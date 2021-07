05/10/2019

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe Lexus “nghênh ngang” cản đường xe chữa cháy tại thành phố Vinh (Nghệ An).