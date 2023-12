{"article":{"id":"2221485","title":"2 lưu ý quan trọng khi chọn mua xe tải nhẹ máy xăng","description":"Khi tìm kiếm một chiếc xe tải nhẹ máy xăng, người mua cần xem xét kỹ lưỡng yếu tố động cơ và tải trọng tối đa từ nhà sản xuất.","contentObject":"<p>Biến động của tình hình kinh tế trong những năm gần đây đặt ra thách thức cho các <a href=\"https://vietnamnet.vn/tai-xe-tag9618392346827723777-page6.html\" target=\"_blank\">tài xế</a> và đơn vị kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát chi phí vận hành. Để tìm ra chiếc xe tải tối ưu cho việc kinh doanh, các yếu tố được đặt lên hàng đầu là sự bền bỉ, hiệu suất, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp, tối đa hóa lợi nhuận.</p>

<p>Những chiếc xe tải thế hệ mới được trang bị động cơ hiệu suất cao, có công suất và mô-men xoắn lớn sẽ bảo đảm vận hành ổn định khi tải nặng, đồng thời hạn chế tối đa mức tiêu hao nhiên liệu trong quá trình vận hành. Bên cạnh động cơ, tải trọng và mức độ uy tín của thương hiệu cũng là những yếu tố nên được ưu tiên xem xét.</p>

<p>Người mua cũng nên cân nhắc kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng như trang bị hệ thống phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu, dịch vụ hậu mãi có bảo hành dài hạn, chi phí bảo dưỡng, chi phí thay thế phụ tùng, hệ thống đại lý rộng khắp...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-235.jpg?width=768&s=Llj49n4qJMfwfOXuXMSSJg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-235.jpg?width=1024&s=yWH7s1dNa84eFiEjw1okwg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-235.jpg?width=0&s=fSyEXR6f7O3PEhLm8sVK_Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-235.jpg?width=768&s=Llj49n4qJMfwfOXuXMSSJg\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image001-235.jpg?width=260&s=6ngj3--a1L-h-tORnMnoUQ\"></picture>

<figcaption>Động cơ và tải trọng là những yếu tố quan trọng khi chọn mua xe tải</figcaption>

</figure>

<p>Trong số thương hiệu xe tải nhẹ máy xăng mới ra mắt tại Việt Nam hiện nay, TQ Wuling là một trong số ít hội tụ đủ các yếu tố: thương hiệu danh tiếng, chất lượng toàn diện, chi phí sở hữu thấp, đại lý toàn quốc.</p>

<p>TQ Wuling là thành quả hợp tác giữa Truckquip - thành viên của Tập đoàn Tan Chong (Malaysia) và Wuling Motors - thành viên của SGMW (SAIC-GM-Wuling), doanh nghiệp ô tô tại Trung Quốc. Trước khi vào thị trường Việt Nam, Truckquip đã có mặt tại thị trường Malaysia, cung cấp các sản phẩm chất lượng về xe tải và xe buýt bởi nhà máy sản xuất tại Selangor, Malaysia. </p>

<p>Đối tác của Truckquip, Wuling Motors là một trong số các nhà sản xuất xe có doanh số hàng đầu về dòng xe tải, với doanh số trong 5 năm gần nhất đều đạt từ 450.000 xe/ năm, đặc biệt năm 2021 đạt doanh số hơn 1 triệu xe, với tỷ trọng lớn là xe tải nhẹ Wuling N300P đạt 255.000 xe/ năm. </p>

<p>Theo thông tin từ nhà sản xuất, dòng xe tải nhẹ máy xăng TQ Wuling N300P nổi bật với khối động cơ công nghệ GM (Mỹ) dung tích 1.5L vận hành mạnh mẽ. Công nghệ Van biến thiên thông minh DVVT áp dụng cho cả van nạp và van xả giúp tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu <a href=\"https://vietnamnet.vn/o-nhiem-moi-truong-tag4483006066417848920.html\" target=\"_blank\">ô nhiễm môi trường</a>.</p>

<p>Hệ thống điều khiển điện tử của động cơ chính xác và hiệu quả với hộp điều khiển ECU thương hiệu Bosch (Đức), mang đến cho động cơ khả năng vận hành vượt trội, tỉ lệ phun xăng chính xác trong suốt hành trình, đồng thời đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 5 - tiêu chuẩn cao nhất hiện nay. </p>

<p>Động cơ sử dụng trục cam đôi, 16 van với 4 xy lanh thẳng hàng, cho công suất đầu ra tối đa 102 Hp, tương đương với 75 Kw, tại 5.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 136 Nm tại dải vòng tua máy 4.000 - 4.800 vòng/phút. Nhờ đó, với tải trọng hàng đầu phân khúc lên đến 1050kg, TQ Wuling N300P vẫn có thể đạt sức kéo tối đa một cách nhanh chóng, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu khi xe khởi hành. </p>

<p>Ngoài những ưu điểm về động cơ và tải trọng, Truckquip nhấn mạnh, TQ Wuling N300P còn sở hữu hộp số sàn 5 cấp, vật liệu hợp kim nhôm giúp giảm trọng lượng đồng thời giúp tản nhiệt tốt hơn, tăng tuổi thọ hộp số. Hệ thống trợ lực tay lái điện giúp người điều khiển thao tác lái nhẹ nhàng, dễ dàng chuyển hướng xe, đặc biệt trong những không gian chật hẹp. </p>

