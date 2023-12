{"article":{"id":"2225881","title":"3 điểm khác biệt làm nên sức hút của Samsung Innovation Campus","description":"Kho kiến thức khổng lồ liên tục được cập nhật, cơ hội thực hành công nghệ, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm ngay trong khóa học… là những giá trị vượt trội mà Samsung Innovation Campus (SIC) đã mang đến cho học viên.","contentObject":"<p><strong>Chương trình học hấp dẫn với kiến thức liên tục được cập nhật </strong></p>

<p>Trong thời đại số, công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Điều này đòi hỏi những người trẻ - nguồn nhân lực chủ chốt của tương lai cần cập nhật kiến thức công nghệ liên tục. Không chỉ đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, năng lực ứng dụng công nghệ số và hệ thống thông tin số với các kiến thức cập nhật mới nhất giúp người trẻ phát triển bản thân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-220.jpg?width=768&s=MgaMnUfAYoZ4dWwVnS3UgA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-220.jpg?width=1024&s=gfGyhCCDUCT2tIa-gsFYjw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-220.jpg?width=0&s=s3hC8gkNxPks_DnaHJJeDw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-220.jpg?width=768&s=MgaMnUfAYoZ4dWwVnS3UgA\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image001-220.jpg?width=260&s=xwNQbSs1odOjmNlR3mpGxg\"></picture>

<figcaption>Nội dung đào tạo của Samsung Innovation Campus luôn được cập nhật liên tục, phù hợp với thực tiễn</figcaption>

</figure>

<p>Là chương trình giáo dục năng lực công nghệ cho thế hệ trẻ nổi bật với mục tiêu chung tay thúc đẩy nguồn nhân lực trẻ nước nhà, trong suốt 5 năm qua, Samsung Innovation Campus đã cung cấp hàng loạt các khóa học công nghệ phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Mang đến chương trình học hấp dẫn với kho kiến thức liên tục được cập nhật, các khóa học tiêu biểu như Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - <a href=\"https://vietnamnet.vn/ai-tag5328903681491827476.html\" target=\"_blank\">AI</a>), Dữ liệu lớn (<a href=\"https://vietnamnet.vn/big-data-tag7428312413454208432.html\" target=\"_blank\">Big Data</a>), hay kĩ năng Lập trình cơ bản (Coding & Programming) là cách SIC trao quyền để các bạn trẻ yêu công nghệ xây dựng nền tảng kiến thức cho bản thân, từ đó tự tin theo đuổi đam mê và làm chủ tương lai số.</p>

<p><strong>Học đi đôi với hành giúp hiểu sâu, nhớ lâu </strong></p>

<p>Nếu việc nạp kiến thức giúp học viên nắm vững các khái niệm nền tảng lẫn các công nghệ mới về mặt lý thuyết, thì thực hành sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm, qua đó hiểu sâu, nhớ lâu và vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. Để nâng cao năng lực ứng dụng và thực hành công nghệ cho các học viên, SIC luôn chú trọng sự kết hợp nhuần nhuyễn, giữa những giờ giảng lý thuyết sinh động và các buổi dạy thực hành hiệu quả. </p>

<p>Cụ thể, trong quá trình theo học tại SIC, các học viên luôn được chương trình tạo điều kiện, hỗ trợ để thực hành kỹ năng tư duy logic, dùng kiến thức phù hợp để giải quyết vấn đề dựa trên các tình huống thực tế do giảng viên đưa ra. Điều này sẽ giúp các học viên nâng cao khả năng sáng tạo - tiền đề của các ý tưởng công nghệ bứt phá về sau.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-221.png?width=768&s=aW8s0a8L6DPTr_oW8LOuOQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-221.png?width=1024&s=RE3wLejCAeABC8RAeroBMQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-221.png?width=0&s=RcYJNJr_9DfWp46B3AnW_A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-221.png?width=768&s=aW8s0a8L6DPTr_oW8LOuOQ\" alt=\"image002.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image002-221.png?width=260&s=5fZCAMZyBqCcS-1h8P9Dfw\"></picture>

<figcaption> Vừa học vừa hành là phương châm Samsung phát triển các dự án liên quan về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực</figcaption>

