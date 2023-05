Xin đừng nói tiếng chia xa

Trong mưa có nắng, trong ta có tình

Tử sinh, sinh tử vô hình

Trong sinh có tử, trong tình có ta

Xin đừng nói tiếng chia xa

Trong vàng lá đổ sinh ra xanh mầm

Từ trong sâu thẳm lặng câm

Trăm nghìn nhịp đập nói thầm yêu anh

Xin đừng bước vội qua nhanh

Trong tan có hợp, trong thành có hư

Trong ảo ảnh, có chân như

Trong em gói cả trăng thu tặng người

Tình em nốt nhạc không lời

Nhẹ nhàng len lỏi tình rơi giếng tình

Con tằm khát lá tồn sinh

Riêng em khát tiếng: ơi mình, mình ơi!



S'IL TE PLAÎT, NE PASSE PAS TROP VITE



S'il te plaît, ne dis pas au revoir,

Après la pluie vient le soleil, entre nous c’est l'amour,

La vie et la mort, ce qui existe et ce qui se perd, ne pense pas qu’ils sont invisibles,

Dans la vie il y a la mort, dans l'amour, nous sommes tous deux présents.



S'il te plaît, ne dis pas au revoir,

Au milieu du jaune éternel des vieilles feuilles, apparaît le vert frais des pousses,

Et du fond d’un espace si tranquille,

Des milliers de frissons de mon cœur se sont précipitées uniquement vers toi!



S’il te plaît, ne passe pas trop vite,

Dans chaque rupture il y a de l’harmonie, dans chaque succès. il y a un défaut,

Même dans chaque illusion, nous voyons la vérité absolue,

Si le printemps est passé, je te garderai la pleine lune de la Mi-Automne.



Mon amour est comme de la musique sans paroles,

Chaque note résonne au fond du puits profond de l’amour,

Les vers à soie n’ont besoin que de feuilles de mûrier pour libérer la soie,

J’ai besoin de ta confession la plus sincère, appèle-moi un mot le plus affectueux!



PLEASE DON'T LEAVE YET



Please don't say goodbye

In the rain there is sunshine, in us there is love

Life and death, both invisible



In life there is death, in love there is me



Please don't say goodbye

In the yellow leaves, green sprouts are born

From the depths of silence

Hundreds of thousands of beats whispering I love you



Please don't walk past quickly

In separation there is reunion, in success there is failure

In the illusion, there is reality

In me, I pack the whole autumn moon for you



My love is a note without words

Gently crept into the well of love

Silkworm craves for survival leaves

I crave for the sound: oh dear, my dear!



Đặng Tường Vy