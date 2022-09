Vụ cháy xưởng chăn ga ở Hà Nội, 3 mẹ con tử vong

Tối 10/9, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ cháy cơ sở sản xuất chăn, ga, gối tại xã Thanh Văn đã tử vong tại bệnh viện.

Công an huyện Thanh Oai thông tin thêm, 3 người thiệt mạng là 3 mẹ con.

Danh tính các nạn nhân gồm: Vũ Thị V (SN 1993), Nguyễn Trong G.H (SN 2017), Nguyễn K.A (SN 2018)

Đây là cơ sở chứa vật liệu dễ cháy như chăn, ga, gối, đệm nên đám cháy lan rất nhanh.

Cảnh sát PCCC dập lửa tại xưởng chăn, ga, gối

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 16h36 chiều 10/9, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao (xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai).

Hiện trường tan hoang của vụ cháy

Trung tâm thông tin Chỉ huy đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Oai, Công an quận Hà Đông và Đội Chữa cháy&CNCH KV4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Đến 17h26, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng 300m2, đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao 3 tầng.

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Văn, đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã đưa được 3 người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103.