</figure>

<p>Đặc biệt, rộng hơn một chương trình giáo dục, SIC còn mang đến sân chơi Tech Challenge, nơi học viên các khóa có thể tham gia tranh tài với các chủ đề sáng tạo công nghệ phù hợp với kiến thức và thực tiễn xã hội, được thay đổi theo từng năm. Chiến thắng ở Tech Challenge không chỉ là sự ghi nhận dành cho các học viên sau những ngày “dùi mài kinh sử” tại SIC, mà còn là bước đệm tạo đà cho các bạn khám phá và khai mở bản thân trên hành trình phía trước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-222.png?width=768&s=IO59irzqyWGaDd0Fmw0-Ig\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-222.png?width=1024&s=YZsjsorsswq4PxRlqGzcpg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-222.png?width=0&s=ws1HBYKlrCaqB7kdtS1CSg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-222.png?width=768&s=IO59irzqyWGaDd0Fmw0-Ig\" alt=\"image003.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/image003-222.png?width=260&s=1EGshjRJzQhZaX7uQmejNA\"></picture>

<figcaption>Tham dự Innovation Tech Challenge giúp học viên có thêm kinh nghiệm phát triển sự nghiệp sau này</figcaption>

</figure>

<p><strong>Mở rộng cơ hội công việc ngay sau khi tốt nghiệp </strong></p>

<p>Được triển khai hằng năm với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho thị trường lao động trong tương lai, SIC mang đến nhiều cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực dành cho các học viên ưu tú. Ngoài ra, chương trình học được thiết kế kết hợp giữa kỹ năng công nghệ cốt lõi trong tương lai với các kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc trong thực tiễn. Các nội dung đào tạo này được lựa chọn thông qua việc thực hiện khảo sát phân tầng theo các xu hướng phát triển trong các ngành công nghiệp ở từng khu vực khác nhau, kết hợp với nhu cầu tuyển dụng tại các công ty lớn. Điều này giúp SIC đem đến nhiều cơ hội cho người trẻ sau khi tốt nghiệp.</p>

<p>“Là một sinh viên chuyên ngành Big data & Machine Learning, em hiểu rõ mọi lý thuyết chỉ là những con chữ khô khan nếu không được vận dụng thực tế. Samsung đã thấu hiểu điều đó, trong quá trình tham gia SIC, ngoài slide được thiết kế theo từng chủ điểm rất khoa học, chúng em còn được hỗ trợ môi trường thực hành chuẩn chỉ”, Nguyễn Vĩnh Huy, sinh viên Đại học Duy Tân, một trong những học viên tham gia chương trình SIC 2022-2023 chia sẻ. Đặc biệt, Huy còn nhận được cơ hội đi thực tập tại SRV (Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung).</p>

