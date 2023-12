{"article":{"id":"2224133","title":"Xôn xao hình ảnh hàng loạt học sinh làm bài tập trong bệnh viện","description":"TRUNG QUỐC - Các bệnh viện Trung Quốc thành lập những 'lớp học di động' trong phòng bệnh để trẻ bị bệnh học tập trong thời điểm dịch bệnh hô hấp bùng phát. Học sinh đang làm bài tập về nhà một cách ‘nhỏ giọt’ như cách các em đang truyền nước.","contentObject":"<p><strong>“Không khí học tập ở bệnh viện rất tốt nên tôi cũng bắt con làm bài tập về nhà” </strong></p>

<p>Khi Trung Quốc bước vào đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm đường hô hấp theo mùa, hình ảnh các khu vực làm bài tập về nhà “đặc biệt” trong các bệnh viện dành cho học sinh tiểu học và trung học đã trở thành chủ đề tranh luận của cư dân mạng nước này.</p>

<p>Cụ thể, Đài truyền hình Quốc gia <a href=\"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-tag12939832678833894852.html\">Trung Quốc</a> CCTV đưa tin những bức ảnh gần đây chụp các em học sinh nhỏ tuổi đang làm bài tập về nhà trong bệnh viện đã lan truyền trên mạng xã hội đại lục.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-1-2-1-1-436.png?width=768&s=DXXrjuhSQGuij3DFcoXYkQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-1-2-1-1-436.png?width=1024&s=YnOtbdkKWnyHvjzLjmutmg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-1-2-1-1-436.png?width=0&s=ccdOF1giL3Fu39e6sB0ndg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-1-2-1-1-436.png?width=768&s=DXXrjuhSQGuij3DFcoXYkQ\" alt=\"hinh-1-1-2-1-1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-1-1-2-1-1-436.png?width=260&s=KnUV8NOYIa-ykU_mxiqNow\"></picture>

<figcaption>Dịch cúm bùng phát tại Trung Quốc khiến các bệnh viện nhi quá tải nhanh chóng, biến bệnh viện thành “nơi làm bài tập về nhà”.</figcaption>

</figure>

<p>Theo đó, ở một số khu vực, bao gồm các tỉnh miền đông Giang Tô, An Huy và trung tâm tỉnh Hồ Bắc, các bệnh nhân trẻ tuổi được bệnh viện cung cấp bàn, ghế và khung truyền dịch cao để các em có thể vừa học vừa truyền dịch tĩnh mạch. CCTV cho biết phụ huynh ngồi bên con cái và giúp đỡ các con học tập.</p>

<p>Cách đây vài năm, khi dịch bệnh bùng phát, một số trung tâm y tế ở Trung Quốc đã được ca ngợi vì đã thành lập những khu vực học tập đặc biệt như vậy.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UC4S.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><em>Đoạn video gây tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc về việc liệu sức khỏe con cái hay bài tập ở trường quan trọng hơn.</em></p>

<p>Nhiều bệnh viện khác đã làm tương tự thời điểm này trong bối cảnh số lượng học sinh tiểu học và trung học mắc các bệnh về đường hô hấp, như cúm, tăng đột biến khi chuyển mùa.</p>

<p>Các bậc cha mẹ thường đưa con đến bệnh viện khi chúng xuất hiện các triệu chứng liên quan đến cúm với niềm tin rằng việc truyền dịch sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi và các con sẽ quay lại trường học.</p>

<p>“Tôi không có ý định cho con tôi làm bài tập ở đây. Nhưng thấy không khí học tập ở bệnh viện rất tốt nên tôi cũng bắt con làm bài tập về nhà”, một phụ huynh nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-1-3-437.png?width=768&s=Izr6smj468XkOimAb04r1w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-1-3-437.png?width=1024&s=8Z9ywiNdZSd2DOJCB87wyg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-1-3-437.png?width=0&s=vFWppiPDxRJnfq1EblJOkw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-1-3-437.png?width=768&s=Izr6smj468XkOimAb04r1w\" alt=\"hinh 2 1 3.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-2-1-3-437.png?width=260&s=2vQD0HlhSFIwOAEyilocAg\"></picture>

