Công điện của Bộ GD-ĐT tới giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra chiều nay 7/9 cho hay, bão số 3 (bão Yagi) đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở trung du và miền núi.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục và nhân dân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra căn cứ tình hình thực tế ở địa phương cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn, tuyệt đối không chủ quan với hoàn lưu sau bão.

Những cơ sở giáo dục tổ chức học nội trú, bán trú cần có biện pháp bảo đảm an toàn và chuẩn bị lương thực, nước uống cho học sinh tại ký túc xá, không để các em về nhà trong khi mưa bão, mất an toàn.

Các tỉnh, thành tiếp tục chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án bảo đảm an toàn các công trình trường học; di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại.

Lên phương án dọn vệ sinh trường lớp, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đảm bảo sạch sẽ, an toàn khi học sinh trở lại trường học và có kế hoạch dạy bù trong thời gian học sinh nghỉ học.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh/thành để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ để tổng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.