<p><strong>Thanh Hà</strong></p>","displayType":1,"options":524292,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/3-diem-khac-biet-lam-nen-suc-hut-cua-samsung-innovation-campus-2225881.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/3-diem-khac-biet-lam-nen-suc-hut-cua-samsung-innovation-campus-218.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/3-diem-khac-biet-lam-nen-suc-hut-cua-samsung-innovation-campus-219.jpg","updatedDate":"2023-12-12T09:13:59","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225759","title":"In 3D trực tiếp trên cơ thể sống có thể là cuộc cách mạng trong khoa học và y tế","description":"Công nghệ in 3D trực tiếp trên cơ thể sống theo phương pháp mới hứa hẹn khả năng giảm thiểu rủi ro và tăng tốc độ phục hồi sau phẫu thuật cho bệnh nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/in-3d-truc-tiep-tren-co-the-song-co-the-la-cuoc-cach-mang-trong-khoa-hoc-va-y-te-2225759.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/in-3d-truc-tiep-tren-co-the-song-co-the-la-cuoc-cach-mang-trong-khoa-hoc-va-y-te-1296.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225700","title":"Sức mạnh của AI tạo sinh và khả năng vận dụng trong công việc","description":"Báo cáo về Chỉ số Xu hướng công việc của Microsoft cho biết, 50% tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ít nhất một lĩnh vực hoạt động của mình, giúp tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năng suất hoạt động.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-manh-cua-ai-tao-sinh-va-kha-nang-van-dung-trong-cong-viec-2225700.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/suc-manh-cua-ai-tao-sinh-va-kha-nang-van-dung-trong-cong-viec-1038.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225436","title":"Samsung lần đầu tiên lấy lại ngôi vị số một smartphone tại Ấn Độ kể từ năm 2018","description":"Hãng tư vấn Counterpoint Research nhận định, lần đầu tiên kể từ năm 2018, Samsung sẽ vượt qua Xiaomi để trở thành thương hiệu phổ biến nhất tại thị trường Ấn Độ.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/samsung-lan-dau-tien-lay-lai-ngoi-vi-so-mot-smartphone-tai-an-do-ke-tu-nam-2018-2225436.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/samsung-lan-dau-tien-lay-lai-ngoi-vi-so-mot-smartphone-tai-an-do-ke-tu-nam-2018-950.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:37:54","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225484","title":"Nvidia sẽ xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam","description":"Chính phủ Việt Nam cho biết giám đốc điều hành công ty chip Mỹ Nvidia đã bày tỏ mong muốn thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ceo-jensen-huang-noi-nvidia-se-xay-dung-co-so-tai-viet-nam-2225484.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nvidia-se-xay-dung-co-so-san-xuat-tai-viet-nam-345.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:24:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225466","title":"Những điểm mấu chốt trong thoả thuận lịch sử về quản lý AI của EU","description":"EU vừa đạt được thoả thuận lịch sử về bộ quy tắc toàn diện đầu tiên trên thế giới quy định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các công cụ như ChatGPT và trong giám sát sinh trắc học.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-diem-mau-chot-trong-thoa-thuan-lich-su-ve-quan-ly-ai-cua-eu-2225466.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-diem-mau-chot-trong-thoa-thuan-lich-su-ve-quan-ly-ai-cua-eu-321.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T09:52:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225150","title":"Công nghệ đang đánh cắp ngày càng nhiều thời gian của con người","description":"Trong thời đại công nghệ, sự phụ thuộc của con người vào các thiết bị kỹ thuật số ngày càng gia tăng, thậm chí chiếm dụng cả những khoảng thời gian rảnh rỗi thiết yếu nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-nghe-dang-danh-cap-ngay-cang-nhieu-thoi-gian-cua-con-nguoi-2225150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cong-nghe-dang-danh-cap-ngay-cang-nhieu-thoi-gian-cua-con-nguoi-285.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225132","title":"Những thách thức chủ yếu của công nghệ 5G đến vấn đề an ninh mạng","description":"Một trong những tiến bộ công nghệ đáng kể nhất gần đây là sự ra đời của 5G, hứa hẹn nhiều triển vọng, tuy nhiên, cũng đặt ra những thách thức mới cho cộng đồng an ninh mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-thach-thuc-chu-yeu-cua-cong-nghe-5g-den-van-de-an-ninh-mang-2225132.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nhung-thach-thuc-chu-yeu-cua-cong-nghe-5g-den-van-de-an-ninh-mang-1265.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225140","title":"Meta mới phát hành bộ công cụ nguồn mở bảo đảm an toàn AI","description":"Dự án Purple Llama của Meta nhằm mục đích tạo ra bộ công cụ nguồn mở giúp các nhà phát triển xây dựng các mô hình AI tạo sinh một cách có trách nhiệm.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meta-moi-phat-hanh-bo-cong-cu-nguon-mo-bao-dam-an-toan-ai-2225140.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/meta-moi-phat-hanh-bo-cong-cu-nguon-mo-bao-dam-an-toan-ai-1268.