Dự kiến ngày mai (19/4), TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà cùng 27 đồng phạm với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ, đưa hối lộ, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh lực lượng chức năng khám xét nhà riêng ông Phạm Hồng Hà vào tháng 5/2022

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty CP Quản lý đường sông 3 đã ký kết, thực hiện các hợp đồng quản lý, bảo trì, đầu tư, xây lắp biển báo hiệu, điều tiết đảm bảo giao thông với Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Ban Quản lý vịnh Hạ Long và một số chủ đầu tư khác.

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Công ty CP Quản lý đường sông 3 đã thông đồng với một số cá nhân trong công ty và một số cá nhân trong các công ty khác để bớt xén khối lượng công việc so với hợp đồng. Lập khống sổ sách nghiệm thu để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, tham ô tài sản của chính Công ty CP Quản lý đường sông 3.

Trước đó, ngày 14/5/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long Phạm Hồng Hà để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.