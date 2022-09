Từ vụ cháy 32 người chết ở Bình Dương: Karaoke nhà ống dễ biến thành quan tài

Trả lời VietNamNet bên hành lang hội nghị ĐBQH chuyên trách sáng 8/9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Tạ Văn Hạ cho rằng, trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương trước hết đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cũng như trách nhiệm của cơ quan cấp phép.

Không thể nói không có chuyện buông lỏng

Theo ông Hạ, kinh doanh karaoke là loại hình kinh doanh có điều kiện, phải đảm bảo điều kiện về an ninh, an toàn, mọi mặt khác, đặc biệt là về PCCC. Vì vậy, cần phải xem xét lại việc cấp phép cho quán karaoke này đã đủ điều kiện về PCCC chưa.

Ngoài ra cũng cần phải xem công tác PCCC đã thực sự đảm bảo chưa và quan trọng nữa là công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động như thế nào; cần phải xem xét lại quy trình cấp phép đã thực sự đảm bảo, hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Tạ Văn Hạ. Ảnh: XĐ

“Để xảy ra như vụ cháy làm 32 người chết là rất nghiêm trọng. Trước đó đã có nhiều vụ việc tương tự nhưng vẫn không cảnh báo được mà còn vẫn tiếp tục để xảy ra, thậm chí vụ sau còn nghiêm trọng hơn vụ trước. Đây là vấn đề cần phải quan tâm cảnh báo để có những phòng bị tốt hơn”, ĐB Tạ Văn Hạ nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cho rằng, qua vụ việc này, các cơ quan chức năng phải rà soát lại ngay tại địa bàn mình, để kiểm tra, đánh giá lại, xem đơn vị nào không đủ tiêu chuẩn phải đóng cửa ngay, trước hết là phải đảm bảo an toàn, an ninh.

“Kinh doanh mà để xảy ra vụ việc làm thiệt hại đến tính mạng của nhiều người như thế này rất đáng lo ngại”, đại biểu cảnh báo.

Ông Hạ cũng lưu ý, phải nâng cao nhận thức, trước hết là chủ hộ kinh doanh, chủ cơ sở, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương; đồng thời tuyên truyền, trang bị thông tin, kỹ năng thoát hiểm, ứng phó trong các tình huống sự cố cháy nổ.

“Vụ cháy ở Bình Dương, nạn nhân chủ yếu là nhân viên phục vụ, vậy bao nhiêu nhân viên có được trang bị những kỹ năng đó. Nhân viên ở đó phải có những kỹ năng để thoát hiểm, tự bảo vệ mình, cùng với đó là bảo vệ khách hàng”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục đặt vấn đề.

ĐB cho rằng, nếu các điểm karaoke được huấn luyện phòng hộ, cứu hỏa đầy đủ, đảm bảo được các điều kiện thì thiệt hại trong những vụ cháy sẽ được giảm thiểu đi.

Ông cũng đặt giả thiết, có thể những quy định hiện giờ không còn phù hợp nữa, thì phải rà lại các tiêu chí, tiêu chuẩn xem đã tuyệt đối an toàn chưa, giấy phép đã đảm bảo chưa.

Ngoài ra cũng cần xem xét địa điểm kinh doanh karaoke đã đủ tiêu chuẩn về PCCC chưa. Ví dụ như hẻm không có lối thoát hiểm, nhà không có lối thoát hiểm, không có điều kiện để xe cứu hỏa đi vào, thì không đủ điều kiện để mở, kinh doanh các loại hình dịch vụ này.

Từ các vụ việc cháy quán karaoke vừa qua, đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng cũng phải tính, thậm chí có quy định PCCC nghiêm ngặt hơn, cao hơn. Ví dụ như yêu cầu phải có các mặt nạ chống ngạt khói tại các phòng hát, có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, đặc biệt hơn.

Ông cũng chia sẻ qua những đợt kiểm tra, giám sát cho thấy, cái chính là ý thức chấp hành của chủ cơ sở kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước, cấp phép hoạt động, rồi thanh tra, kiểm tra hoạt động này còn hạn chế, làm chưa thực sự nghiêm, chưa chặt chẽ.

“Không thể nói không có chuyện buông lỏng, nhưng câu chuyện là đã xử lý được ai chưa? Khi kiểm tra, phát hiện ra sai phạm phải xử lý và xử lý nghiêm. Hiện việc này vẫn còn xem nhẹ”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục nhấn mạnh.

