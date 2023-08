Khoảng 5h ngày 15/8, Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thành công nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng. Nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Trước đó, khoảng 19h ngày 14/8, Đội CSHS - Công an quận Long Biên tiếp nhận tin báo của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Chiến và chị Đào Thanh Huyền (trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) về việc một đối tượng gọi điện thoại cho biết đã bắt cóc con trai họ là cháu N.H.P (SN 2016) và đòi tiền chuộc.

Hình ảnh nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi bị camera ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSHS - Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Đức Trung và trắng đêm lần theo dấu vết của đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo và cùng các lực lượng phá án theo sát di biến động của đối tượng.

Liên tục rà soát, rạng sáng 15/8, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã xác định được nơi đối tượng Nguyễn Đức Trung đang ẩn náu cùng cháu bé. Lập tức, lực lượng công an triển khai phương án vây bắt.

Quá trình này, đối tượng Trung dùng súng chống trả khiến một cán bộ Đội CSHS - Công an quận Long Biên bị thương. Tuy nhiên sau đó, nghi phạm đã bị khống chế, bé trai được giải cứu an toàn.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, chiều tối 14/8, Trung điều khiển ô tô vào khu vực Việt Hưng, thấy bé P. đang đạp xe đi một mình. Lập tức, Trung dừng xe, đánh và bế thẳng cháu bé lên ô tô. Sau khi rời hiện trường, Trung hỏi được số điện thoại của mẹ cháu P. rồi liên lạc và đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng.