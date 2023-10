1. Suzuki Hayabusa GSX1300R

Suzuki Hayabusa GSX1300R ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999. Mẫu mô tô này được mệnh danh là "thần gió" khi tốc độ tối đa lên tới 300km/h, thậm chí có một số thử nghiệm cho rằng nó còn có thể đạt mức 312km/h.

Suzuki Hayabusa GSX1300R.

Cung cấp sức mạnh cho Hayabusa là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.299cc, ban đầu sản sinh công suất 175 mã lực, sau đó tăng lên 197 mã lực.

Suzuki GSX1300R Hayabusa đã giành được vị trí nhất định trong lịch sử xe Superbike với tư cách là cỗ máy tốc độ tối thượng, trở thành chiếc mô tô nhanh nhất từng được sản xuất.

2. Kawasaki Ninja ZX-11

Kawasaki Ninja ZX-11 hay còn gọi là ZZR1100 ra mắt năm 1990 và nổi lên như một huyền thoại Superbike trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Mẫu xe này đã vượt qua giới hạn về hiệu suất của một chiếc mô tô thông thường.

Kawasaki Ninja ZX-11.

Cung cấp sức mạnh cho Kawasaki Ninja ZX-11 là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1052cc, tạo ra công suất đáng kinh ngạc 147 mã lực. Xe đạt tốc độ tối đa 283 km/h.

Với sức mạnh ấn tượng như vậy, Kawasaki Ninja ZX-11 trở thành một trong những chiếc mô tô sản xuất nhanh nhất vào thời điểm đó và để lại dấu ấn không thể phai mờ trong thế giới xe thể thao.

3. Yamaha YZF-R1

Năm 1998, Yamaha R1 ra đời, cạnh tranh với đối thủ đáng gờm Honda FireBlade. Xe sử dụng động cơ 998 phân khối, 4 xi-lanh thẳng hàng. Giới chơi xe đánh giá R1 mang một sức mạnh hoang dã mà không phải ai cũng có thể chế ngự được.

Yamaha YZF-R1.

Theo Kunihiko Miwa, cha đẻ của R1, chỉ cần điều khiển chiếc xe làm việc 70-80% công suất đã cảm thấy rất "phiêu". Tuy nhiên muốn khám phá trọn vẹn sức mạnh bên trong cỗ máy 1.000 phân khối thì người cầm cương cần tỉnh táo và tập trung hơn 100% sức lực của mình nếu không muốn ngựa hoang hất văng khi phi nước đại hay qua những khúc cua.

Khung Deltabox bằng nhôm và kiểu dáng mạnh mẽ khiến Yamaha YZF-R1 trở nên linh hoạt và mang tính khí động học đặc biệt. Yamaha YZF-R1 đã thống trị thị trường và truyền cảm hứng cho các thiết kế xe thể thao sau này.

4. Yamaha FZR1000

Yamaha FZR1000 được coi là một trong những chiếc mô tô thể thao tốt nhất của Yamaha kể từ khi ra mắt vào năm 1987. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.002cc, sản sinh công suất khoảng 145 mã lực.

Yamaha FZR1000.

FZR1000 có trọng lượng ướt 236 kg. Chiếc xe đi tiên phong với đèn pha kép đặc biệt và các tấm ốp khí động học đã đặt ra chuẩn mực cho thiết kế sau này.

5. Ducati 916

Kiệt tác của Massimo Tamburini, Ducati 916, có lẽ là một trong những chiếc mô tô đẹp nhất từng được tạo ra. Mẫu xe này ra mắt vào năm 1994, đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng thiết kế mô tô.

Ducati 916.

Ducati 916 cạnh tranh với những cỗ máy I4 đến từ Nhật. Hãng xe Italy ra đời mẫu 916 sử dụng động cơ V-twin, hộp số 6 cấp, công suất 114 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 260 km/h. Đến 1999, Ducati thay thế 916 bởi "người mới" 996.

Thiết kế cân đối, khả năng xử lý hoàn hảo và tính thẩm mỹ tuyệt đẹp đã khiến Ducati 916 trở thành giấc mơ của những người đam mê.

