{"article":{"id":"2221549","title":"15% doanh thu quý của Nvidia đến từ một quốc gia Đông Nam Á","description":"Giới phân tích chỉ ra một phần không nhỏ doanh thu quý III/2023 của gã khổng lồ chip Mỹ Nvidia đến từ Singapore, quốc đảo nhỏ ở khu vực Đông Nam Á.","contentObject":"<p>Doanh thu của công ty chỉ riêng quý III/2023 vừa qua đã đạt 18,12 tỷ USD, tương đương mức tăng 206% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận đạt 10,42 tỷ USD, hầu hết đến từ chip AI cho trung tâm dữ liệu.</p>

<p>Để so sánh, TSMC – nhà thầu sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất toàn cầu – mang về lợi nhuận 7,21 tỷ USD trên doanh thu 17,28 tỷ USD.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/txm5lvoozj3fxslfgi2yv9-970-80-392-608.jpg?width=768&s=Zifvjgrmsdhw73dJu9Cclw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/txm5lvoozj3fxslfgi2yv9-970-80-392-608.jpg?width=1024&s=-rrYL3zqzHnNsjv2aeR0HA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/txm5lvoozj3fxslfgi2yv9-970-80-392-608.jpg?width=0&s=19Ku18_TUsb_xGkpZZQTjw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/txm5lvoozj3fxslfgi2yv9-970-80-392-608.jpg?width=768&s=Zifvjgrmsdhw73dJu9Cclw\" alt=\"txm5lvoozj3fxslfgi2yv9 970 80 392.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/txm5lvoozj3fxslfgi2yv9-970-80-392-608.jpg?width=260&s=C1pd_YlDfTp3RXbRZmypnQ\"></picture>

<figcaption>Nvidia vừa có ba tháng kinh doanh vượt mặt các gã khổng lồ bán dẫn khác như TSMC, Samsung hay Intel</figcaption>

</figure>

<p>Hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cho thấy khoảng 15% hay 2,7 tỷ USD doanh thu của Nvidia trong quý kết thúc vào tháng 10 đến từ Singapore.</p>

<p>Doanh thu đến từ thị trường này trong quý III đã tăng 404,1% so với mức doanh thu 562 triệu USD ghi nhận cùng kỳ năm trước. Con số này vượt xa mức tăng trưởng doanh thu chung của Nvidia là 205,5% so với một năm trước.</p>

<p>Singapore chỉ xếp sau Mỹ (34,77%), Đài Loan (23,91%) và Trung Quốc bao gồm cả Hồng Kông (22,24%) trong bảng xếp hạng doanh số quý mới nhất của hãng bán dẫn vốn hoá lớn nhất thế giới.</p>

<p>“Tôi thực sự nghĩ rằng đó là do các trung tâm dữ liệu vì Singapore có khá nhiều trung tâm dữ liệu và nhà cung cấp dịch vụ đám mây”, chuyên gia phân tích Jarick Seet của Maybank Securities nói với <em>CNBC</em>.</p>

<p>Bên cạnh đó, Singapore cũng là nơi đóng gói sản phẩm chip trước khi chuyển đến các nước khác. </p>

<p><strong>Lĩnh vực “hái ra tiền”</strong></p>

<p>“Một quốc gia nhỏ bé đang làm gì với tất cả những con chip đó? Tất nhiên là xây dựng các trung tâm dữ liệu!” Sang Shin, cựu giám đốc của Temasek và GIC, cho biết trong một bài đăng trên LinkedIn.</p>

<p>Trước đây ông từng là giám đốc đổi mới kỹ thuật số tại Temasek và người đứng đầu chiến lược và kiến trúc kỹ thuật số tại GIC.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/server-room41-609.jpeg?width=768&s=_iqpc-f68OhIEmSJqWog2Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/server-room41-609.jpeg?width=1024&s=0rsw9AVapgOL7-CxxO_-lg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/server-room41-609.jpeg?width=0&s=5aFYvCQtTla89TA08Yd7Eg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/server-room41-609.jpeg?width=768&s=_iqpc-f68OhIEmSJqWog2Q\" alt=\"server room41.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/server-room41-609.jpeg?width=260&s=t43fY1HIX1wk_T7GTsdhMQ\"></picture>

<figcaption>Tính đến tháng 1 năm 2022, có hơn 70 trung tâm dữ liệu đang hoạt động ở Singapore. Quốc gia này vẫn chiếm 60% tổng công suất trung tâm dữ liệu của Đông Nam Á.</figcaption>

</figure>

<p>Theo Shin, quốc đảo “có sự ổn định, an toàn, với nhiều nhân tài, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số vững chắc, cũng như chính sách khuyến khích dịch vụ dữ liệu và kỹ thuật số của chính phủ”.</p>

<p>Cũng trong hồ sơ pháp lý gửi lên SEC, 80% doanh thu ba tháng vừa qua của <a href=\"https://vietnamnet.vn/nvidia-tag8676611385110091156.html\">Nvidia</a> đến từ phân khúc trung tâm dữ liệu, trong khi trò chơi, hình ảnh chuyên nghiệp, ô tô và những thứ khác chiếm phần còn lại.</p>

<p>“Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đã mang lại khoảng một nửa doanh thu cho trung tâm dữ liệu, trong khi các công ty và doanh nghiệp Internet tiêu dùng chiếm khoảng nửa còn lại”, Nvidia tiết lộ trong hồ sơ.</p>

<p>Các nhà phân tích của Citi viết trong một báo cáo ngày 27/11, cho biết “một công ty Internet tiêu dùng đã mua giải pháp trung tâm dữ liệu và thiết lập tại Singapore. Quốc gia này cũng là thị trường có nhiều CSP chuyên biệt xây dựng trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực”.</p>

<p><strong>“Thiên đường” trung tâm dữ liệu</strong></p>

<p>Vào tháng 1 năm 2022, Singapore tuyên bó dỡ bỏ lệnh cấm ban hành vào năm 2019 về việc tạm thời tạm dừng cấp đất sử dụng cho trung tâm dữ liệu và tìm cách hạn chế sự phát triển của các trung tâm dữ liệu.</p>

<p>Đến tháng 7, quốc gia này phê duyệt dự án cho các công ty Equinix, Microsoft, nhà cung cấp giải pháp trung tâm dữ liệu GDS của Trung Quốc, liên doanh giữa Air Trunk và ByteDance để xây dựng cơ sở mới tại đây.</p>

<p>Theo báo cáo của Cushman và Wakefield, Singapore đứng thứ ba trên toàn cầu và đứng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương về bảng xếp hạng thị trường trung tâm dữ liệu. Bắc Virginia và Portland ở Mỹ đồng hạng nhất trong khi Hồng Kông đứng ở vị trí thứ tư.</p>

<p>“Nhu cầu về trung tâm dữ liệu ở Singapore sẽ vẫn cao với sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng kỹ thuật số, thương mại điện tử, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, giao dịch tiền điện tử, hoạt động blockchain, trò chơi trực tuyến,… Sự chuyển đổi sang số hóa kinh doanh và làm việc kết hợp cũng góp phần vào nhu cầu về không gian trung tâm dữ liệu”, Cục Thương mại Quốc tế Singapore nhận định trong một báo cáo.</p>

