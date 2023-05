Chiều 25/5, tại Hà Nội, Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam đã tổ chức Lễ Tôn vinh Người lao động tiêu biểu và “Cảm ơn Bạn đồng hành” năm 2023. Sự kiện được tổ chức nhằm biểu dương, tôn vinh 205 người lao động tiêu biểu trong công tác lao động sản xuất và tri ân, cảm ơn lãnh đạo các đơn vị đồng hành. Đây là những đại diện tiêu biểu cho rất nhiều lãnh đạo chuyên môn và người lao động giỏi của ngành TT&TT.

Năm 2022, doanh thu toàn ngành TT&TT tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước đạt 98.982,3 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021.

Tổng số lao động toàn ngành năm 2022 là 1,5 triệu lao động, tăng 5% so với năm 2021. Năng suất lao động ngành TT&TT (tính theo doanh thu) đạt khoảng 648 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất 6,7% so với năm 2021.

Phóng viên Nguyễn Đình Đoàn Bổng Báo VietNamNet (đứng giữa), 1 trong 205 người lao động tiêu biểu năm 2023 của ngành TT&TT. Ảnh: Thảo Anh

Theo ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam, năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng Covid-19 trong những tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, do Tổng Liên đoàn phát động là minh chứng cụ thể.

Kết thúc giai đoạn 1 chương trình, các đơn vị thuộc Công đoàn TT&TT Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký với 3.100 sáng kiến được công nhận, tổng giá trị làm lợi ước đạt hơn 1.000 tỷ. Công đoàn TT&TT Việt Nam đã triển khai giai đoạn 2 với quyết tâm đạt mức 5.000 sáng kiến theo chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

“Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, các tập thể và cá nhân thuộc công đoàn các cấp đã nhận được 13 cờ thi đua, 94 bằng khen của Tổng Liên đoàn, 80 cờ thi đua và 1551 bằng khen của Công đoàn TT&TT Việt Nam”, ông Chu Văn Bình nói.

Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam. Ảnh: Thảo Anh

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long ghi nhận và đánh giá cao phong trào công nhân viên chức và hoạt động của Công đoàn TT&TT Việt Nam những năm qua. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã phát huy được tài năng, trí tuệ, xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, nhiều chiến sỹ thi đua, nhiều điển hình tiên tiến.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”, 10 chữ vàng truyền thống của ngành TT&TT được tạo nên từ chính sự đóng góp quý báu, sự hy sinh của mỗi cán bộ, công nhân viên chức lao động.

“Chỉ có lòng yêu ngành, yêu nghề và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với Đảng, với nhân dân, chúng ta mới làm được những truyền thống như vậy. Đó cũng chính là động lực mạnh mẽ nhất để giúp chúng ta thi đua hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nói.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long chụp hình lưu niệm với các đại biểu công đoàn ngành TT&TT. Ảnh: Thảo Anh

Các phong trào thi đua được nhiều thế hệ công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn ngành TT&TT hưởng ứng tham gia. Đó cũng chính là những giá trị truyền thống tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc được các thế hệ người lao động, đoàn viên gìn giữ, tiếp nối, phát huy để đem lại sự phát triển mạnh mẽ của ngành TT&TT ngày hôm nay.

Trong năm 2023, lãnh đạo Bộ TT&TT yêu cầu Công đoàn ngành TT&TT tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, hướng về cơ sở, gắn với các nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là phong trào thi đua triển khai chuyển đổi số.

Lãnh đạo Bộ TT&TT mong muốn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phát huy truyền thống của Ngành, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đoàn viên cần hưởng ứng, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ TT&TT, Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức, phát động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2023 và các năm tiếp theo.