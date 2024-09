Duy trì chất lượng dịch vụ toà nhà

Ông Nam, quản lý một chung cư tại Hà Nội, vừa nhận được cuộc gọi từ cư dân về tình trạng rò rỉ nước nghiêm trọng. Trong lúc các đồng nghiệp trong Ban quản lý (BQL) vội vàng chuẩn bị biên bản kiểm tra, ông nhận ra mình chưa hỏi số phòng căn hộ. Đang loay hoay tìm cách liên lạc lại, ông nhận được thông báo từ YooLife - giải pháp chuyển đổi số quản lý tòa nhà đang sử dụng, rằng hệ thống BMS (Building Management System) ghi nhận một căn hộ của tầng 12 có lượng nước tiêu thụ tăng đột biến.

BMS là hệ thống tích hợp giúp điều khiển và quản lý toàn bộ các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Hệ thống này cho phép quản lý hiệu quả các thiết bị, giảm thiểu sự cố và giúp BQL phản ứng nhanh trước các yêu cầu của cư dân hoặc khi có sự cố xảy ra.

Nhanh chóng, ông Nam thao tác khóa van cấp nước của căn hộ ngay trên phần mềm YooLife, sau đó tới tầng phát hiện sự cố để xem xét và xử lý. Như vậy, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt được kiểm soát kịp thời, giảm thiệt hại và bảo vệ tài sản của cư dân một cách hiệu quả.

Khách hàng sử dụng ứng dụng YooLife

YooLife - giải pháp cho mô hình quản lý tòa nhà hiện đại

Tại các chung cư hiện nay, việc BQL chủ động tiếp nhận thông tin và xử lý nhanh chóng phản ánh của cư dân ngày càng được đề cao. Sự kịp thời này không chỉ giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh mà còn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng dịch vụ và nâng cao mức độ hài lòng của cư dân.

Điều này tưởng chừng như đơn giản và là tất yếu trong mô hình quản trị chung cư hiện đại. Thế nhưng nhiều công ty quản lý tòa nhà trên cả nước hiện nay vẫn còn loay hoay không biết làm sao quản lý một cách trơn tru hàng trăm hộ dân và hàng nghìn cư dân dù đã áp dụng các phần mềm quản trị. Nguyên nhân là do các phần mềm này không cập nhật thông tin kịp thời và khó xử lý tức thì các sự cố hoặc yêu cầu từ cư dân, dẫn đến chậm trễ và thiếu minh bạch trong quản lý.

Đáp ứng nhu cầu này, YooTek Holdings cho ra mắt YooLife - giải pháp quản lý và vận hành tòa nhà có thể đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại với loạt tác vụ tiên tiến.

Đây không chỉ là phần mềm quản lý chung cư thuần túy mà là nền tảng số mở gồm phần mềm quản lý và hệ thống điều khiển từ xa BMS; cho phép điều khiển, giám sát thiết bị kỹ thuật, vận hành các hệ thống điện, nước, điều hòa, thông gió, an ninh, PCCC,… đồng bộ các hoạt động diễn ra trong tòa nhà. Bên cạnh đó, YooLife còn tích hợp các thiết bị IoT (Internet of Things - Internet vạn vật) để thu thập dữ liệu theo thời gian thực, cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Đại diện YooTek Holdings cho biết, phản ứng nhanh trước sự cố nhờ sử dụng ứng dụng YooLife được coi là cách hiệu quả để ngăn chặn những xung đột có thể xảy ra, góp phần tạo nên đô thị sống xanh, văn minh, an toàn và gắn kết, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

YooLife giúp BQL phản ứng nhanh trước sự cố xảy ra trong mỗi tòa nhà

Trên hết, YooLife còn tháo gỡ các bất cập về tính công khai, minh bạch thông tin giữa cư dân và BQT như nhận thông báo nhanh chóng, thanh toán dịch vụ chỉ với một chạm, số hóa thủ tục hành chính, đến khảo sát và khiếu nại trực tuyến với BQL… từ đó, tạo lập mô hình giao tiếp số hiệu quả giữa ban quản trị, ban quản lý và cư dân.

Tính đến nay, YooTek Holdings đã triển khai thành công giải pháp nhà kiến tạo xã hội thông minh YooLife đến nhiều đơn vị ban quản lý, ban quản trị các tòa nhà, khu đô thị, thành phố như quận Hồng Bàng (Hải Phòng), cụm chung cư Keangnam Phạm Hùng, khu đô thị Việt Hưng Long Biên, New Horizon City, cụm cư dân Ngoại Giao Đoàn... Trong tương lai, YooLife sẽ tiếp tục đồng hành tạo nên nhiều môi trường đô thị văn minh, hiện đại và nâng cao giá trị bất động sản cho nhiều hơn nữa các nhà đầu tư.



Bích Đào