Trận đấu giữa tuyển Hàn Quốc và tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 18h00 ngày 17/10, trên sân vận động Suwon World Cup. Đây là trận giao hữu cuối cùng của đợt FIFA Days tháng 10/2023.

Trận so tài rất đáng chú ý này được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, FPT Play, Youtube VFF, SCTV, MyTV, K+ và Viettel.

Tuyển Việt Nam quyết tâm thi đấu hết mình trước tuyển chủ nhà Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hàn Quốc vs Việt Nam, bắt đầu từ lúc 17h45 cùng ngày.

Theo thông tin mới nhất, toàn bộ 44.000 vé được bán ra của trận đấu giữa Hàn Quốc vs Việt Nam đã được bán hết sạch cách đây vài ngày. Như vậy toàn bộ các khán đài của sân vận động Suwon World Cup tới đây sẽ được lấp đầy và bầu không khí khi đó sẽ cực kỳ sôi động.

Ở trận giao hữu trước đó hôm 13/10 gặp Tunisia giành thắng lợi 4-0 trên SVĐ Seoul, hơn 60.000 vé của cuộc so tài này cũng đã được bán sạch. Những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Son Heung Min, Lee Kang-in hay Kim Min Jae đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ xứ sở Kim chi.

Son Heung-min không ra sân phút nào ở trận gặp Tunisia, đội trưởng của Tottenham bày tỏ ý định muốn thi đấu ở trận gặp tuyển Việt Nam: "Tôi không có lòng tham với bất kỳ điều gì khác nhưng tôi thực sự mong muốn được ra sân thi đấu. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tôi thể hiện màn trình diễn tốt nhất trên sân nếu có cơ hội ra sân thi đấu cho ĐT Hàn Quốc, hơn nữa lần này chúng ta còn đá trên sân nhà".

Đội hình dự kiến Hàn Quốc vs Việt Nam

Hàn Quốc: Kim Seung Gyu; Kim Jin Soo, Jung Seong Hyun, Kim Jin Su, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Lee Soon Min, Moon Seon Min, Oh Hyeon Gyu, Hwang Hee Chan, Hwang Ui Jo,

Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thanh Bình; Việt Hưng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Việt Anh; Tuấn Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn.