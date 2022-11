Yếu tố tiềm năng của dòng shophouse Ocean Residence

Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

Dòng tiền cuối năm tìm nơi trú ẩn an toàn

Đầu tư bất động sản (BĐS) các tỉnh lân cận gần TP.HCM đã trở thành xu hướng mạnh trong vài năm gần đây. Nhờ sự đồng bộ hạ tầng từ một số tỉnh thành với TP.HCM, các dự án quy hoạch bài bản, kết nối trực tiếp với cao tốc trở nên đắt giá.

Điển hình là hàng loạt các dự án kết nối với TP.HCM như tại Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu… thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư. Trong đó, Bình Thuận với tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sắp được đưa vào sử dụng khiến khoảng cách từ TP.HCM tới vùng đất du lịch đầy tiềm năng này sẽ chỉ khoảng mất 1 giờ 50 phút, hứa hẹn sự bùng nổ sóng BĐS du lịch nghỉ dưỡng.

Những tháng cuối năm 2022, theo phân tích của nhiều chuyên gia cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn với phân khúc đất nền vùng ven. Ngược lại, những dự án đô thị có quy hoạch bài bản được giới đầu tư quan tâm, trong đó có các sản phẩm có tiềm năng sinh lời cao như shophouse. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cá nhân cũng đang chờ những chính sách hấp dẫn từ chủ đầu tư để mạnh dạn đầu tư hơn.

Đã sở hữu sản phẩm tại NovaWorld Phan Thiet, chị Nguyễn Thị Thu Dung vẫn đang tìm cơ hội để đầu tư thêm. Có mặt tại Novaland Gallery trong sự kiện Best Deal cuối tuần qua, chị Dung chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với tiến độ xây dựng tại NovaWorld Phan Thiet và các dự án của Novaland nói chung. Dịp cuối năm đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn nên tôi và bạn bè cũng muốn khám phá thêm các sản phẩm mới ".

Nhà đầu tư Thu Dung tìm kiếm cơ hội sở hữu sản phẩm sinh lời bền vững tại NovaWorld Phan Thiet với nhiều ưu đãi cuối năm. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

4 lợi thế giúp “đẩy sóng” shophouse Ocean Residence

Theo nhận định của các chuyên gia và một số nhà đầu tư nhạy bén với thị trường, có 4 lợi thế đặc biệt giúp “đẩy sóng” cho dòng sản phẩm Ocean Residence. Trước hết, shophouse Ocean Residence sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trong đại đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet quy mô 1.000 ha, có vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD với hệ sinh thái hàng trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế. Ocean Residence được định hướng phát triển là khu dân cư hiện đại, sở hữu hệ tiện ích an cư hoàn chỉnh giữa lòng siêu đô thị biển, với tầm nhìn toàn cảnh sân golf PGA Ocean 18 hố.

Theo chủ đầu tư Novaland, trong tương lai Ocean Residence sẽ là nơi an cư của công đồng cư dân hiện đại, nguồn lao động chất lượng cao của khu đô thị cũng như thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm NovaWorld Phan Thiet và Bình Thuận nói chung.

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet ngày càng chứng minh sức hút khó cưỡng với hệ tiện ích hiện hữu, hoàn thiện sẵn sàng phục vụ cư dân. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

Bên cạnh đó, shophouse Ocean Residence sở hữu 2 mặt tiền đắt giá: một mặt hướng trục đường giao thông lộ giới 24m kết nối toàn dự án, một mặt hướng về dải công viên xanh, tạo nên xu hướng phong cách mua sắm, ẩm thực… hòa mình giữa thiên nhiên “shopping in the park”. Đô thị NovaWorld Phan Thiet hiện đã đi vào hoạt động, hàng loạt các tiện ích đẳng cấp quốc tế all-in-one gồm mua sắm, giải trí, nhà hàng, nghỉ dưỡng - đón lượng du khách ổn định và ngày càng gia tăng. Ước tính đô thị du lịch này sẽ đạt con số 5 triệu lượt khách/năm khi đi vào vận hành toàn phần. Do vậy, khi shophouse Ocean Residence được bàn giao vào năm 2024, các gia chủ sẽ có thể khai thác kinh doanh ngay lập tức để phục vụ cư dân tại chỗ và làn sóng du khách đổ về “siêu thành phố biển”.

Shophouse Ocean Residence hưởng lợi từ luồng khách đông đảo đổ về NovaWorld Phan Thiet. Ảnh phối cảnh

Điểm cộng quan trọng được coi là hấp dẫn để các nhà đầu tư quyết định “xuống tiền” là yếu tố kết nối hạ tầng giao thông giữa TP.HCM và Bình Thuận. Chỉ còn 2 tháng nữa tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết về đích. Đây được xem là cơ hội cuối cùng cho nhà đầu tư nhanh tay đón sóng dịp cuối năm 2022 sản phẩm shophouse Ocean Residence với mức giá tốt.

Ngoài ra, sản phẩm này đang có chương trình “best deal”, thanh toán nhanh ưu đãi lớn. Nhà đầu tư sở hữu shophouse tại đô thị du lịch sầm uất này được “hưởng lợi kép” trên giá trị sản phẩm và bảo chứng cam kết thuê đến 3 năm.

Ngọc Minh