10 mẹo mua quần áo vừa vặn mà không cần thử

1. Đo quần

Những người có hông to thường gặp khó khăn khi mua quần. Để chọn được quần vừa in, bạn cần so sánh chiều rộng phần thắt lưng quần với chiều dài cẳng tay. Nắm tay lại và đưa cẳng tay vào bên trong cạp quần. Nếu nhét vừa cẳng tay vào chiều rộng quần, đó là chiếc quần bạn cần tìm.

2. Đo quần jeans bó

Một điểm khác thường khiến chúng ta nghi ngờ là không biết mình có thể xỏ chân vừa vào quần jean bó hay không. Cách tốt nhất để xác nhận điều này, ngoài việc thử chúng là xỏ bàn tay của bạn vào. Nếu bạn xỏ tay qua mà không có vấn đề, chiếc quần này sẽ phù hợp với bạn.

3. Kiểm tra cỡ giày của bạn

Bạn có thể đo đế giày bằng cẳng tay; nếu cả hai số đo tương đương nhau, chiếc giày này dành cho bạn.

4. Đo vớ

Một thủ thuật hữu ích khác là học cách đo tất. Hãy nắm tất quanh bàn tay đang khép lại của bạn. Nếu gót tất và phần đầu của tất (ngón chân) chạm vào nhau mà không bị giãn thì đó sẽ là số đo chính xác của bạn.

5. Đo chiều dài quần bằng cách kéo giãn

Để biết độ dài của một chiếc quần có phù hợp với cơ thể của bạn hay không, chỉ cần lấy quần và kéo căng nó với phần cạp quần hướng xuống đất. Nếu lực kéo kết thúc ngay dưới cằm của bạn, đó là độ dài phù hợp.

6. Đo chiều dài quần nhờ phép so sánh

Gấp quần, đặt phần đáy quần dưới cằm và duỗi thẳng chân từ cánh tay đến cổ tay. Nếu quần có số đo thích hợp, chúng không được có chiều dài vượt quá tay của bạn hoặc ngắn hơn chiều dài tay của bạn.

7. Đo chiều rộng hông của quần

Đo quần bằng vai của bạn. Sự chênh lệch giữa hai khoảng cách càng nhỏ thì quần càng vừa vặn hơn với bạn.

8. Đo chiều rộng của một chiếc áo sơ mi

Thử gập và đo áo như hình, nếu chiều rộng áo vừa bằng chiều dài từ nách tới nách thì đó là chiếc áo vừa vặn cho bạn .

9. Đo eo quần

Bạn sử dụng cổ để tính chiều rộng eo của một chiếc quần. Làm theo hình, nếu hai đầu của quần vừa chạm nhau (hình ngoài cùng bên phải), bạn có thể mặc vừa quần.

10. Đo túi

Bí quyết là so túi với chiều dài cánh tay và cẳng tay của chúng ta theo hình chữ L. Túi không nên to quá chiều dài cẳng tay, cánh tay để hài hòa với kích thước cơ thể bạn.

Theo Sức khỏe và Đời sống