<figcaption>Lo lắng con sẽ quá tải bài vở sau khi xuất viện, phụ huynh khuyến khích con làm bài tập về nhà tại giường bệnh.</figcaption>

</figure>

<p>Một người cha khác cho biết: “Con tôi phải làm bài tập theo kiểu này vì nếu không làm xong sẽ phải làm nhiều việc hơn khi trở lại trường sau khi bình phục”.</p>

<p>“Đây là một vấn đề xã hội. Chúng tôi, những gia đình bình thường, không thể thay đổi quy tắc bất thành văn rằng dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng phải hoàn thành bài tập về nhà”, ông nói thêm.</p>

<p><strong>Phụ huynh lo lắng bài vở hơn quan tâm đến bệnh của con</strong></p>

<p>Tình huống này đã gây ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội đại lục.</p>

<p>“Những đứa trẻ này có thể bị bệnh về thể chất, nhưng những người lớn này lại bị bệnh về tinh thần”, một cư dân trực tuyến cho biết trên nền tảng Tiktok của Trung Quốc mang tên Douyin.</p>

<p>“Các bậc phụ huynh có vẻ nhẹ nhõm và hài lòng khi thấy con mình làm bài tập về nhà. Có vẻ như điều này khiến họ lo lắng hơn là căn bệnh thực tế”, một người khác bình luận.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-2-438.png?width=768&s=Mtk_BoN8rLwyWTMFxST-LA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-2-438.png?width=1024&s=nTSrhMb7o5saiaBWu_RiWA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-2-438.png?width=0&s=-HZRDm7XtWf0wNBlEG5krw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-2-438.png?width=768&s=Mtk_BoN8rLwyWTMFxST-LA\" alt=\"hinh 3 1 2.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinh-3-1-2-438.png?width=260&s=FnXkHSH8LD8-qSvYNX8qJg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinhf-4-1-439.png?width=768&s=sQuhNeyio2zCAWDqheD_IQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinhf-4-1-439.png?width=1024&s=rKe2O6Thx18m_2qYX1068Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinhf-4-1-439.png?width=0&s=DAbcj3CyMZmCAMMPOpHFxw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinhf-4-1-439.png?width=768&s=sQuhNeyio2zCAWDqheD_IQ\" alt=\"hinhf 4 1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hinhf-4-1-439.png?width=260&s=Xt9F2866wXeSl1H2jjho9w\"></picture>

<figcaption> Làm bài tập trong bệnh viện chỉ là một trong những biểu hiện “tưởng lạ mà hóa quen” của thực trạng áp lực học tập ngày càng tăng của học sinh Trung Quốc ngày nay. </figcaption>

</figure>

<p>“Mở khu vực bài tập về nhà ở bệnh viện là một ý tưởng vô nhân đạo”, một người khác bình luận.</p>

<p>“Tôi cảm thấy đau lòng cho những học sinh phải học dù thể chất không được khỏe. Điểm học tập của học sinh quan trọng hơn sức khỏe của các con à?”.</p>

<p>CCTV đã xuất bản một bài xã luận sau đó, lập luận rằng mặc dù việc sắp xếp khu vực làm bài tập về nhà là có thể hiểu được nhưng nó không nên được ủng hộ. </p>

<p>“Từ góc độ phụ huynh, điều này có thể hiểu được. Môi trường giáo dục ngày nay quá phức tạp, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nơi mỗi đứa trẻ sinh ra đều là kỳ vọng của cả gia đình\", CCTV cho biết.</p>

<p>“Việc ép buộc hoặc xúi giục con cái đi học tại bệnh viện là nhằm mục đích xóa đi nỗi lo lắng của phụ huynh về việc con cái họ không được đi học. Thậm chí, các em còn bận rộn hơn cả lịch trình của những người nổi tiếng”.</p>

