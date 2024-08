Trong cuộc chiến chống đói nghèo đầy cam go, Yên Bái không chỉ tập trung vào việc triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ mà còn đặc biệt coi trọng vai trò then chốt của truyền thông. Tỉnh đã và đang chứng minh rằng, truyền thông không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tuyên truyền sâu rộng, khơi dậy nội lực

Yên Bái đã triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông về Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ các buổi họp dân, hội thảo đến các chương trình truyền hình, đài phát thanh, thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ hiểu rõ hơn về các cơ hội hỗ trợ mà còn thay đổi nhận thức về nghèo đói, từ đó tự tin vươn lên thoát nghèo.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã thể hiện vai trò đầu tàu trong công tác tuyên truyền về giảm nghèo.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin, Yên Bái còn chú trọng đến việc xây dựng và lan tỏa những câu chuyện thành công. Những tấm gương như ông Sùng A Đơ ở Trạm Tấu đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ông không chỉ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm mà còn tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Câu chuyện của ông Đơ và nhiều tấm gương khác không chỉ là minh chứng cho sự thành công của cá nhân mà còn là bằng chứng sống động cho sức mạnh của sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Khi mỗi người dân đều ý thức được vai trò của mình trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, khi mỗi người đều nỗ lực vươn lên, cả cộng đồng sẽ cùng nhau tiến bước.

Hội Liên hiệp Phụ nữ - Đầu tàu trong công tác tuyên truyền, nâng cao vị thế phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã thể hiện vai trò đầu tàu trong công tác tuyên truyền về giảm nghèo. Hội đã tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông sáng tạo, từ các buổi tọa đàm, sân khấu hóa đến các chương trình truyền hình trực tiếp, giúp hội viên phụ nữ tiếp cận thông tin và các chính sách hỗ trợ. Qua đó, các chị em không chỉ có thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế gia đình mà còn nâng cao vị thế của mình trong xã hội.

Yên Bái đặt mục tiêu giảm nghèo đầy tham vọng, đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Đặc biệt, tỉnh chú trọng đến việc giảm nghèo trong các dân tộc thiểu số và các xã đặc biệt khó khăn.

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ, Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông. Truyền thông sẽ là công cụ đắc lực, giúp người dân thay đổi tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nắm bắt thông tin về thị trường để có định hướng đúng trong phát triển kinh tế, từ đó tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững.

Yên Bái đã và đang chứng minh rằng, truyền thông không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bằng cách nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, lan tỏa những câu chuyện thành công và tạo ra sự kết nối giữa các cá nhân, cộng đồng, truyền thông đang góp phần quan trọng vào việc thay đổi cuộc sống của người dân Yên Bái, từng bước đưa họ ra khỏi đói nghèo và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Bài học từ Yên Bái cho thấy, trong cuộc chiến chống đói nghèo, bên cạnh các giải pháp về kinh tế, chính sách, việc đầu tư vào truyền thông cũng quan trọng không kém. Truyền thông không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng, khơi dậy khát khao vươn lên thoát nghèo, làm giàu trong mỗi người dân.