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225127","title":"Công nghệ robot chiến đấu mới được Ukraine kỳ vọng để đối phó Nga","description":"Nhà thầu quốc phòng Milrem (Estonia) và Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển nhằm tạo ra các thế hệ robot chiến đấu mới phục vụ nhu cầu tác chiến quân sự.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-nghe-robot-chien-dau-moi-duoc-ukraine-ky-vong-de-chong-lai-nga-2225127.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cong-nghe-robot-chien-dau-moi-duoc-ukraine-ky-vong-de-doi-pho-nga-1274.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225115","title":"Trung Quốc đột phá trong phát triển các nguồn năng lượng tái tạo","description":"Gần 50% nguồn cung phục vụ nhu cầu điện của Trung Quốc được khai thác từ các nguồn năng lượng tái tạo, là cơ sở giúp quốc gia này hoàn thành mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-dot-pha-trong-phat-trien-cac-nguon-nang-luong-tai-tao-2225115.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/trung-quoc-dot-pha-trong-phat-trien-cac-nguon-nang-luong-tai-tao-1227.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225100","title":"Nên dùng công nghệ tái chế để tận dụng năng lượng, tài nguyên từ rác","description":"Trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, không có công nghệ tối ưu. Do vậy, Việt Nam cần áp dụng các công nghệ khác nhau tùy vào tình hình cụ thể của mỗi địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nen-dung-cong-nghe-tai-che-de-tan-dung-nang-luong-tai-nguyen-tu-rac-2225100.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nen-dung-cong-nghe-tai-che-de-tan-dung-nang-luong-tai-nguyen-tu-rac-1347.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T23:38:54","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224892","title":"EU đạt thỏa thuận lịch sử nhằm quản lý trí tuệ nhân tạo","description":"Thỏa thuận giữa Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên sẽ điều chỉnh trí tuệ nhân tạo (AI), phương tiện truyền thông xã hội và công cụ tìm kiếm.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/eu-dong-y-thoa-thuan-lich-su-nham-quan-ly-tri-tue-nhan-tao-2224892.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/eu-dat-thoa-thuan-lich-su-nham-quan-ly-tri-tue-nhan-tao-189.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:27:35","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224797","title":"CEO Nvidia tới Việt Nam thúc đẩy hợp tác bán dẫn","description":"Đầu tuần tới, hãng chip khổng lồ Nvidia của Mỹ sẽ thảo luận thoả thuận hợp tác bán dẫn với các doanh nghiệp công nghệ và Chính phủ Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ceo-nvidia-toi-viet-nam-thuc-day-hop-tac-ban-dan-2224797.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ceo-nvidia-toi-viet-nam-thuc-day-hop-tac-ban-dan-1278.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224853","title":"Lý do Nga cấm sử dụng mã QR trong quảng cáo ngoài trời","description":"Việc Moscow cấm sử dụng mã QR trong quảng cáo ngoài trời được thông qua một cách nhanh chóng do chính quyền lo ngại công nghệ bị lợi dụng nhằm lan truyền các nội dung không phù hợp.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-nga-cam-su-dung-ma-qr-trong-quang-cao-ngoai-troi-2224853.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ly-do-nga-cam-su-dung-ma-qr-quang-cao-ngoai-troi-79.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224775","title":"Nga làm chủ chiến trường nhờ vô số thiết bị công nghệ di động chống UAV hiện đại","description":"Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã cho thấy UAV đang trở thành loại vũ khí đáng sợ. Để đối phó, Nga phải nhờ đến các thiết bị chống UAV di động hiện đại trên chiến trường.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-lam-chu-chien-truong-nho-vo-so-thiet-bi-cong-nghe-di-dong-chong-uav-hien-dai-2224775.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nga-lam-chu-chien-truong-nho-vo-so-thiet-bi-cong-nghe-di-dong-chong-uav-hien-dai-1281.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:37:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224475","title":"Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu thế giới số lượng doanh nghiệp AI","description":"Báo cáo do KPMG International và Viện Công nghiệp ZGC của Trung Quốc cùng công bố cho thấy, gần một nửa trong số 36.000 công ty trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới có trụ sở tại Trung Quốc hoặc Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-va-trung-quoc-dan-dau-the-gioi-so-luong-doanh-nghiep-ai-2224475.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/my-va-trung-quoc-dan-dau-the-gioi-so-luong-doanh-nghiep-ai-517.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:12:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224764","title":"Google Gemini châm ngòi cuộc đua AI, hãng công nghệ lại sa thải hàng loạt","description":"Google Gemini châm ngòi cuộc đua AI; Các hãng công nghệ lại sa thải hàng loạt;... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/google-gemini-cham-ngoi-cuoc-dua-ai-hang-cong-nghe-lai-sa-thai-hang-loat-2224764.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/google-gemini-cham-ngoi-cuoc-dua-ai-hang-cong-nghe-lai-sa-thai-hang-loat-1082.