<p>Hệ thống giáo dục của Trung Quốc có tính cạnh tranh khốc liệt nhất trên thế giới. Nhiều sinh viên mong muốn được vào đại học phải dành nhiều giờ học thêm sau giờ học để theo kịp các bạn cùng trang lứa.</p>

<p> “Tuy nhiên, trẻ em không nên trở thành nạn nhân của thói quen làm bài tập về nhà vô lý này ở bệnh viện. Lịch trình của các em không nên được lấp đầy không có chỗ trống như vậy. Cho phép các con nghỉ ngơi khi ốm, khóc khi buồn, hoặc không làm gì trong một thời gian cũng quan trọng như việc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học”, bài xã luận nói thêm.</p>

<p>Vào ngày 25/11, cơ quan giáo dục thành phố Bắc Kinh cho biết các trường học nên thông báo rõ ràng không bắt buộc học sinh phải làm bài tập về nhà khi bị ốm.</p>

<p>Chuyên gia Trung Quốc cho rằng sự bùng phát bệnh hô hấp lớn bất thường là do \"khoảng cách miễn dịch\" được tạo ra bởi cuộc chiến kéo dài nhiều năm của nước này chống lại Covid-19, với các biện pháp nghiêm ngặt nhất chỉ được dỡ bỏ vào cuối năm ngoái.</p>

