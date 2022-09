Bình Dương họp báo thông tin về vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

Quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong- Ảnh: X.A

Buổi họp báo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì cùng Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Bích Hạnh.

Ông Dũng là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sau khi xảy ra vụ cháy thương tâm.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương sẽ thông tin chính thức thiệt hại về người và tài sản, công bố nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy, công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ thông tin về công tác cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bị nạn.

Đồng thời, tỉnh Bình Dương cũng thông tin về điều kiện cấp phép hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, công tác quản lý địa bàn và khắc phục hậu quả; công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Như đã thông tin, vào khoảng 20h15 ngày 6/9 xảy ra vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú nằm trên mặt tiền đường Trần Quang Diệu (đường Bùi Thị Xuân cũ, thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nhận được tin báo cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 8 xe chữa cháy, xe thang, các phương tiện nghiệp vụ và hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, giải cứu các nạn nhân.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên tại các phòng bên trong lửa vẫn cháy âm ỉ. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng ghi nhận có 32 người là khách và nhân viên quán tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, quê Bình Dương, hiện ngụ tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng gồm có 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay và được cơ quan chức năng cấp phép cũng như các thủ tục đảm bảo an toàn PCCC.