6. Harley-Davidson FLSTF Fat Boy

Harley-Davidson FLSTF Fat Boy được giới thiệu vào năm 1990. Đây là mẫu xe mô tô Cruiser mang tính biểu tượng nổi tiếng với thiết kế đặc biệt và hiệu suất mạnh mẽ. Cỗ máy hạng nặng này được trang bị động cơ V-twin 1.690cc.

Harley-Davidson FLSTF Fat Boy.

Fat Boy là hình ảnh thu nhỏ của kiểu dáng tàu tuần dương, cổ điển, nổi bật với các điểm nhấn mạ crôm, kiểu dáng thấp. Nó đã được những người đam mê Harley yêu thích vì trải nghiệm lái thoải mái, thư giãn và tính thẩm mỹ vượt thời gian.

7. Honda CBR900RR

Khi nhắc đến những siêu mô tô "đỉnh" nhất trong thập niên '90 của thế kỷ trước, không thể bỏ qua Honda CBR900RR. Honda CBR900RR trang bị khối động cơ 893cc có công suất tối đa 111 mã lực. Cũng nhờ đó mà ở dải tua thấp, xe khá lành và dễ kiểm soát. Đồng thời, khả năng bứt tốc của xe được thể hiện rõ rệt ở dài tua tầm trung.

Honda CBR900RR

Điểm làm Honda CBR900RR tạo nên cơn sốt và khiến bao nhiêu tay lái phải "xiêu lòng" đó là xe có trọng lượng nhẹ đến bất ngờ đối với một chiếc siêu mô tô. Cụ thể, xe chỉ nặng 185 kg khô và 205 kg ướt, nhẹ hơn rất nhiều so với các đối thủ.

8. Suzuki GSX-R750

Được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 80, Suzuki GSX-R750 đã được cập nhật toàn diện và kỹ lưỡng vào năm 1996 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với biệt danh “sát thủ mô tô”.

Suzuki GSX-R750.

Sự ra đời của GSX-R750 là bước đột phá làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về Superbike thời bấy giờ. Chiếc xe trang bị động cơ DOHC 4 xi-lanh làm mát bằng không khí kết hợp dầu nhớt sản sinh công suất cực đại 106 mã lực, trọng lượng khô 176 kg chiếm ưu thế so với các đối thủ cùng phân khúc. GSX-R750 nhanh chóng giành chiến thắng trong các giải đua 24 Hours of Le Mans, Isle of Man TT năm 1985.

9. Triumph Speed Triple

Triumph Speed ​​​​Triple được giới thiệu vào năm 1994, cũng là một mẫu mô tô tiêu biểu của thời đại và đánh dấu sự tái xuất hiện của Triumph trong làng xe thể thao.

Những chiếc Speed ​​Triple đầu tiên có đèn pha tròn đơn và động cơ 3 xi-lanh, dung tích 885 cc, mang đến công suất 98 mã lực.

Triumph Speed Triple.

Các mẫu xe sau này của Speed ​​​​Triple có thiết kế tối giản, đặc trưng bởi đèn pha đôi đặc trưng, ​​​​khung lộ ra ngoài và dáng vẻ hầm hố. Điểm nhấn này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Speed ​​​​Triple đã ảnh hưởng đến nhiều thiết kế mô tô sau này và củng cố vị trí của Triumph trên thị trường xe phân khối lớn.

10. Ducati Monster

Ducati Monster được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1992 tại Triển lãm xe máy Cologne và tung ra thị trường vào năm sau. Được thiết kế bởi Miguel Galluzzi, với khung thép dạng lưới mắt cáo đặc biệt và động cơ L-twin làm mát bằng không khí, Ducati Monster đầu tiên pha trộn phong cách cổ điển với hiệu suất hiện đại.

Được trang bị động cơ L-twin 904 cc desmodromic, Ducati Monster kết hợp khung gầm lấy cảm hứng từ xe đua, phuộc USD, phanh Brembo và công suất ấn tượng 78 mã lực và mô-men xoắn 72Nm.

Thành công của Monster không chỉ định nghĩa lại hình ảnh của Ducati mà còn tạo ra một xu hướng ảnh hưởng đến vô số nhà sản xuất mô tô khác.

Theo Hotcars