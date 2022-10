Xuất hiện hình ảnh Hyundai Santa Fe 2024 trông giống Land Rover Defender

Thực tế những hình ảnh dưới đây đều là sản phẩm đồ hoạ của Hitekro - một kênh Youtube chuyên về xe của Hàn Quốc, đã phác họa lại mẫu Hyundai Santa Fe 2024 dựa trên những hình ảnh xe chạy thử nghiệm trước đó.

Ảnh dựng Hyundai Santa Fe thế hệ mới của Hitekro.

Hình ảnh thực tế xe thử nghiệm của Hyundai dù đã che kín nhưng cũng phần nào thấy được sự vuông vức khác hẳn thế hệ hiện hành.

Với những chi tiết để lộ ra, chúng ta có thể hình dung được phần nào kiểu dáng của mẫu Hyundai Santa Fe thế hệ mới sẽ có ngoại hình vuông vức và mang nhiều nét thiết kế dễ liên tưởng đến mẫu Land Rover Defender.

Ngoài ra, bản phác họa cũng cho thấy trụ A của mẫu xe mới sẽ được sơn đen bóng, nóc xe sẽ có thanh giá để đồ to bản và hốc bánh xe lớn nổi bật phong cách xe SUV việt dã.

Một hình ảnh dựng khác của Hyundai Santa Fe thế hệ mới.

Phần đầu xe sẽ có đèn định vị hình chữ H và khả năng cao cũng sẽ có dải đèn LED chạy ngang tạo điểm nhấn liền mạnh cho cụm đèn phía trước. Cản trước xe sẽ không có đèn sương mù, thay vào đó là khe hút gió khí động học thông với phần bánh trước.

Còn cụm đèn hậu của Hyundai Santa Fe 2024 sẽ có thiết kế chạy dọc 2 bên và được tạo hình Pixel điểm hình của ngôn ngữ Parametric Dynamic giống như mẫu Hyundai Staria.

Thiết kế của Hyundai Santa Fe thế hệ mới dễ liên tưởng đến mẫu Land Rover Defender.

Cũng theo The Korean Car Blog, Hyundai Santa Fe thế hệ mới sẽ sử dụng logo phát sáng tại một số thị trường nhất định. Kích thước của xe sẽ nhỉnh hơn mẫu xe hiện tại một chút và là một chiếc SUV 7 chỗ thực thụ. Tuy nhiên, nó vẫn bé hơn đàn anh Hyundai Palisade.

Cách đây chưa lâu, thông tin về thời gian ra mắt Hyundai Santa Fe thế hệ mới đã được tiết lộ, dự kiện vào tháng 8/2023, sớm hơn so với dự kiến ban đầu từ 8-10 tháng. Thế hệ thứ 5 của Hyundai Santa Fe sẽ có mã hiệu MX5.

Hình ảnh dựng nội thất của Hyundai Santa Fe 2023.

Lý do cho việc thúc đẩy thời gian ra mắt sớm hơn so với dự kiến ban đầu là vì doanh số bán hàng năm 2021 của mẫu Hyundai Santa Fe hiện hành chỉ có tổng cộng 57.578 xe, thấp hơn đáng kể so với doanh số 76.883 xe của KIA Sorento thế hệ mới.

Thậm chí, đàn anh Hyundai Palisade dù có giá cao hơn nhiều nhưng vẫn bán được 64.791 xe, trong khi trước đó Hyundai Santa Fe đang là mẫu xe SUV bán chạy nhất thị trường Hàn Quốc và mẫu xe này chỉ chịu nhường lại ngôi vị số 1 khi KIA Sorento thế hệ mới xuất hiện vào tháng 3/2020.

Hyundai Santa Fe vẫn là mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, tình hình kinh doanh của Santa Fe lại có xu hướng ngược lại, từ đầu năm 2022 đến nay, theo công bố của TC Motor, doanh số của mẫu Hyundai Santa Fe đã đạt 7.705 xe, hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc SUV 7 chỗ trên thị trường Việt Nam, bỏ xa các đối thủ xếp ngay sau là Toyota Fortuner (5.697 xe), Kia Sorento (3.596) và Ford Everest (3.512 xe).

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 4 được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 1/2019 với 6 phiên bản cho cả động cơ xăng 2.5L và dầu 2.2L. Đến tháng 5/2021, tiếp tục trình làng phiên bản nâng cấp lớn của mẫu xe SUV 7 chỗ này, nhưng rút xuống còn 4 phiên bản với giá xe dao động từ 1,030 - 1,360 tỷ đồng.

Ngô Minh (theo TheKoreanCarBlog)

