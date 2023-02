Xu hướng chọn không gian sống của giới thượng lưu

Chọn sống tại các khu đô thị văn minh đẳng cấp để tận hưởng trọn vẹn không gian sống với an ninh được đảm bảo, cuộc sống tiện nghi trong lành đang là phong cách sống thượng lưu đích thực

Đi tìm cuộc sống thượng lưu đích thực

Có điều kiện xây biệt phủ nhưng không ít chủ nhân vẫn rơi vào cảnh “nhà giàu cũng khóc”. Thực tế, việc sống trong những khu dân cư đông đúc, thiếu quy hoạch mang lại khá nhiều phiền toái cho cả gia đình như hạ tầng xuống cấp, ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, lối sống thiếu văn minh,… chưa kể đến những nỗi lo về an ninh, an toàn.

Đó là lí do, giờ đây, những khu đô thị văn minh đẳng cấp đã trở thành sự lựa chọn của giới nhà giàu với phong cách sống thượng lưu đích thực. Ngoài vị trí đắc địa, chủ nhân tại các đô thị hiện đại có thể tận hưởng từng giây phút của cuộc sống với hệ tiện ích hoàn hảo, không gian sống trong lành, riêng tư, an ninh, an toàn và cộng đồng tinh hoa tương đồng.

Thực tế đã cho thấy, những dự án của Vingroup tại 2 thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM như Vinhomes Riverside, Vinhomes Ocean Park (Hà Nội), Vinhomes Central Park, Vinhomes Grand Park (TP.HCM) … đã trở thành nơi quy tụ giới tinh hoa sinh sống bởi đáp ứng được nhu cầu cao của chủ nhân.

Sự an toàn, riêng tư và những đặc quyền là những tiêu chuẩn mà giới nhà giàu ưu tiên hàng đầu. Ảnh phối cảnh

Không gian sống hoàn hảo tại Vincom Shophouse Royal Park

Nhu cầu ấy giờ đây đã lan rộng ranhững địa phương đang có sự phát triển mạnh mẽ như Quảng Trị. Được biết đến là một vùng đất đang “trỗi dậy” nhanh, nhưng Quảng Trị lại thiếu một khu đô thị văn minh hiện đại đúng nghĩa. Sự xuất hiện của dự án Vincom Shophouse Royal Park bởi thế nhận được sự quan tâm lớn với không gian sống hoàn hảo cho những cư dân tinh hoa.

Với vị trí nằm tại nút giao các tuyến đường huyết mạch như đường Hùng Vương, đường Điện Biện Phủ, dự án Vincom Shophouse Royal Park dễ dàng kết nối với các trục huyết mạch như cửa khẩu Lao Bảo và Quốc Lộ 1A… Đây là vị trí tâm mạch trong kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn của TP. Đông Hà.

Giống như các dự án cao cấp khác do Vingroup kiến tạo và phát triển, cư dân tương llai của dự án Vincom Shophouse Royal Park được tận hưởng môi trường sống an toàn với dịch vụ an ninh đa lớp. Theo đó, bên cạnh hệ thống giám sát an ninh bằng camera, hệ thống các barie rào chắn tại mỗi phân khu, dự án còn có hệ thống nhân lực an ninh được đào tạo bài bản chuyên nghiệp bảo vệ tuyệt đối cho tài sản và không gian sống riêng tư của mỗi thành viên.

Những chủ nhân tương lai của Vincom Shophouse Royal Park sẽ được tận hưởng một cuộc sống đẳng cấp, biệt lập khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng tại chỗ với trung tâm thương mại Vincom Plaza đầu tiên và duy nhất tại Quảng Trị nằm ngay trong quần thể dự án. Nơi đây sẽ là tâm điểm mua sắm tiện nghi bậc nhất với các thương hiệu thời trang, giải trí, ẩm thực hàng đầu trong nước và quốc tế.

Vincom Shophouse Royal Park sở hữu trung tâm thương mại Vincom Plaza ngay trong dự án. Ảnh phối cảnh

Ngoài ra, dự án còn mang đến cho khách hàng những tiện ích đẳng cấp và chưa từng có tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị như hệ thống công viên trung tâm và công viên thể thao, khu BBQ ngoài trời, sân tập Gym ngoài trời, sân chơi trẻ em, khu vực kinh doanh cà phê, nhà hàng…. Tất cả tạo thành các dịch vụ cao cấp và tiện ích đặc quyền chỉ dành riêng cho những cư dân tinh hoa của TP. Đông Hà.

Dự án Vincom Shophouse Royal Park - Quảng Trị không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi cộng đồng tinh hoa hội tụ. Các tiêu chuẩn được Vingroup xây dựng sẽ là bộ lọc để đảm bảo mỗi cư dân là một thành viên phù hợp nhất trong cộng đồng cả về văn hóa, lối sống, chất lượng sống, lẫn tư duy và hành động.

Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan xanh mát và tiện ích thể thao, vui chơi, giải trí, đa dạng, cư dân sẽ được tận hưởng môi trường sống lý tưởng trong sự giao hòa giữa không gian phố phường trung tâm tấp nập và không gian nghỉ dưỡng đặc biệt hiếm có. Nơi đây hứa hẹn là tâm điểm được giới tinh hoa săn đón, đặc biệt là với số lượng giới hạn của dự án.

Theo thông tin chính thức từ chủ đầu tư, vào Thứ bảy, ngày 4/3/2023 sẽ diễn ra sự kiện bán hàng dự án Vincom Shophouse Royal Park với chủ đề “Đẳng cấp an cư - Đầu tư chắc thắng” tại Trung tâm hội nghị Moonlight Palace cơ sở 2, 267 Trần Bình Trọng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tại sự kiện, khách hàng sẽ được cung cấp nhiều thông tin giá trị như: Khám phá tiềm năng sinh lời vô hạn của mô hình Vincom Shophouse cùng tìm hiểu những điều thú vị xung quanh dự án Vincom Shophouse Royal Park. Người tham gia cũng được trực tiếp tận hưởng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc và đặc biệt, có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng giá trị từ chương trình Bốc thăm trúng thưởng.

Thế Định