Ngày 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm hỏi, động viên 3 cán bộ công an thuộc lực lượng Công an xã Phú Tân (huyện Châu Thành) bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tới thăm hỏi, động viên cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh Công an Sóc Trăng

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 4/1, Công an xã Phú Tân nhận được tin báo của người dân tại ấp Phước Thuận về mâu thuẫn xảy ra giữa 2 hộ dân dẫn đến cự cãi nên đã phân công lực lượng trong ca trực xuống địa bàn giải quyết vụ việc.

Trong quá trình vận động, giải thích, hòa giải thì bất ngờ đối tượng Sơn Phát (là người nhà của một trong hai hộ dân đang có mâu thuẫn) cầm dao chạy đến tấn công tổ công tác.

Hậu quả làm 3 cán bộ công an bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.