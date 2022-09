Xuất hiện đối thủ của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn

Hai hãng hàng không Vietravel Airlines và Asean Cargo Gateway (ACG) vừa công bố hợp tác đầu tư theo tỷ lệ góp vốn tương ứng là 51% - 49% với mục tiêu làm đa dạng hoá, hệ sinh thái mà Vietravel Corporation đã đặt ra.

Qua cái “bắt tay” này, hai đơn vị muốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh hàng hoá, khai thác vận chuyển hàng hoá hàng không, đại lý hàng hoá cho các hãng hàng không trong khu vực.

Tổng giám đốc Vietravel Airlines - ông Vũ Đức Biên nhận định, thị trường hàng hoá hàng không còn khá nhiều tiềm năng. Sự lo ngại về chuỗi cung ứng bị đứt gãy ngày càng tăng trong khi thị trường hàng hoá tại Việt Nam với Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu, châu Mỹ lại được đánh giá có tăng trưởng hàng năm cao nhất toàn cầu, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao. Vì vậy, các cơ sở sản xuất sẽ dần dịch chuyển về khu vực này bên cạnh công xưởng lớn nhất thế giới là Trung Quốc.

Nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường hàng không tại Việt Nam được đánh giá "nóng" (ảnh minh họa: Shutterstock)

Việt Nam được xem là ứng viên tiềm năng trong công cuộc dịch chuyển sản xuất. Đồng thời, đây là cơ hội cho ngành logistics nói chung và vận tải hàng hoá hàng không nói riêng. “Thời điểm này thích hợp để xây dựng, xúc tiến mảng vận tải hàng hoá đường hàng không đầu tiên tại Việt Nam”, ông Biên nói.

Đại diện ACG đánh giá, đẩy mạnh ngành logistics trong nước và quốc tế, đặc biệt với các thị trường có tiềm năng lớn đồng nghĩa với việc đưa các DN tại Việt Nam đến gần hơn với thị trường nước ngoài. Hợp tác trên sẽ sớm đưa Cargo Airlines tại Việt Nam trở thành hiện thực, nâng cao năng lực cạnh tranh về kết nối quốc tế cho hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông sản chủ lực.

Dự kiến, trong năm đầu tiên, hãng sẽ tập trung khai thác vận chuyển hàng hoá giữa Việt Nam và các công xưởng lớn tại châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan trên đội tàu bay chuyên dụng B737-800F dành cho cargo, số lượng 2-4 chiếc trong năm đầu tiên và kế hoạch tăng gấp đôi trong năm tiếp theo.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, Công ty Cổ phần IPP Air Cargo (thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPPG của ông "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn) đã hoàn tất thủ tục thuê 4 máy bay B737 800BCF của Boeing. Với đơn hàng thuê này, 1 chiếc đã xuất xưởng ngày 25/7, 2 chiếc tiếp theo sẽ được bàn giao vào tháng 12/2022 và chiếc thứ tư sẽ bàn giao vào tháng 2/2023. Ngoài ra, trong năm 2024-2025, hãng sẽ đặt mua 10 máy bay B777 Freigter thân rộng cũng từ Boeing với tổng giá trị 3,5 tỷ USD, hiện công ty đã có giấy phép nhập khẩu.

Dự kiến, mạng đường bay nội địa của hãng sẽ bắt đầu từ các trung tâm sản xuất như Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh... tới trung tâm trung chuyển hàng hóa tại Hà Nội, TP.HCM để kết nối quốc tế đi khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu.

Ngoài những đơn đặt hàng có sẵn, mới đây, IPP Air Cargo đã đạt được hợp tác thiết lập hàng lang thương mại đưa nông sản xuất khẩu Australia vào Việt Nam và hàng hóa Việt được hỗ trợ xuất sang quốc gia này theo chiều ngược lại. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đánh giá, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ở thị trường Việt Nam đang nóng.

Năm 2021, sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1,3 triệu tấn và dự kiến đạt hơn 1,52 triệu tấn vào năm 2022, tăng khoảng 83 lần so với năm 1991 và 21,2% so với năm 2019. Thời gian qua, do số lượng các chuyến bay chuyên chở khách kết hợp hàng hoá giảm mạnh trong khi nhu cầu vận chuyển tăng cao nên giá cước vận chuyển hàng hóa quốc tế đã tăng vọt 3-4 lần, thậm chí từng thời điểm, từng thị trường, giá cước tăng 5-6 lần so với thời điểm trước dịch Covid-19. Việc xuất hiện hãng hàng không chuyên chở hàng sẽ góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng hóa của các hãng hàng không Việt Nam tăng trưởng 10-15%/năm, theo Bộ GTVT.