<p>Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp lan tràn, nhiều trường học buộc phải tạm dừng lớp học và yêu cầu học sinh trở lại trường hai ngày sau khi các triệu chứng biến mất.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701932185092\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2217345\"><a href=\"/bi-huy-ket-qua-tuyen-dung-40-thac-si-su-pham-gioi-duoc-yeu-cau-tim-viec-khac-2217345.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/bi-huy-ket-qua-tuyen-dung-40-thac-si-su-pham-gioi-duoc-yeu-cau-tim-viec-khac-693.jpg?width=0&s=eAoNHpX7Hbz4fiA_K0FgTw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/bi-huy-ket-qua-tuyen-dung-40-thac-si-su-pham-gioi-duoc-yeu-cau-tim-viec-khac-693.jpg?width=260&s=figLW-G1vdnLBKhZPkvYPw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/bi-huy-ket-qua-tuyen-dung-40-thac-si-su-pham-gioi-duoc-yeu-cau-tim-viec-khac-2217345.html\">Trung Quốc: Bị hủy kết quả tuyển dụng, 40 thạc sĩ sư phạm giỏi phải tìm việc mới</a><span class=\"summary__content-desc\">TRUNG QUỐC - Sau khi bị hủy kết quả tuyển dụng viên chức đặc biệt, Phòng Giáo dục TP Tân Hương (Trung Quốc) yêu cầu hơn 40 thạc sĩ xuất sắc của Đại học Sư phạm Hà Nam tìm việc khác thời gian tới.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/xon-xao-hinh-anh-hang-loat-hoc-sinh-lam-bai-tap-trong-benh-vien-2224133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xon-xao-hinh-anh-hang-loat-hoc-sinh-lam-bai-tap-trong-benh-vien-430.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xon-xao-hinh-anh-hang-loat-hoc-sinh-lam-bai-tap-trong-benh-vien-431.png","updatedDate":"2023-12-09T14:50:30","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"09/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224905","title":"Bộ GD-ĐT yêu cầu không chèn giáo dục ngoài giờ vào tiết học chính khóa","description":"Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc. Ngoài ra, việc bố trí thời gian học các chương trình này không xen giữa các tiết học chính khóa.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-yeu-cau-khong-chen-giao-duc-ngoai-gio-vao-tiet-hoc-chinh-khoa-2224905.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/bo-gd-dt-yeu-cau-khong-chen-giao-duc-ngoai-gio-vao-tiet-hoc-chinh-khoa-195.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:29:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224890","title":"Sức hút của ‘Tiếng nói Xanh’ - sân chơi hùng biện dành riêng cho học sinh THPT","description":"Cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) tổ chức đang “gây bão” trong giới trẻ toàn quốc. Sức hút của cuộc thi không đơn thuần đến từ giải thưởng kỷ lục, tổng giá trị lên tới 18,5 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-hut-cua-tieng-noi-xanh-san-choi-hung-bien-danh-rieng-cho-hoc-sinh-thpt-2224890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/suc-hut-cua-tieng-noi-xanh-san-choi-hung-bien-danh-rieng-cho-hoc-sinh-thpt-119.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224684","title":"Một hiệu trưởng ở Thanh Hóa xin thôi việc sau khi bị kỷ luật cảnh cáo","description":"Bà Lê Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2, phường Đông Vệ vừa được Thành ủy TP Thanh Hóa thông báo nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-hieu-truong-o-thanh-hoa-xin-thoi-viec-sau-khi-bi-ky-luat-canh-cao-2224684.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mot-hieu-truong-o-thanh-hoa-xin-thoi-viec-sau-khi-bi-ky-luat-canh-cao-874.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:58:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224291","title":"Học trò vô lễ vì đâu?","description":"Thế hệ chúng tôi bị thầy cô phạt đòn roi nếu về mách bố mẹ, có khi còn được trận nữa từ phụ huynh. Cá nhân học sinh phản ứng tiêu cực với thầy cô rất ít, còn tập thể xúm lại mạt sát thầy cô chắc chắn là không bao giờ xảy ra.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-hoc-sinh-vo-le-vi-dau-2224291.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hoc-tro-vo-le-vi-dau-568.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224550","title":"Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Trường từng đề nghị chuyển giáo viên","description":"Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Trường THCS Văn Phú từng đề nghị luân chuyển cô giáo Phan Thị H. đến cơ sở giáo dục khác do không được học sinh, nhân dân tin tưởng, không quản lý được học sinh...","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-giao-tuyen-quang-tung-bi-truong-de-nghi-chuyen-giao-vien-2224550.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-truong-tung-de-nghi-chuyen-giao-vien-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223742","title":"Hàng nghìn người đã học tiến sĩ giả, trường đại học nên xin lỗi sinh viên","description":"Nhiều sinh viên đã được ông Nguyễn Trường Hải - tiến sĩ dùng bằng giả, giảng dạy. Theo các nhà giáo dục, trường đại học nên xin lỗi một cách công khai đối với người học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-da-hoc-tien-si-gia-vi-danh-du-cac-truong-dai-hoc-nen-xin-loi-2223742.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hang-nghin-nguoi-da-hoc-tien-si-gia-truong-dai-hoc-nen-xin-loi-sinh-vien-384.