Xem trực tiếp bóng đá Liverpool vs Man City, tranh Siêu cúp Anh ở kênh nào?

Trận tranh Community Shield giữa Liverpool vs Man City diễn ra trên sân vận động Wembley, vào lúc 23h00 hôm nay, theo giờ Việt Nam.

Màn so tài giữa Liverpool vs Man City được FPT Play mua bản quyền phát sóng độc quyền tại Việt Nam. Do đó, khán giả hâm mộ bóng đá có thể theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu đỉnh cao này trên các nền tảng của FPT Play.

Để phục vụ quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu rất đáng chú ý này.

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson, Jota, Tsimikas, Chamberlain chấn thương. Ramsay, Kelleher không chắc chắn ra sân.

Man City: Laporte chấn thương.

Thông tin đáng chú ý Liverpool vs Man City

Liverpool thua 3/5 trận gần nhất

Man City bất bại 6 trận gần đây (thắng 5)

11/12 trận gần nhất của Man City có trên 2 bàn

Liverpool không ghi bàn ở 3/5 trận gần nhất

Man City ghi bàn ở cả 12 trận vừa qua

Liverpool thua kèo châu Á 8/10 trận gần nhất

3/5 trận gần nhất của Liverpool có tổng bàn thắng là số lẻ

11/12 trận gần nhất của Man xanh có tối thiểu 3 bàn

Cả 3 trận gần nhất của Man City có tổng bàn thắng là số lẻ

Đội hình dự kiến Liverpool vs Man City

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Diaz

Man City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish