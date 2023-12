Cụ thể, ngày 12/12/2023, Cục Báo chí xử phạt Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống, địa chỉ trụ sở chính: 81/10B Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 45 triệu đồng do thực hiện hành vi: thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử số 382/GP-BTTTT ngày 07/8/2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng theo quy định tại: điểm e khoản 4 Điều 8 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP (sửa đổi theo điểm c khoản 10 Điều 2 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản).

Nguồn: Thanh tra Bộ TT&TT