Những người đam mê lễ hội hoá trang Halloween trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho đêm "ma quái" nhất trong năm.

Trang phục độc đáo là phần không thể thiếu trong các buổi tụ tập ngày Halloween . Trong khi nhiều người thích tự may trang phục cho riêng mình với ngân sách tiết kiệm, thì vẫn tồn tại một thế giới Halloween xa hoa, đắt đỏ.

Đó là những bộ đồ nạm kim cương, những trang phục được thiết kế riêng, cầu kỳ, lộng lẫy. Một số bộ trang phục có giá lên đến 9 triệu USD, thể hiện sự khéo léo tỉ mỉ, gây chú ý đến từng chi tiết, cũng như sự giàu sang của người mặc.

Khám phá những bộ trang phục Halloween đắt nhất thế giới, giá trị lên đến hàng triệu USD, chắc chắn chỉ dành cho giới siêu giàu.

10. Trang phục trong Game Of Thrones - 9.259 USD

Các nhân vật quyến rũ và trang phục phức tạp của Game Of Thrones tiếp tục giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới. Mùa Halloween này, bạn có thể khoác lên mình một bản sao chiếc váy mang tính biểu tượng của Margaery Tyrell. Chiếc váy được chế tác tỉ mỉ, có giá khoảng 9.259 USD (gần 228 triệu đồng).

9. Váy của Belle trong Người đẹp và Quái vật - 9.900 USD

Bạn có thể chọn trở thành Belle, nhân vật trong phim Người đẹp và Quái vật vào dịp Halloween này, với bộ váy trị giá khoảng 9.900 USD (hơn 243 triệu đồng).

Chiếc váy khoe vẻ đẹp tinh tế, với các chi tiết hoàn hảo. Đội ngũ thiết kế đã nỗ lực để tạo ra bản sao, gần giống với chiếc váy nguyên bản trong bộ phim nổi tiếng.

8. Trang phục Rococo - 15.000 USD

Một nhà thiết kế lành nghề đã tùy chỉnh bộ trang phục Rococo độc nhất vô nhị này theo yêu cầu của một khách hàng trên Etsy. Đó là một kiệt tác với những chi tiết phức tạp, khiến người ta phải kinh ngạc về tay nghề thủ công. Bộ trang phục có giá khoảng 15.000 USD (hơn 369 triệu đồng).

7. Trang phục Halloween nàng tiên cá - 25.000 USD



Trang phục Halloween nàng tiên cá, có giá đắt đỏ, khoảng 25.000 USD (hơn 615 triệu đồng). Được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Ruth E. Carter. Trang phục nàng tiên cá đảm bảo vẻ ngoài cá tính và ngoạn mục khiến người xem phải kinh ngạc.

6. Bản sao mũ bảo hiểm Daft Punk - 25.000 USD

Với mức giá 25.000 USD, bạn có thể sở hữu bản sao chiếc mũ bảo hiểm Daft Punk, một lựa chọn thú vị cho những người đam mê Halloween.

5. Trang phục biến hình nạm kim cương - 1,6 triệu USD

Nhắc đến những trang phục Halloween đắt nhất thế giới không thể bỏ qua bộ trang phục 1,6 triệu USD (hơn 39 tỷ đồng) của một công ty may mặc Morphsuits. Trang phục được làm bằng vải, bịt kín từ đầu đến chân và đính 2.000 viên kim cương.

4. Trang phục sư tử hèn nhát - 3,1 triệu USD

Bộ trang phục "sư tử hèn nhát", do Bert Lahr mặc trong bộ phim kinh điển The Wizard Of Oz. Câu chuyện đằng sau bộ trang phục huyền thoại này cũng mê hoặc như chính bộ phim. Được chế tác bằng da và lông sư tử, kiệt tác mang tính biểu tượng này thể hiện sự quyến rũ và hoài niệm kỳ lạ của bộ phim kinh điển.

3. Chiếc váy của Audrey Hepburn trong phim My Fair Lady - 4,5 triệu USD

Trong thế giới thời trang Hollywood, hiếm có trang phục nào có được sự sang trọng và ý nghĩa văn hóa như chiếc váy dạ hội trắng đính đá quý của Audrey Hepburn, trong bộ phim kinh điển My Fair Lady năm 1964.

Chiếc váy có mức giá 4,5 triệu USD (gần 111 tỷ đồng), khiến người hâm mộ say mê nếu muốn hoá thân thành nhân vật trong bộ phim nổi tiếng.

2. Chiếc váy biểu tượng của Marilyn Monroe - 4,6 triệu USD

Chiếc váy huyền thoại của Marilyn Monroe có giá 4,6 triệu USD (hơn 113 tỷ đồng), dành cho những ai hâm mộ muốn hoá thân thành nữ diễn viên nổi tiếng.

1. Bộ đồ phi hành gia của NASA - 9 triệu USD

Đối với những người có ước mơ thời thơ ấu khám phá vũ trụ, bộ trang phục hoá thân thành phi hành gia trong ngày Halloween như một món quà tuyệt vời. Bộ đồ phi hành gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) có giá 9 triệu USD (hơn 221 tỷ đồng). Đây không phải là một bản sao đơn thuần mà là sản phẩm đặc biệt được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến của NASA.