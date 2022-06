Đêm 20/6, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Phòng CSGT Hà Nội lập chốt xử lý vi phạm xe quá tải, quá khổ, chở vật liệu rơi vãi ra đường, chạy không đúng thời gian quy định... tại ngã tư Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ).

Sau 10 phút lập chốt, tổ công tác dừng kiểm tra nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Lái xe N.V.H (Hải Dương) đang điều khiển xe tải chở phế thải từ Võ Chí Công về Đông Anh thì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra. Tổ công tác thông báo lỗi vi phạm đối với ông H. là chở vật liệu rơi vãi ra đường. Sau gần nửa tiếng, tài xế H. ngồi trên ca bin gọi điện mới chịu xuống xe làm việc với tổ công tác.

"Mình cũng nhận thức được xe chở vật liệu như vậy sẽ làm rơi vãi vật liệu ra đường gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và sau khi bị xử lý sẽ rút kinh nghiệm che đậy cẩn thận hơn", ông H cho biết.

Ông H. lí giải vì sao phải gọi điện "cho người thân" rồi mới làm việc với tổ công tác, do mình chỉ là lái thuê nên phải báo cáo chủ xe rồi gọi chủ xe mang đầy đủ giấy tờ ra để lực lượng chức năng kiểm tra.

Lực lượng CSGT mất nhiều thời gian chờ đợi lái xe gọi điện "cho người thân"

Nhiều xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường bị xử lý

Thiếu tá Trần Văn Dũng, cán bộ Đội CSGT số 2, cho biết, quá trình xử lý vi phạm tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn như lái xe bất hợp tác, không xuất trình giấy tờ xe hoặc đóng cửa đi nơi khác... gây mất thời gian của tổ công tác. Đối với các trường hợp trên, cán bộ chiến sĩ sẽ báo cáo ban chỉ huy đội và niêm phong, cẩu xe theo quy định pháp luật.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội thông tin, tất các các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã quán triệt đến 100% cán bộ khi tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm không được phép can thiệp làm sai lệch hồ sơ cũng như bỏ qua vi phạm của người tham gia giao thông.

Tước phù hiệu xe quá tải trên cao tốc

Cũng trong chiều 20/6, tại Km 188 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT dừng kiểm tra xe đầu kéo BKS 29C có dấu hiệu vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được quy định trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Sau khi yêu cầu lái xe là ông Trần V. N. (SN 1976, trú tại Ba Vì, Hà Nội) cho xe vào cân, kết quả phương tiện vượt quá trọng tải 20,38%.

Trạm cân lưu động được đặt ngay tại lối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ông N. bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính và sẽ bị phạt tiền từ 800 - 1 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện là cá nhân sẽ bị xử phạt từ 2-4 triệu đồng, còn tổ chức sẽ bị xử phạt từ 4-8 triệu đồng; đồng thời sẽ bị tước phù hiệu vận tải từ 1-3 tháng.

Trước đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông kéo dài 3 tháng (20/6 – 20/9). Các hành vi vi phạm như sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chở quá tải, cơi nới thành thùng… được tập trung kiểm tra.

Theo Cục CSGT, các trường hợp cơi nới thùng xe sẽ cưỡng chế tháo, cắt để trở về đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi tham gia giao thông.

Đình Hiếu