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:43:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224695","title":"Ứng dụng vnEdu Connect của VNPT vượt mốc hơn 5 triệu lượt tải","description":"VNPT cho biết, từ 1 triệu lượt tải vào năm 2000, đến tháng 11/2023, ứng dụng kết nối gia đình và nhà trường vnEdu Connect đã vượt mốc hơn 5 triệu lượt tải trên Google Play.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-dung-vnedu-connect-cua-vnpt-vuot-moc-hon-5-trieu-luot-tai-2224695.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ung-dung-vnedu-connect-cua-vnpt-vuot-moc-hon-5-trieu-luot-tai-837.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:28:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224633","title":"Sắp diễn ra Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2023","description":"Ngày 11/12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ TT&TT sẽ lần thứ 5 tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức ngoài Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sap-dien-ra-dien-dan-quoc-gia-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam-2023-2224633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sap-dien-ra-dien-dan-quoc-gia-phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-so-viet-nam-2023-733.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:29:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224435","title":"Microsoft cam kết tham gia tiến trình chuyển đổi số của Trung Quốc","description":"Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đã gặp gỡ Chủ tịch Microsoft Brad Smith để bàn về nhiều chủ đề, từ trí tuệ nhân tạo đến quan hệ thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/microsoft-cam-ket-tham-gia-tien-trinh-chuyen-doi-so-cua-trung-quoc-2224435.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/microsoft-cam-ket-tham-gia-tien-trinh-chuyen-doi-so-cua-trung-quoc-338.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224424","title":"Meta phát hành trình AI tạo hình ảnh độ phân giải cao từ văn bản","description":"Ngay sau khi Google chính thức phát hành nền tảng AI Gemini, Meta đã có động thái đáp trả bằng ứng dụng AI tạo sinh mới, chạy độc lập trên nền web, cho phép người dùng tạo hình ảnh bằng mô tả văn bản.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meta-phat-hanh-trinh-ai-tao-hinh-anh-do-phan-giai-cao-tu-van-ban-2224424.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/meta-phat-hanh-trinh-ai-tao-hinh-anh-do-phan-giai-cao-tu-van-ban-258.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:00:51","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224399","title":"Xu hướng ‘nhà máy thông minh’ sẽ cách mạng hóa sản xuất","description":"Các nhà máy đang trở nên thông minh hơn, trở thành xu hướng quan trọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất trong thời đại công nghiệp 4.0.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xu-huong-nha-may-thong-minh-se-cach-mang-hoa-san-xuat-2224399.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xu-huong-nha-may-thong-minh-se-cach-mang-hoa-san-xuat-137.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:01:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224400","title":"Anh đầu tư ‘khủng’ vào AI, triển khai 5 dự án lượng tử mới","description":"Anh sẽ đầu tư 'khủng' nhằm phát triển máy tính lượng tử cỡ lớn và hỗ trợ các công nghệ mới, bao gồm việc chế tạo siêu máy tính Isambard AI mạnh nhất trong nước.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/anh-dau-tu-khung-vao-dien-toan-ai-trien-khai-5-du-an-luong-tu-moi-2224400.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/anh-dau-tu-khung-vao-ai-trien-khai-5-du-an-luong-tu-moi-134.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:31:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224394","title":"Các hãng ô tô lớn đang kỳ vọng công nghệ in 3D giúp nâng cao hiệu quả sản xuất","description":"Công nghệ in 3D trong sản xuất ô tô, đặc biệt là công nghệ Gigalit được Tesla sử dụng để tạo ra các kết cấu lớn, thu hút được sự chú ý của các công ty lớn, trong đó có BMW và GM.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-hang-o-to-lon-dang-ky-vong-cong-nghe-in-3d-giup-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-2224394.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-hang-o-to-lon-dang-ky-vong-cong-nghe-in-3d-giup-nang-cao-hieu-qua-san-xuat-130.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:15:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224388","title":"Công ty công nghệ Việt Nam gia nhập liên minh AI toàn cầu do IBM, Meta sáng lập","description":"FPT Software gia nhập liên minh AI do IBM và Meta khởi xướng, cùng 50 công ty, tổ chức lớn khác. Đây là cơ hội để các tổ chức cùng xây dựng một cộng đồng sử dụng AI có trách nhiệm nói chung và phát triển sản phẩm cùng hệ sinh thái công nghệ mở.","displayType":1,"category":{"name":"Công nghệ","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/cong-nghe","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-ty-cong-nghe-viet-nam-gia-nhap-lien-minh-ai-toan-cau-do-ibm-meta-sang-lap-2224388.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cong-ty-cong-nghe-viet-nam-gia-nhap-lien-minh-ai-toan-cau-do-ibm-meta-sang-lap-20.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T00:12:13","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa