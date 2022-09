14 hãng xe ô tô đình đám thế giới tụ hội tại TP.HCM

Sáng ngày 15/9/2022, Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và Các nhà Nhập khẩu Ô tô Chính hãng Việt Nam (VIVA) đã công bố tổ chức Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 (Vietnam Motor Show 2022). Thông tin từ ban tổ chức, sự kiện sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26-30/10/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Đây có thể nói là phiên bản triển lãm ô tô Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng diện tích không gian lên đến 40.000m2, riêng diện tích trưng bày trong nhà gần 20.000m2.

Ban tổ chức xác nhận sự tham dự của 14 thương hiệu ô tô du lịch gồm: Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Vietnam Motor Show 2022 sẽ tổ chức từ 26-30/10/2022 tại TP.HCM (ảnh: BTC)

Cuộc phô diễn của xe điện

Điểm đáng chú ý năm nay là các tên tuổi đình đám trong làng ô tô sẽ mang đến TP.HCM nhiều mẫu xe “xanh”, xe điện với tính năng thân thiện môi trường. Đơn cử, Lexus lần đầu giới thiệu mẫu xe điện ý tưởng LF-Z, mẫu xe được phát triển trên nền tảng chạy điện hoàn toàn mới kết hợp hệ thống lái điện tử, trí tuệ nhân tạo AI. Mercedes-Benz Việt Nam lần đầu tiên trưng bày Mercedes EQS - dòng sản phẩm chủ lực trong phân khúc xe điện hạng sang tại Vietnam Motor Show 2022.

Audi trưng bày chiếc Audi e-tron GT quattro - quán quân giải Mẫu xe hiệu suất thế giới của năm 2022 (World Performance Car of the Year 2022) và Xe Đức sang trọng của năm 2022 (German Luxury Car of the Year 2022). Ông Laurent Genet – Tổng Giám đốc Audi Việt Nam cho biết, khách hàng Audi tại TP.HCM có thể sử dụng trạm sạc nhanh DC công suất 184 kW đặt tại chi nhánh Audi Tân Bình – đây cũng là Trung tâm Dịch dụ lớn nhất của hãng tại Việt Nam. Theo kế hoạch, trạm sạc nhanh tiếp theo sẽ sớm được khai trương tại chi nhánh hãng ở quận 1.

Đến với Vietnam Motor Show 2022, MG Việt Nam giới thiệu 2 mẫu xe điện là MG Marvel R, MG4 Electric Hoàn toàn mới cùng 2 mẫu xe đã được thị trường Việt Nam đón nhận là MG5 và MG ZS. Ngoài ra, hãng còn giới thiệu công nghệ Brit Dynamic - DNA từ Anh Quốc - công nghệ áp dụng cho các mẫu xe MG, cùng nền tảng có thể mở rộng mô-đun (MSP) sáng tạo và hệ thống pin One Pack - những công nghệ áp dụng cho dòng xe điện.

Bên cạnh các thương hiệu ô tô trên, Vietnam Motor Show 2022 lần đầu tiên có sự tham gia của các phương tiện vận chuyển khác với những thương hiệu nổi bật trong ngành như xe tải, xe mô tô phân khối lớn, xe điện… Về xe tải, triển lãm năm nay có sự góp mặt của Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM), trưng bày các mẫu xe tải nổi bật cùng các sản phẩm phụ tùng ô tô – máy nông nghiệp - xe máy.

Đối với dòng xe mô tô phân khối lớn, Honda BigBike Việt Nam mang đến các dòng sản phẩm từ 500 - 1100cc theo nhiều phong cách khác nhau. Siêu phẩm RC213V-S chỉ được sản xuất giới hạn 213 chiếc trên thế giới với công nghệ thiết kế riêng cho xe đua và hàng loạt chi tiết chỉ sử dụng cho các siêu xe thể thao.

Về xe điện, DatBike có mẫu xe Dat bike Weaver 200 “Made in Việt Nam" với tỷ lệ nội địa hóa theo quy định. Đây được xem là mẫu xe điện đầu tiên trên thị trường đạt tiêu chuẩn này.

Với sự mở rộng quy mô trưng bày, tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Motor Show 2022 đã có gần 200 gian hàng thuộc ngành Công nghiệp Hỗ trợ và các sản phẩm dịch vụ cao cấp

Theo đại diện ban tổ chức, bên cạnh hoạt động trưng bày, tại Vietnam Motor Show 2022 còn có chương trình Siêu trình diễn xe hơi mạo hiểm Subaru Russ Swift Stunt Show. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ triển lãm, Jeep tổ chức hoạt động trải nghiệm lái xe địa hình cho khách tham quan. Đặc biệt, năm nay, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm công nghệ AR với các ấn phẩm của triển lãm để ngắm nhìn các mẫu xe 3D, video, hình ảnh của các thương hiệu ô tô hoàn toàn chủ động bằng thoại thông minh.

Trần Chung