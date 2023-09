Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Nam Bến Thủy - tránh TP Hà Tĩnh do Cienco 4 làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 2.430 tỷ đồng, hoàn thành năm 2014. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, đơn vị phụ thuộc, được giao thu phí tại các trạm Bến Thủy 1 và 2, giáp ranh giữa TP Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để hoàn vốn Qua quá trình sử dụng, tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Cienco 4 và chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cũng đã triển khai công tác khắc phục. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan quản lý đường bộ, việc sửa chữa còn chậm, chưa đáp ứng hiện trạng hư hỏng trên tuyến dẫn tới mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, cơ quan quản lý đường bộ, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần kiểm tra hiện trạng thực tế và liên tục có các văn bản yêu cầu Cienco 4, chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh cần phải khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng, xuống cấp trên tuyến QL1 đảm bảo ATGT.