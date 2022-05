Xóa băng cướp tuổi teen liên tiếp gây án ở Nghệ An

Ngày 29/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo đó, vào cuối tháng 3, tại TP. Vinh, thị xã Cửa Lò liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật táo tợn của người đi đường, gây hoang mang dư luận trên địa bàn và vùng lân cận.

Dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã xác nhanh chóng xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt thủ phạm.

Trong quá trình gây án, các đối tượng bịt kín mặt, tháo biển số xe máy, sau khi gây án thì rời khỏi nơi cư trú, thay đổi số điện thoại… khiến việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy tìm dấu vết tội phạm, Ban chuyên án đã xác định được đây là một băng cướp gồm 5 đối tượng còn rất trẻ và đều trú trên địa bàn TP. Vinh. Đến ngày 21/5, cả 5 đối tượng đã được di lí về trụ sở khi đang lẩn trốn ở thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng này bao gồm: Lê Xuân Đức (SN 2006, trú tại xã Hưng Lộc), Phạm Trần Nhân (SN 2003, trú tại xã Nghi Phú), Lê Nguyên Đăng (SN 2006, trú tại phường Hà Huy Tập), Thái Đình Nhật Quang (SN 2007, trú phường Hà Huy Tập) và Lê Văn Anh Quân (SN 2007, trú tại phường Hà Huy Tập), từ ngày 23/3 đến 04/4 đã gây ra 1 vụ trộm, 4 vụ cướp.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh Công an Nghệ An)

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai thực hiện vụ trộm đầu tiên vào ngày 23/3, khi đến khu vực phường Hưng Bình (TP. Vinh), phát hiện sở hở của chủ nhân chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Mercedes GLC 200, chúng đã tiến hành bẻ cặp gương trị giá gần 100 triệu đồng. Sau khi gây án, chúng mang ra Hà Nội tiêu thụ nhưng bất thành.

Chúng chuyển hướng sang cướp giật, chuẩn bị gậy gộc và hung khí làm công cụ gây án. Đối tượng mà chúng nhắm tới là phụ nữ di chuyển xe máy một mình nơi vắng vẻ hay những người đeo túi xách.

Trong ngày 25/3, nhóm đối tượng đã liên tiếp cướp của 3 phụ nữ tại thị xã Cửa Lò, chúng chặn xe, dùng hung khí dọa dẫm nạn nhân nộp tài sản, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 12 triệu đồng.

Chiếc ô tô bị các đối tượng bẻ kính và túi xách nhóm đối tượng cướp được của các nạn nhân. (Ảnh Công an Nghệ An)

Ngày 4/4, tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng (TP Vinh), chúng đã giật và cướp tài sản của một phụ nữ di chuyển xe máy đeo túi ở vai, chiếm đoạt 2 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại Iphone.

Đáng nói, trong quá trình điều tra và theo khai nhận của nhóm đối tượng, băng nhóm không những thực hiện nhiều vụ trộm cướp trên địa bàn tỉnh mà còn đập phá các máy bán hàng tự động để lấy nước uống và các vụ cố ý gây thương tích khác.

Hòa Bình