu. Trong khi những xe phổ thông khác đều có giá trị trên 50%.

Theo đó, các chuyên gia chỉ ra 2 nguyên nhân chính khiến các mẫu xe sang nói chung, trong đó có Mercedes-Benz E200 không được đông đảo khách hàng săn đón dẫn đến mất giá nhanh.

Thứ nhất là với xe hạng sang, đặc biệt là xe có nguồn gốc châu Âu đều có thiết kế phức tạp, áp dụng nhiều công nghệ cùng với tiêu chuẩn kỹ thuât rất cao nên quy định về bảo dưỡng, sửa chữa sẽ đòi hỏi vô cùng nghiêm ngặt. Đối với những chiếc xe sử dụng trên 5 năm, bắt buộc phải bảo dưỡng lớn và thay thế nhiều chi tiết, linh kiện.

Chi phí cho việc bảo dưỡng, thay thế vật tư chính hãng khá tốn kém và được đánh giá là đắt hơn nhiều so với xe phổ thông. Do vậy với xe sử dụng trên 5 năm, người dùng sẽ phải chi khoản tiền kha khá để "đắp" vào xe hàng năm. Chưa kể nếu xe gặp hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa, thay thế có thể từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, chỉ vài lần như vậy có thể bằng cả tiền một chiếc xe phổ thông mới.

Nguyên nhân thứ hai đến từ rủi ro khi mua xe cũ khi người mua khó kiểm tra được các đời chủ trước chăm sóc, bảo dưỡng xe thế nào. Như đã nói ở trên, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng linh kiện chính hãng… của xe sang khá đắt đỏ, không ít chủ xe vì tiếc tiền nên "tặc lưỡi" thay thế phụ tùng linh kiện trôi nổi kém chất lượng bên ngoài để thay tạm.

Thậm chí nhiều người còn vì một vài lý do mà chậm trễ bảo dưỡng, sửa chữa và chấp nhận đi xe với tình trạng kỹ thuật không đúng như khuyến cáo của nhà sản xuất. Đến khi xe bắt đầu có vấn đề mới bán thống bán tháo đi. Nếu không may mua phải những chiếc xe này sẽ có nguy cơ “tiền mất tật mang”.

Ngoài ra, việc xe hạng sang ít được giới bình dân tiếp cận còn đến từ lối suy nghĩ "xe sang ăn xăng như uống nước" của nhiều khách hàng mà đa số là những người chưa từng sở hữu ô tô hạng sang.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì xe sang vẫn luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng, nhất là với những khách hàng có yêu cầu cao về trải nghiệm lái, độ an toàn và thích sự hào nhoáng mà xe sang đem lại.

"Mua xe sang cũ hoàn toàn là món hời cho những người yêu thích công nghệ và đề cao sự an toàn nhưng lại có ngân sách không mấy dư dả. Tuy nhiên trước khi mua, ngoài tìm hiểu giá xe nên cân nhắc đến các loại chi phí sử dụng, bởi chắc chắn rằng chi phí nuôi ô tô hạng sang sẽ cao hơn xe phổ thông một khoảng không nhỏ. Ngoài ra, cần trang bị cho mình những hiểu biết nhất định về mẫu xe đó", một chuyên gia chia sẻ.

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên, khi mua xe sang đã qua sử dụng, nên chọn những chiếc xe có tuổi đời không quá cũ (không quá 10 năm), xe phải có nguồn gốc rõ ràng để hạn chế thấp nhất các rủi ro không đáng có. Tốt nhất là nên bỏ thêm tiền đưa xe vào hãng để làm dịch vụ test lỗi và lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa.

Đồng thời, có thể chọn mua ở những showroom, salon xe cũ có uy tín dù có thể giá chênh đến chục triệu so với việc mua bán trên mạng. Bởi ở những địa chỉ này luôn có những chuyên gia giàu kinh nghiệm và họ là những người đánh giá kỹ lưỡng trước khi "ôm" xe về bán.

Mercedes-Benz E200 là mẫu xe khá nổi bật trong phân khúc sedan hạng sang tầm trung tại Việt Nam, cạnh tranh với BMW 5-Series, Audi A6, Volvo S90, Lexus ES,… Hiện, mẫu E200 Exclusive 2022 đang được Mercedes-Benz Việt Nam lắp ráp trong nước với giá niêm yết là 2,31 tỷ đồng.

Hoàng Hiệp