Ủy ban Quốc phòng An ninh rất sốt ruột

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho biết, tháng sau Ủy ban sẽ họp cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác PCCC theo nghị quyết giám sát PCCC năm 2019.

“Đây là nội dung sẽ được rất nhiều người quan tâm với thực trạng cháy nổ trong thời gian vừa qua, nhất là mấy tháng gần đây số lượng tăng, thiệt hại rất lớn về con người, tài sản. Đặc biệt vụ cháy quán ở Bình Dương là thảm họa chứ không phải vụ cháy đơn thuần”, ĐB Trịnh Xuân An nói.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Ảnh: XĐ

Theo ông, phải đánh giá rất kỹ nội dung này, rà soát, siết lại công tác quản lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đặc biệt ở các địa phương có nguy cơ cháy cao như có khu công nghiệp, các thành phố, cơ sở kinh doanh đặc biệt là karaoke.

“Tiêu chuẩn, quy chuẩn chúng ta có hết rồi nên công tác quản lý phải tăng cường hơn nữa để tránh hậu quả xảy ra với các vụ cháy. Các vụ cháy này ban đầu có thể là những điểm cháy nhỏ nhưng nếu không dập được nhanh, xử lý sớm sẽ gây thảm họa, đặc biệt là Bình Dương”, ông An lưu ý.

ĐB Trịnh Xuân An cho hay, hiện nay đã có các quy định cụ thể, có nghị quyết của Quốc hội về giám sát PCCC. Chúng ta triển khai nghị quyết giám sát tối cao về PCCC với 9 nhóm vấn đề làm tốt sẽ hạn chế.

Tuy nhiên việc cháy nổ cho thấy khâu quản lý, ý thức tuân thủ của người dân, đặc biệt các cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp... đôi khi sự bất cẩn, ý thức trách nhiệm sẽ dẫn đến hậu quả. Do đó lực lượng công an phải sát sao kiểm tra cấp phép về PCCC, các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

“Đặc biệt với karaoke lâu nay chúng ta có nhiều vụ cháy gây hậu quả rất lớn về người, đa phần là vướng, không kiểm tra kỹ điều kiện về thoát hiểm”, ông An lưu ý, nếu không có ý thức, chủ quan trong PCCC sẽ rất dễ xảy ra cháy nổ.

Đại biểu chỉ ra thực tế cho thấy nhiều nhà hàng, karaoke hiện nay đều theo dạng nhà ống, khung là trái quy định, phải xử lý nghiêm. Các thành phố lớn, nơi kinh doanh karaoke nhiều phải rà soát lại toàn bộ, nếu không rất nguy hiểm.

“Nhất là với các quán karaoke làm bằng những vật liệu rất dễ cháy như xốp, mút mà chỉ là nhà khung, ống thì biến đó thành những quan tài khi xảy ra cháy”, ĐB cảnh báo và đề nghị khâu quản lý, rà soát phải siết lại.

Theo ĐB Trịnh Xuân An, lực lượng PCCC rất vất vả nhưng nếu không làm tốt khâu phòng thì chống sẽ để xảy ra hậu quả rất lớn. Trong PCCC thì phòng rất quan trọng, nếu làm tốt phòng, rà soát lại các hệ thống, đánh giá cơ sở đủ điều kiện an toàn hay chưa.

“Một quán karaoke mà chỉ có một đường lên, đường xuống thì không đảm bảo, tất cả khung lại thì khi cháy không cứu nổi. Những việc đó phải xem xét kỹ”, ĐB nhấn mạnh.

Đại biểu cho rằng, cần đánh giá lại xem Chính phủ triển khai Nghị quyết giám sát của Quốc hội về PCCC như thế nào. Ủy ban Quốc phòng An ninh rất sốt ruột khi thời gian qua để xảy ra các vụ cháy lớn, thảm khốc như vậy.

Thực tế cho thấy, bình thường các cơ sở karaoke hoạt động không sao nhưng khi cháy xảy ra hậu quả mới thấy sai phạm, thậm chí có trường hợp giấy phép chưa hoàn thành, không làm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn mới xảy ra như vậy.

Theo ông An, để xảy ra vụ việc lớn như vậy phải đánh giá lại khâu quản lý. Nếu làm tốt rà soát, kiểm tra thường xuyên, ai sai phạm phải xử lý nghiêm thì sẽ hạn chế tối đa hậu quả.

“Ở đây không có đổ lỗi cho ai và chưa có căn cứ đánh giá có tiêu cực nhưng nếu có biểu hiện tiêu cực phải xử lý nghiêm vì liên quan đến tài sản, tính mạng con người”, đại biểu An nói.