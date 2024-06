7 nhà hàng Việt Nam nhận sao Michelin

Cẩm nang Michelin Guide năm 2024 tại Việt Nam vinh danh tổng cộng 164 cơ sở ăn uống, trong đó có 7 nhà hàng 1 sao Michelin, 58 nhà hàng đạt giải Bid Gourmand (chất lượng món ăn ngon, giá cả phải chăng) và 99 nhà hàng Michelin Selected (Michelin lựa chọn).

7 nhà hàng tại Việt Nam được trao 1 sao Michelin gồm 4 nhà hàng đã được trao sao năm ngoái (Gia, Hibana By Koki, Tầm vị, Ănăn Saigon). Ba nhà hàng mới gồm Akuna (TPHCM), La Maison 1888 (Đà Nẵng) cùng The Royal Pavilion (TPHCM). Trong đó, The Royal Pavilion thăng hạng từ hạng mục Michelin Selected năm ngoái.

Akuna là nhà hàng chuyên phục vụ các món Âu sáng tạo với những ảnh hưởng từ ẩm thực Việt Nam, ăn kèm với rượu đẳng cấp. La Maison 1888 là nhà hàng nằm trong khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, phục vụ thực đơn gồm 5 hoặc 7 món với nguyên liệu thượng hạng từ Việt Nam, Pháp và Nhật.

Còn The Royal Pavilion là nhà hàng có các món ăn đa dạng (à la carte) để khách lựa chọn, các thực đơn trọn gói (set menu) thể hiện tinh thần tôn trọng di sản ẩm thực Quảng Đông và thực đơn dimsum được phục vụ vào buổi trưa.

7 nhà hàng Việt Nam nhận sao Michelin

Nén Danang được trao tặng sao Xanh Michelin đầu tiên tại Việt Nam cho những cam kết trong lĩnh vực ẩm thực và tính bền vững của nhà hàng.

Chia sẻ với VietNamNet, đầu bếp Sam Aisbett đến từ Akuna cho biết, nhà hàng không cảm thấy áp lực sau khi nhận sao từ Michelin. “Chúng tôi chỉ tập trung vào việc mang đến ẩm thực tốt nhất cho khách hàng của mình.

Nền ẩm thực Việt Nam đang rất phát triển so với cách đây vài năm. Tôi nghĩ, nền ẩm thực Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng, lớn mạnh hơn, sẽ tiếp thu thêm những tinh hoa ẩm thực thế giới”, anh nói.

Ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của Michelin Guide nhận xét: "Việt Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ ẩm thực thế giới trong mắt du khách".

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, du lịch ẩm thực hiện là hướng đi chiến lược của ngành du lịch Việt Nam.

"Ngành du lịch xác định ẩm thực là thế mạnh nổi trội, là sản phẩm đặc trưng của các vùng miền, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thương hiệu du lịch Việt Nam. Sau lần công bố năm 2023, khoảng một năm qua chúng tôi đã ghi nhận phản ứng tích cực từ du khách.

Năm nay, việc ngày càng nhiều nhà hàng tại Việt Nam góp mặt trong Michelin Guide là nền tảng quan trọng cho thấy ẩm thực Việt Nam được ghi nhận, đạt chuẩn mực quốc tế và được định vị thương hiệu toàn cầu; từ đó xây dựng niềm tin và lôi cuốn khách du lịch từ khắp thế giới đến Việt Nam".

La Maison 1888 là nhà hàng duy nhất tại Đà Nẵng đạt sao Michelin

58 nhà hàng đạt giải Bid Gourmand và 99 nhà hàng Michelin Selected

Số lượng cơ sở ăn uống đạt Bib Gourmand tăng gấp đôi so với năm ngoái, với 18 quán ăn, nhà hàng ở Hà Nội, 24 ở TPHCM và 16 ở Đà Nẵng. Trong số 29 địa điểm mới năm nay có 16 quán đến từ Đà Nẵng, 5 quán từ Hà Nội và 8 quán từ TPHCM.

Đầu bếp Adrian Chong đến từ Sol Kitchen & Bar, nhà hàng nhận giải thưởng trong hạng mục Bib Gourmand cho biết: "Dù được nhận sao Michelin hay chưa thì áp lực của chúng tôi vẫn như vậy.

Điều quan trọng là khách hàng đến với chúng tôi và chúng tôi thấy, hiểu được phản ứng - cảm nhận của họ về món ăn. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc mang đến trải nghiệm ẩm thực tốt nhất cho thực khách của mình".

16 quán đến từ Đà Nẵng lọt vào danh sách đạt Bib Gourmand

Số nhà hàng Michelin Selected cũng gần gấp đôi so với năm ngoái, và có 40 cơ sở mới. Trong đó, Hà Nội có 33 nhà hàng được vinh danh (có 5 cơ sở mới), TPHCM có 47 nhà hàng (16 cơ sở mới) và Đà Nẵng có 19 nhà hàng.

Các nhà hàng ở Hà Nội, TPHCM có tên trong Michelin Selected

19 nhà hàng ở Đà Nẵng góp mặt trong Michelin Selected

Theo Michelin Guide, Đà Nẵng là thành phố mới trong cẩm nang ẩm thực Michelin Guide tại Việt Nam và là đại diện cho ẩm thực khu vực miền Trung, đồng thời phản ánh ảnh hưởng từ ẩm thực Pháp, Trung Quốc cũng như Đông Nam Á.

16 cơ sở ăn uống mới đến từ Đà Nẵng trong danh sách đạt giải Bib Gourmand 2024 có những cái tên đã quen thuộc với du khách trong nước, quốc tế như như Bé Ni 2, Indian Aroma Restaurant, Mì Quảng Sứa Hồng Vân. Trong khi đó, trong số 19 nhà hàng Đà Nẵng lọt vào Michelin Selected có các tên tuổi "quen mặt" như Năm Đảnh, mỳ Quảng Cô Sáu.

Tại buổi lễ, Michelin Guide cũng trao các giải thưởng khác. Giải Đầu bếp trẻ xuất sắc (Young Chef Award) được trao cho Duy Nguyễn đến từ Little Bear, một nhà hàng đạt giải trong hạng mục Michelin Selected tại TPHCM. Chuyên gia nếm rượu (Sommelier Award) được trao cho Toàn Nguyễn đến từ La Maison 1888, Đà Nẵng. Anh Nguyễn đến từ Si Dining - nhà hàng ở Đà Nẵng đạt Michelin Selected, được trao giải Cống hiến (Service Award) vì có kỹ năng phục vụ xuất sắc.

2024 là năm thứ 2 Michelin Guide đến Hà Nội, TPHCM và lần đầu đến Đà Nẵng để trao sao hoặc đề xuất các quán ăn vào cẩm nang. Tất cả các cơ sở ăn uống thuộc danh sách tuyển chọn đều được đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu gồm chất lượng nguyên liệu; tài nghệ nấu ăn; sự hài hòa hương vị; cá tính của đầu bếp được thể hiện qua món ăn; sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn. Hiện, cẩm nang Michelin đã đến hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cuốn cẩm nang này được Công ty lốp xe Michelin, Pháp, ra mắt lần đầu vào năm 1900 với cam kết cung cấp đến du khách quốc tế, thực khách địa phương những nhà hàng tốt nhất thế giới, tôn vinh nền ẩm thực và quảng bá du lịch.