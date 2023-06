Hai ngày nay vào lúc 9h sáng, nhiều bạn trẻ xếp hàng trên vỉa hè đường Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM chờ mua trà sữa của một thương hiệu nổi tiếng đến từ Thái Lan. Theo nhân viên quán, một số khách đã tới chờ từ 7h khi cửa hàng còn chưa mở cửa.

Bất chấp nắng nóng, hàng chục người vẫn xếp hàng chờ đến lượt vào mua. Được biết, trong ngày đầu khai trương (mùng 9/6), số lượng đơn vượt ngoài dự kiến hàng nghìn ly nên ngay từ chiều hôm trước, cửa hàng này đã phải ngừng nhận khách.

"Đây là chuỗi trà sữa rất nổi tiếng của Thái Lan nên ngay khi nghe tin có cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM mình phải đến thử ngay", một khách hàng chia sẻ.

Nhân viên quán liên tục mời nước những người đang phải đứng xếp hàng chờ.

Chị Nhi (Long An) đến từ 7h sáng. "Tôi mua 30 ly trà sữa cho cả gia đình nhưng mỗi hoá đơn chỉ được mua tối đa 8 ly, vì vậy mà phải tiếp tục đứng xếp hàng quay vòng. Tôi đã ở đây gần 1 tiếng, dự kiến phải chờ thêm 2 giờ nữa mới có thể mua đủ và trở về nhà", chị nói.

Công đoạn pha chế trà sữa được thực hiện như ở Thái Lan. Nhân viên ủ trà lọc trong vợt vải trước, sau đó cho lần lượt sữa đặc, sữa nước béo (kem lỏng), cốt trà và khuấy đều để cho ra ly trà sữa đúng vị.

"Cuối tuần mình đi chơi gần đây nên ghé qua mua cho cả bạn bè nữa. Thực đơn có gần 40 loại thức uống khá khó để chọn lựa", Nam thanh niên chia sẻ sau hơn 1 giờ đứng xếp hàng.

Ngay khi xuất hiện ở Việt Nam, quán trà sữa Thái này được chia sẻ khá rộng rãi và gần như trở thành "hiện tượng" trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ là reviewer cũng chen chân tới xếp hàng để có những hình ảnh và đánh giá về thương hiệu này chia sẻ tới mọi người.

"Tôi thấy mức giá không quá đắt, dao động 55.000-60.000 đồng/ly", một khách hàng vui vẻ nói. Các thức uống khác như trà, cà phê, sữa thuần chay rơi vào khoảng 35.000-75.000 đồng/ly.

Biết thông tin từ trên mạng xã hội, My và Hậu đã tới thưởng thức trực tiếp tại quán. "Chúng mình gọi trà sữa Thái và trà sữa Thái xanh. So với các hàng quán trà Thái ở Việt Nam hiện tại thì ngon hơn rất nhiều nhưng có phần ngọt và không đậm vị trà như bên Thái Lan. Cửa hàng cho phép chọn mức đường nên lần tới mình sẽ giảm đi", My nói.