Đến 0h ngày 16/10, chỉ còn 234.000 thuê bao 2G Only chưa chuyển lên thiết bị 4G.

Theo thống kê của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) tại thời điểm tháng 1/2024, các nhà mạng còn khoảng 18,2 triệu thuê bao 2G Only. Sau khi Bộ TT&TT yêu cầu các nhà mạng thúc đẩy nhanh quá trình tắt sóng 2G và hỗ trợ máy đầu cuối cho khách hàng, số lượng khách hàng chuyển sang 4G đã tăng rất mạnh. Tính đến sáng ngày 15/10/2024, vẫn còn hơn 400.000 thuê bao 2G Only đang hoạt động. Tuy nhiên, đến 0h ngày 16/10, chỉ còn 234.000 thuê bao 2G Only chưa chuyển lên thiết bị 4G. Như vậy, từ ngày hôm nay, toàn bộ số thuê bao 2G Only này sẽ bị khóa 2 chiều.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đỗ Mạnh Dũng, Quyền Giám đốc Ban Khách hàng Cá nhân VNPT VinaPhone cho biết, tất cả thuê bao này sẽ được bảo lưu tài khoản sau thời điểm sau ngày 15/10/2024. VinaPhone sẽ tiếp tục duy trì chính sách tặng máy, hỗ trợ máy điện thoại cho khách hàng, tiếp tục hỗ trợ khách hàng tại các điểm của VinaPhone và đến trực tiếp tại nhà để khách hàng sử dụng dịch vụ như đổi SIM, hướng dẫn sử dụng, các chính sách ưu đãi trong thời gian đầu khi chuyển từ máy 2G sang 4G. VinaPhone mong muốn tất cả thuê bao sau 15/10 sẽ tiếp tục chuyển sang và sử dụng dịch vụ.

“Việc thúc đẩy khách hàng chuyển đổi từ thuê bao chỉ sử dụng 2G sang 4G đã được VinaPhone nỗ lực thực hiện trong vài năm gần đây. Chúng tôi rất cố gắng phủ sóng mạng lưới, bởi có phủ sóng được thì khách hàng mới chuyển đổi sang sử dụng data và các dịch vụ số,” ông Đỗ Mạnh Dũng nói.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho hay: “Theo chính sách của các nhà mạng, nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ trong 2 tháng, nhà mạng sẽ khóa tài khoản và thu hồi số về kho. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đề xuất chính sách đặc biệt đối với thuê bao 2G còn lại để kéo dài thời gian”.

Đề cập đến vấn đề tắt sóng 2G, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho rằng: “Các nhà mạng đã cùng nhau lập cơ sở dữ liệu về các thuê bao 2G không còn được hòa mạng sau ngày 15/10. Sau ngày này, trách nhiệm của doanh nghiệp là duy trì số điện thoại, gói cước và chế độ chính sách với thuê bao cũ. Người sử dụng có thể tiếp tục đến các điểm cung cấp dịch vụ hoặc thông qua số điện thoại để được hướng dẫn đầy đủ thông tin cho việc chuyển đổi. Tôi mong quyền lợi của người sử dụng vẫn được nhà mạng đặt lên hàng đầu để liên lạc không bị gián đoạn.”

Liên quan đến đề xuất chính sách của Viettel về việc kéo dài thời gian giữ số và tài khoản cho thuê bao 2G chưa chuyển đổi lên 4G, ông Nguyễn Phong Nhã cho biết: “Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt nhất, chúng tôi ủng hộ chính sách, giải pháp để cung cấp dịch vụ liên tục cũng như các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng. Các nhà mạng sẽ cùng các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền đến người dân để bảo đảm việc dừng cung cấp dịch vụ đạt hiệu quả như mong muốn, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng”.

Trước thực tế hiện nay, nhiều khách hàng bị lừa mua máy điện thoại 2G, ông Nguyễn Phong Nhã đề nghị các nhà mạng phải truyền thông mạnh mẽ, đầy đủ tới khách hàng để tránh việc họ mua phải điện thoại 2G nhưng dán mác 3G, 4G. Những loại điện thoại này sẽ không được hòa mạng sau ngày 15/10/2024.

Bên cạnh đó, Cục Viễn thông cũng đề nghị các nhà mạng có thể tính đến việc thu mua lại thiết bị đầu cuối 2G cũ như là một biện pháp để giúp thu gom và xử lý rác thải điện tử đúng quy trình, tránh số lượng thiết bị đầu cuối bị vứt bỏ, tiêu hủy như rác thông thường hoặc sử dụng lại không đúng quy định.