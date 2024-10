Thời gian qua, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Toàn huyện có 11/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 04/04 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 23 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 61 thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của huyện; đạt bình quân 16,6/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện Yên Định.

Công tác duy trì xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh được triển khai quyết liệt. Đến nay, 22/22 xã trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung thực hiện các tiêu chí duy trì xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2024 - 2025.

Huyện đã phát động phong trào thi đua cao điểm “100 ngày đêm” xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao từ ngày 21/5 đến 30/8/2024, nhất là phong trào thi đua “Xây dựng cảnh quan môi trường, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” nhằm tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa lớn trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia.

Toàn huyện đã trồng mới 128,1km và cải tạo, trám dặm được 137,4 km đường có cây xanh hai bên; bổ sung trang thiết bị và thiết chế văn hoá cho 86 thôn, khu phố; 4.738 thùng rác, 3.131 pano, khẩu hiệu; lắp mới đèn đường chiếu sáng 89km, phát quang hành lang giao thông 144,8km.

Với công tác chuyển đổi số, huyện Yên Định đã triển khai kiểm soát an ninh trật tự qua hệ thống camera an ninh; riêng năm 2024, bổ sung 751 mắt camera an ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chữ ký số, sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số.

Mới đây, UBND huyện, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện đã phát động và triển khai Chiến dịch ra quân “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số” từ ngày 1/10/2024 - 10/10/2024.

Trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Yên Định xác định văn hóa là gốc rễ của sự phát triển. Huyện xây dựng các chương trình, đề án bảo tồn, phát triển hàng loạt công trình văn hóa lịch sử. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Toàn huyện có 97,3% khu dân cư văn hóa, 98% gia đình văn hóa, 50,5% gia đình thể thao.

Đến nay, Yên Định đã hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao với 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 13,64% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 100% thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.