<p>Xe được trang bị hệ thống phanh thủy lực, với cơ cấu phanh đĩa phía trước, và phanh tang trống phía sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng ABS, giúp người lái điều khiển xe an toàn, đặc biệt trong điều kiện đường trơn ướt. Hệ thống treo trước của xe là dạng độc lập với lò xo trụ và giảm chấn thủy lực. Hệ thống treo sau dạng phụ thuộc với cầu sau cứng cùng 6 lá nhíp giúp tăng khả năng chịu tải. </p>

<p>Thiết kế tối ưu và phụ tùng chất lượng cho phép xe thực hiện bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 10.000 km, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng đồng thời bảo đảm vận hành an toàn và kéo dài tuổi thọ cho xe so với các dòng xe tải khác trên thị trường.</p>

<p>TQ Wuling N300P kế thừa chất lượng từ SGMW và được lắp ráp tại nhà máy tiêu chuẩn Nhật Bản thuộc Công ty TNHH TCIE Việt Nam - thành viên trực thuộc Tập đoàn Tan Chong (Malaysia). Xe được cung cấp 3 phiên bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng: Thùng lửng, thùng bạt và thùng kín và giá bán lẻ đề xuất từ 209 triệu đồng (đã bao gồm VAT), chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước và dịch vụ cứu hộ 24/7 trên phạm vi toàn quốc.</p>

<p>Trong tháng 11, TQ Wuling N300P đồng hành trong chương trình xuyên Việt mang tên “Hành trình thử thách sức bền cùng TQ Wuling N300P”, bắt đầu từ Mũi Sa Vĩ qua 14 tỉnh thành đến Mũi Cà Mau. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-236.jpg?width=768&s=W3PyrWQdo53xn8rhZ4nRLQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-236.jpg?width=1024&s=12L62l0vcdS6FD3PfLHeBQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-236.jpg?width=0&s=azOAPN8zcHEwELzu5H216A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-236.jpg?width=768&s=W3PyrWQdo53xn8rhZ4nRLQ\" alt=\"image003.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/image003-236.jpg?width=260&s=XsHaLkTH7Px6Xk-t46LZtw\"></picture>

<figcaption> Khách hàng tham gia lái thử xe TQ Wuling N300P. Ảnh: TQ Wuling Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p>Ông N.V.Bình (TP. Cần Thơ), khách hàng trải nghiệm thực tế trong chuyến hành trình, cho biết: “TQ Wuling N300P có hệ thống lái nhẹ, vào côn êm và đem lại cảm giác chân thực. Dù đi đường xóc hay đường phẳng đều có độ ổn định cao, thân xe vững. Khoang lái rộng, tiện nghi với việc tích hợp sẵn điều hòa, màn hình cảm ứng 7” AVN kết nối điện thoại thông minh Android và Apple Carplay, camera lùi và camera hành trình (DVR)”.</p>

<p>Từ nay đến hết 31/12/2023, tặng 1 nồi chiên không dầu thương hiệu UNIE trị giá 5.590.000 cho mỗi xe được đặt mua tại hệ thống đại lý do TQ Wuling ủy quyền. </p>

<p>Website https://tqwuling.com.vn/ </p>

<p>Hotline 1800 9018.</p>

<p><strong>Doãn Phong</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/oto-xe-may/tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/tu-van","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/2-luu-y-quan-trong-khi-chon-mua-xe-tai-nhe-may-xang-2221485.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/2-luu-y-quan-trong-khi-chon-mua-xe-tai-nhe-may-xang-233.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/2-luu-y-quan-trong-khi-chon-mua-xe-tai-nhe-may-xang-234.jpg","updatedDate":"2023-12-01T09:18:54","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2219332","title":"6 sai lầm cần tránh khi lái xe ô tô số tự động","description":"Lái ô tô số tự động được coi là dễ dàng và nhàn hạ với mọi tài xế, từ đó hình thành một số thói quen mà các chuyên gia cho rằng không tốt cho xe và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/6-sai-lam-can-tranh-khi-tai-xe-lai-xe-o-to-so-tu-dong-2219332.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/6-sai-lam-can-tranh-khi-lai-xe-o-to-so-tu-dong-1638.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220466","title":"Có nên lắp thêm nắp thùng cao cho xe bán tải Ford Ranger?","description":"Nếu lắp một chiếc nắp thùng loại cao lên xe bán tải sẽ giúp tăng không gian chứa đồ phía sau, nhưng tôi lo sợ loại phụ kiện này sẽ quá cồng kềnh và có thể gặp khó khi đi đăng kiểm.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-nen-lap-them-nap-thung-cao-cho-xe-ban-tai-ford-ranger-2220466.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/co-nen-lap-them-nap-thung-cao-cho-xe-ban-tai-ford-ranger-750.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220246","title":"Cách xử lý khi kính ô tô bị mờ sương","description":"Khi lái xe trong điều kiện thời tiết trời mưa hay sương gió, kính ô tô thường bị mờ gây mất an toàn, vậy làm thế nào để xử lý tình trạng này?","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-xu-ly-khi-kinh-o-to-bi-mo-suong-2220246.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cach-xu-ly-khi-kinh-o-to-bi-mo-suong-675.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T13:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219851","title":"Phanh ô tô đột ngột mất tác dụng, xử lý thế nào cho an toàn?","description":"Khi đang lái xe trên đường, bỗng phanh ô tô cứng đơ hoặc mất hoàn toàn tác dụng. 