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224444","title":"Cô giáo Tuyên Quang kể chuyện nhiều lần bị học sinh nhốt trong lớp, xúc phạm","description":"Nữ giáo viên Tuyên Quang bị học sinh dồn vào góc lớp khẳng định, việc cô bị nhốt trong lớp diễn ra nhiều lần và cô đã thường xuyên báo cáo với hiệu trưởng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-khieu-khich-de-co-giao-tuyen-quang-bi-ki-luat-2224444.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/co-giao-tuyen-quang-ke-chuyen-nhieu-lan-bi-hoc-sinh-nhot-trong-lop-xuc-pham-493.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223998","title":"Tạm đình chỉ hiệu trưởng vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp","description":"Liên quan đến vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép vào người, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tam-dinh-chi-hieu-truong-vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-2223998.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tam-dinh-chi-hieu-truong-vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-460.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223702","title":"Độc lạ trường cho phép nữ sinh mang con đến lớp","description":"Được thành lập vào những năm 1990, Lincoln Park là một trong số ít các trường dành cho bà mẹ vị thành niên và nữ sinh mang thai tại Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-la-truong-cho-phep-nu-sinh-mang-con-den-lop-2223702.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/doc-la-truong-cho-phep-nu-sinh-mang-con-den-lop-249.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:41:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223922","title":"Vụ cô giáo Tuyên Quang bị học sinh dồn vào góc lớp: Sự cô đơn cùng cực","description":"Trong những clip đó, phía sau sự hỗn loạn, tiếng la hét, tôi thấy sự cô đơn đến cùng cực của cô giáo...","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-su-co-don-cung-cuc-2223922.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vu-co-giao-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-su-co-don-cung-cuc-1540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223820","title":"Bộ GD-ĐT: Toàn xã hội phải có trách nhiệm vụ học sinh 'quây' cô giáo","description":"Liên quan đến vụ cô giáo Tuyên Quang bị học sinh dồn vào góc lớp, chửi bới, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, dù bạo lực xảy ra trong trường nhưng là hiện tượng toàn xã hội và chúng ta phải có trách nhiệm chung tay giải quyết, xử lý.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-don-vao-goc-tuong-la-trach-nhiem-toan-xa-hoi-2223820.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vu-co-giao-tuyen-quang-bi-hoc-sinh-quay-toan-xa-hoi-phai-co-trach-nhiem-1116.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223807","title":"Đề nghị sửa Luật Đầu tư đưa dạy thêm là ngành kinh doanh có điều kiện","description":"Thông tin được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đưa ra tại họp báo Chính phủ chiều nay, 6/12.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-giao-duc-se-sua-thong-tu-dua-day-them-la-nganh-kinh-doanh-co-dieu-kien-2223807.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bo-giao-duc-se-sua-thong-tu-dua-day-them-la-nganh-kinh-doanh-co-dieu-kien-1083.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223788","title":"Lâm Đồng: Thủy điện Đại Ninh hỗ trợ cải tạo trường mẫu giáo","description":"Ngày 02/12/2023, Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Đại Ninh đã hỗ trợ cải tạo, sơn sửa, thay thế hệ thống chiếu sáng và hệ thống lọc nước cho trường mẫu giáo Ninh Gia (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-dong-thuy-dien-dai-ninh-ho-tro-cai-tao-truong-mau-giao-2223788.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lam-dong-thuy-dien-dai-ninh-ho-tro-cai-tao-truong-mau-giao-1017.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223600","title":"Ngành công nghiệp dạy thêm đạt 20 tỷ USD bất chấp lệnh cấm","description":"HÀN QUỐC - Năm 2023, chi tiêu của Hàn Quốc cho dạy thêm tư nhân đạt kỷ lục 26 nghìn tỷ won (20 tỷ USD) mặc dù số lượng học sinh giảm. Chính phủ đang nhằm vào các cơ sở dạy thêm với khoảng 80% học sinh theo học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nganh-cong-nghiep-day-them-dat-20-ty-usd-bat-chap-lenh-cam-2223600.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nganh-cong-nghiep-day-them-dat-20-ty-usd-bat-chap-lenh-cam-778.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223548","title":"Vụ thầy giáo hiếp dâm học trò: 'Nhà trường thực sự rất đau lòng'","description":"Lãnh đạo Trường TH Lê Văn Tám (xã Đất Mới, huyện Năm Căn, Cà Mau) cho biết, rất đau lòng trước sự việc nam giáo viên trong trường có hành vi đồi bại với học trò.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-truong-dau-long-truoc-viec-giao-vien-hiep-dam-hoc-tro-2223548.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vu-thay-giao-hiep-dam-hoc-tro-nha-truong-thuc-su-rat-dau-long-480.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223560","title":"Xem xét tước danh hiệu hoa khôi sinh viên xưng luật sư đánh người","description":"Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đang xem xét tước danh hiệu hoa khôi sinh viên, xưng là luật sư đánh người ở sảnh chung cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xem-xet-tuoc-danh-hieu-hoa-khoi-sinh-vien-xung-luat-su-danh-nguoi-2223560.