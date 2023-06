Tối 12/6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 nghi can N.B.H. (SN 2006, ở Phúc La, Hà Đông) và L.T.D. (sinh tháng 1/2009, ở Cự Khê, Thanh Oai) để điều tra về tội Cướp tài sản.

2 nghi can bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, rạng sáng 11/6, công an tiếp nhận thông tin trình báo của anh N.D.C. (SN 2005, ở Yên Bái) và chị Q. (SN 2005) về việc bị nhóm đối tượng dùng hung khí chém gây thương tích và có hành vi cướp xe máy.

Cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định nhóm 2 đối tượng thực hiện vụ cướp đều còn ít tuổi, thậm chí còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Việc lựa chọn địa điểm gây án và hành trình di chuyển của các đối tượng theo camera an ninh ghi lại cho thấy, 2 tên cướp thông thạo địa hình nên nhiều khả năng sống quanh khu vực xảy ra vụ cướp.

Tập trung rà soát đúng hướng, công an đã làm rõ và bắt giữ 2 nghi can N.B.H. và L.T.D.

Tang vật gây án của 2 nghi can. Ảnh: CACC

Khi bị bắt, 2 nghi can khai nhận, do mải chơi, bỏ học nên H. được gia đình gửi vào TP.HCM sống cùng chị họ từ đầu năm 2023. Ngày 9/6, H. ra Hà Nội nhưng không về nhà mà thuê nhà nghỉ để ở. Do không có tiền và xe máy để đi lại, H. nảy sinh ý định đi cướp xe máy và rủ D. tham gia.

Hai nghi can bàn bạc chọn địa điểm gây án là bãi đất trống ở khu đô thị Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông) vì khu vực này không có đèn điện và rất vắng người qua lại.

Khoảng 23h ngày 10/6, H. chuẩn bị 1 thanh kiếm rồi mượn xe máy của bạn, đèo D. đến chỗ một đối tượng để lấy thêm 1 tuýp sắt hàn dao bầu. Đây là hung khí D. chuẩn bị từ trước để “phòng thân”.

Khi vào bãi đất trống khu đô thị Thanh Hà, 2 đối tượng gặp anh N.D.C. đang ngồi tâm sự với chị Q., gần đó có 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave.

Lập tức, H. điều khiển xe máy ập đến. H. cầm kiếm còn D. cầm thanh tuýp sắt hàn dao bầu lao vào chém anh C. khiến nạn nhân bị thương.

Sau khi uy hiếp tinh thần các bị hại, 2 đối tượng bắt anh C. đưa chìa khóa xe máy nhưng anh C. không nghe theo.

Lấy lại bình tĩnh, anh C. chống trả, giật được thanh tuýp sắt hàn dao bầu của D. và đuổi đánh lại 2 tên cướp, đồng thời hô hoán người dân đến cứu. Biết khó gây án trót lọt, H. và D. vứt lại hung khí, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong quá trình đấu tranh, công an đã bắt được 2 nghi can và thu giữ các phương tiện gây án.