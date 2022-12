Chiều 6/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, sau 2 tuần thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 15/11 - 29/11), lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, phạt tiền hơn 240 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22.672 trường hợp.

Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 1A

Trong đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 126.789 trường hợp, phạt tiền hơn 236 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 22.672 trường hợp.

Theo đại diện Cục CSGT, với lỗi người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép được lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều nhất với 20.203 trường hợp. So với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm, tăng 3.976 trường hợp.

Lực lượng CSGT cũng đã xử lý 19.888 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. So với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm tăng 2.468 trường hợp (tăng 14,2%).

Đối với lỗi phương tiện chở quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng, lực lượng CSGT đã xử lý 5.165 trường hợp.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trên lĩnh vực giao thông đường sắt, lực lượng chức năng đã xử lý 156 trường hợp, phạt tiền hơn 100 triệu đồng.

Trên đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy đã xử lý 3.112 trường hợp, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) kiểm tra hàng hóa chở trên xe tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Bên cạnh các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 95 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy; bắt giữ 111 đối tượng...