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/xem-xet-tuoc-danh-hieu-hoa-khoi-sinh-vien-xung-luat-su-danh-nguoi-341.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223535","title":"Bộ Giáo dục: Học sinh trường Văn Phú đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng","description":"Liên quan đến vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép vào người, Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-don-vao-goc-lop-hoc-sinh-vi-pham-nghiem-trong-2223535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bo-giao-duc-hoc-sinh-truong-van-phu-da-vi-pham-dao-duc-nghiem-trong-286.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223373","title":"Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Nguyên nhân từ việc cô nhắc nhở","description":"Liên quan đến vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép vào người, UBND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, nguyên nhân xuất phát từ khúc mắc giữa cô và trò trong giờ học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-nguyen-nhan-tu-viec-co-nhac-nho-2223373.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-nguyen-nhan-tu-viec-co-nhac-nho-1174.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T19:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223256","title":"Nam sinh đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích nặng","description":"Một nam sinh lớp 7 Trường THCS Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm kéo đuổi đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích nặng. Sau đó, em này định nhảy lầu tự tử nhưng được thầy cô và bạn bè kịp thời ngăn lại.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-dam-ban-nu-cung-lop-gay-thuong-tich-nang-2223256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nam-sinh-dam-ban-nu-cung-lop-gay-thuong-tich-nang-886.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:48:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223173","title":"Vụ cô giáo bị quây trong lớp, ném dép vào người: Yêu cầu nhóm học sinh kiểm điểm","description":"Chính quyền địa phương xã Văn Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã lên tiếng xung quanh vụ việc cô giáo Trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương) bị nhóm học sinh lớp 7 khóa cửa nhốt trong lớp, chửi bới và ném dép vào người.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-hoc-sinh-vu-co-giao-bi-don-vao-goc-lop-nem-dep-vao-nguoi-bi-kiem-diem-2223173.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-quay-trong-lop-nem-dep-vao-nguoi-yeu-cau-nhom-hoc-sinh-kiem-diem-742.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223144","title":"Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học","description":"Theo quy chế của Trường ĐH Hoa Sen, nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4, sinh viên bị buộc thôi học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-den-lan-thu-4-bi-buoc-thoi-hoc-2223144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-den-lan-thu-4-bi-buoc-thoi-hoc-604.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223128","title":"Vụ cô giáo bị quây trong lớp: Thêm clip học sinh ném dép khiến cô ngất xỉu","description":"Mạng xã hội tiếp tục lan truyền clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhóm học sinh Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) ném dép vào đầu cô giáo gây ngất xỉu.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-chui-boi-co-them-clip-hoc-sinh-nem-dep-khien-co-ngat-xiu-2223128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-don-vao-goc-lop-them-clip-hoc-sinh-nem-dep-khien-co-ngat-xiu-467.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222959","title":"Thêm nhiều đại học phía Bắc chốt lịch nghỉ Tết 2024","description":"Đến nay, nhiều trường đại học ở phía Bắc đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho sinh viên.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-nghi-tet-nguyen-dan-2024-cua-nhieu-truong-dai-hoc-phia-bac-2222959.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/them-nhieu-dai-hoc-phia-bac-chot-lich-nghi-tet-2024-12.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222988","title":"Xác minh nữ giáo viên bị nhóm nam sinh dồn vào góc lớp chửi bới","description":"Tối 4/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên bị nhóm nam sinh THCS dồn vào góc lớp, xung quanh là những tiếng hò reo, chửi bới.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xac-minh-nu-giao-vien-bi-nhom-nam-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-2222988.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/xac-minh-nu-giao-vien-bi-nhom-nam-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-357.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222773","title":"Trường ĐH lên tiếng vụ nữ sinh viên xưng 'tao là luật sư', hành hung người khác","description":"Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cho hay, đang chờ kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc một nữ sinh hành hung người khác tại sảnh chung cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-dh-len-tieng-vu-nu-sinh-vien-xung-tao-la-luat-su-hanh-hung-nguoi-khac-2222773.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truong-dh-len-tieng-vu-nu-sinh-vien-xung-tao-la-luat-su-hanh-hung-nguoi-khac-1304.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa