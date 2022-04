Xe tải "san phẳng" trạm thu phí, 4 nhân viên bên trong nhanh chân thoát nạn

Tình huống kinh hoàng nói trên vừa xảy ra ở một trạm thu phí ở thành phố Kokrajhar (phía Đông Bắc Ấn Độ) vào ngày 26/4 vừa qua.

Xem video:

Theo đoạn video được ghi lại bởi camera an ninh, chiếc xe tải khi đến một trạm thu phí ở địa phương đã không những không giảm tốc độ mà còn đi lấp lửng không rõ ở làn đường nào. Hậu quả là cả chiếc xe tông mạnh và "san phẳng" một bốt thu phí.

Thời điểm trên có 4 nhân viên đang làm việc ở trong bốt. Rất may những người này đã phát hiện ra và kịp nhanh chân di chuyển ra ngoài. Hiện, cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân là do người lái hay do lỗi phương tiện.

Nguyễn Hoàng (theo Newsflare)